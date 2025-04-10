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05:50, 10 апреля 2025

Лагеря Анапы вернули свыше 500 млн покупателям детских путевок

Мазут на побережье. Фото Полины Безверхой, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Массовые отказы от детских путевок на летний отдых в Анапе повлекли финансовые трудности для лагерей, санаториев и туроператоров региона. Федеральные власти не определились с мерами поддержки отрасли, несмотря на призывы ее представителей. 

Как писал "Кавказский узел", пляжи Анапы не готовы для открытия курортного сезона в ближайшее время, так как выбросы мазута продолжаются. Несмотря на это, власти к началу апреля активизировали усилия по рекламе отдыха в Анапе. Еще 4 марта дети и подростки из Краснодарского края прибыли на лечение в санаторий "Жемчужина России" в Анапе - летом предполагается пляжный отдых, очистка пляжа от мазута и обследования территории проводятся ежедневно, сообщила главврач.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Детские лагеря Анапы столкнулись с дефицитом оборотных средств из-за массового отказа от летних путевок, заявил 9 апреля замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков на круглом столе в Совфеде. 

“Продажи очень сильно упали, и коллеги столкнулись с дефицитом оборотных средств. Из крупных организаций отдыха и оздоровления детей видим 12 таких организаций, коллеги вернули больше чем 500 миллионов рублей заказчикам”, - цитирует его слова РИА “Новости”. 

По словам чиновника, Минэкономразвития мониторит все организации Анапы и Темрюкского района, которые “так или иначе” работают в сфере туризма, в том числе аквапарки, дельфинарии, зоопарки, базы отдыха и турагентства. Все они, как отметил Вахруков, “по факту уже пострадали от чрезвычайной ситуации", поскольку до разлива мазута туры на лето продавались еще зимой и в начале весны.

Туроператоры, работающие в сфере детского отдыха, уже к началу марта заявляли, что рассчитывают на государственную поддержку в связи с ЧС. Предоплату за места в детских лагерях на лето туроператоры вносили еще в октябре-ноябре, к началу декабря до 80% мест были забронированы, но после отказа от бронирований лагеря отказались возвращать туроператорам предоплаты, пояснила представитель Российского союза туриндустрии Татьяна Иванова. “Туроператоры входят в двойные финансовые риски, как по отношению к лагерям, так и по транспортировке”, - приводил ее слова 5 марта ТАСС.

Сенатор от Краснодарского края Александр Трембицкий еще 29 января заявлял на заседании Совфеда, что детские лагеря и санатории Анапы фиксируют до 60% отказов от путевок, - причем отказываются не только частные заказчики, но и власти других регионов, которые ранее приобретали коллективные детские путевки в Анапу. В такой ситуации санатории и лагеря "не смогут вовремя рассчитаться по кредитным обязательствам, а также обязательным платежам в различные уровни бюджета", передавал “Интерфакс”. 

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина 21 января сообщала, что от бронирования детских путевок в Анапу отказались также крупные корпорации, в частности "Лукойл", "Норникель", "Росатом" и "Уралкалий". Депутат также указывала, что средства от бронирования путевок лагеря используют для подготовки к сезону, в частности ремонта. "Есть риск потерять десятки здравниц, а от такого удара сфера детского отдыха не сможет оправиться еще долгие годы", - цитировал ее заявление RTVI.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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