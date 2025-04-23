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17:54, 23 апреля 2025

Власти объявили дату завершения очистки пляжей в Анапе

Очистка пляжей в Анапе. Фото: t.me/opershtab23

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Окончание очистки пляжей Анапы от мазута намечено на 13 мая. Курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение пляжей, заверили власти Кубани.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля власти Кубани объявили, что курортный сезон в Анапе состоится, лишь нельзя пользоваться пляжами и купаться в море . 19 апреля оперштаб Кубани подчеркнул, что в Темрюкском районе доступными для купания остаются около 130 километров берега.

Заявления властей о подготовке к курортному сезону перемежаются сообщениями о новых выбросах мазута, в том числе около мест отдыха детей. Так, сегодня новые выбросы мазута были найдены на берегу около детского лагеря и базы отдыха.

Завершение работ по очистке пляжей в Анапе от мазута намечено на 13 мая, заявила замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Инна Петухова.

Сезон будет зависеть от заключения Роспотребнадзора

"Мы совместно с Анапой и утвердили на региональном штабе, разработали план-график по очистке пляжных территорий. Срок окончания всех мероприятий у нас 13 мая. Сезон будет зависеть от заключения Роспотребнадзора, готовы ли наши пляжные территории принимать гостей в текущем сезоне", - приводит сегодня ее слова ТАСС.

Краевое министерство курортов заявило сегодня в своем телеграм-канале, что "Анапа ― не только море, но и все виды туризма".

"Несмотря на то, что Роспотребнадзор ввел ограничения на посещение пляжей и купание в море в Анапе и Темрюкском районе, отдых не будет поставлен на паузу, и курортный сезон состоится. Принять гостей готовы здравницы, отдыхающим предложат самые разные виды активности: экскурсионные туры, гастрономический и даже событийный туризм", - говорится в публикации.

Напомним, глава Минприроды ранее заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону, следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

Мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Владельцы отелей в Анапе из-за загрязнения побережья мазутом снизили на 20-30% стоимость июньского размещения туристов. 3 апреля оперштаб Кубани опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, констатировал эколог Евгений Витишко.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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