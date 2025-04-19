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13:00, 19 апреля 2025

Пляжи Анапы привлекли отдыхающих на фоне экокатастрофы

Люди на пляже в Анапе. Кадр видео Юрия Озаровского https://t.me/MoreOz/94336

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отдыхающие с детьми пришли на побережье в Анапе вопреки предостережениям о том, что эта часть пляжей после разлива мазута непригодна для отдыха.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля на побережье в Анапе были найдены новые выбросы мазута. Однако власти Кубани объявили, что курортный сезон состоится, лишь нельзя пользоваться пляжами и купаться в море. Власти края сослались на заявление главы Роспотребнадзора о том, что "зоны рекреации могут быть использованы без использования пляжей и глади морской воды". Согласно этому же заявлению, 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского районе непригодны для купания.

3 апреля оперштаб Кубани опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, констатировал эколог Евгений Витишко.

Сегодня оперштаб Кубани опубликовал в своем телеграм-канале схематическую карту побережья, описав ее как "полную карту закрытых для купания территорий и тех, которые доступны для отдыха в курортном сезоне".

Карта побережья из телеграм-канала оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/13291На карте красной линией отмечена часть берега со стороны Анапы до Крымского моста, а от Крымского моста вдоль побережья Темрюкского района линия берега выделена зеленым цветом.

"Озвученные на брифинге 150 пляжей входят в береговую линию, выделенную на карте красным цветом. Это 141 пляж в Анапе и 9 пляжей в Темрюкском районе. Соответственно, в Темрюкском районе доступными для купания остаются порядка 130 км берега. Это, например, пляжи ст. Тамань и п. Сенной в Таманском заливе, а также все побережье Азовского моря в границах Темрюкского района. От п. Ильич до ст. Голубицкой. Эти участки на карте зеленого цвета", - говорится в публикации.

Ранее владельцы отелей в Анапе из-за загрязнения побережья мазутом снизили на 20-30% стоимость июньского размещения туристов. Роспотребнадзор нашел отклонения от нормативов на всех 150 пляжах Анапы и Темрюкского района.

Также сегодня оперштаб сообщил, что спецтехника продолжает механизированную очистку песка на пляжах в Анапе. "В день одна машина просеивает порядка 15 га территории. Сейчас на береговой линии работают 7 спецмашин, очищающих пляжи. В дальнейшем их станет еще больше", - говорится в публикации.

Блогер Юрий Озаровский, освещающий ситуацию с загрязнением берега в Анапе, сегодня опубликовал в своем телеграм-канале несколько видеороликов, записанных на анапских пляжах. На кадрах видны десятки людей, в том числе взрослых с детьми, гуляющие по песчаному берегу и заходящие в воду. "Смотрите, люди гуляют, и здесь гуляют, а вот, пожалуйста, просто толпы детей", - комментирует за кадром блогер в одном из видео.

Другое видео Озаровский обозначил как "Центральный пляж Витязево. Купания продолжаются". В ролике виден мужчина в плавках, выходящий из моря на берег. Человек, снимащий видео, обращается к нему: "А мы сейчас посмотрим, покажи ноги, и от этого будем отталкиваться: насколько у нас море чистое". Мужчина, вышедший на берег, чуть приподнимает ногу и тут же уверенно заявляет: "Нет, тут ни грамма мазута нет. Даже запаха нет". "Чисто же?" – уточняет человек за кадром. "Чисто, чисто! Обалденная вода", – заверяет купальщик.

Авторы некоторых комментариев под публикациями выразили сомнение в готовности пляжей к курортному сезону. "Чисто не чисто, а токсично!" – написала, в частности, Мария Зуйкова.

"Рекламная акция в действии", - иронически заметила Любовь Волкова. "Какой нафиг сезон. Кто ж поедет в этом году в Анапу, уничтожили курорт", - посетовал Alucs884.

"Дураку понятно, что в этом сезоне купаться и использовать пляж нельзя, все лето будет выносить мазут", - добавил этот же пользователь в другом комментарии.

Ранее туроператоры заявили, что после экокатастрофы интерес туристов к отдыху в Анапе заметно снизился. При этом, по их словам, санатории потеряли небольшой процент заявок, так как состояние берега для гостей санаториев не главный критерий.

Напомним, массовые отказы от детских путевок на летний отдых в Анапе вызвали финансовые трудности у лагерей, санаториев и туроператоров. "Продажи очень сильно упали, и коллеги столкнулись с дефицитом оборотных средств. Из крупных организаций отдыха и оздоровления детей видим 12 таких организаций, коллеги вернули больше чем 500 миллионов рублей заказчикам", - заявил 9 апреля замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом". Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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