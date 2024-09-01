Силовики допросили адвоката Игбала Абилова

01 сентября 2024, 11:24

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Сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали и подвергли допросу адвоката Фариза Намазлы, который защищает обвиненного в госизмене талышского исследователя Игбала Абилова.

Как информировал "Кавказский узел", 31 августа стало известно, что суд в Баку не удовлетворил просьбу освободить из-под стражи талышского исследователя Игбала Абилова, обвиняемого в госизмене. Абилова защищает адвокат Фариз Намазлы.

Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана задержали Фариза Намазлы вечером 31 августа. Намазлы был отпущен сегодня утром, после того, как его на протяжении нескольких часов допрашивали силовики.

"Телефон у Фариза отобрали, поэтому он не может ответить на вопросы и выйти в социальную сеть", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" активист Анар Абдулла.

23 августа в соцсети Фариз Намазлы опубликовал пост, в котором выразил недовольство тем, что азербайджанские силовики практикуют ложные обвинения и необоснованные задержания, добавил он.

Сам Намазлы уточнил, что был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу. Другую информацию он раскрывать отказался. Намазлы заявил корреспонденту "Кавказского узла", что расценивает задержание как нарушение своих прав и выразил надежду на реакцию Коллегии адвокатов и генеральной прокуратуры Азербайджана.

Напомним, 35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов с детства живет в Белоруссии, он приехал в Азербайджан в июне 2024 года на свадьбу двоюродного брата. 27 июня его не выпустили из страны, а 22 июля задержали, обвинив в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Уголовное дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной ненависти, ученому-этнографу грозит до пожизненного лишения свободы. Близкие Абилова считают, что причиной преследования стали его исследования культуры талышей. Азербайджанские аналитики сочли сомнительными обвинения, предъявленные ученому.

Талыши (самоназвание – "толыш") – народ, живущий в Азербайджане и Иране. При переписи населения Азербайджана в 2009 году численность талышей была оценена в 112 тысяч человек, но по некоторым другим оценкам общая численность талышского населения в республике достигает 500 тысяч человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Талыши".

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