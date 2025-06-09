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22:21, 9 июня 2025

Власти оценили в 200 тысяч число отдыхающих на побережье Краснодарского края

Пляж в Анапе. Фото Иолины Грибковой, "Юга.ру"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На Черноморском побережье Кубани отдыхают около 200 тысяч человек. В регионе доступны 445 пляжей Черного и Азовского морей протяженностью более 115 километров.

Как писал "Кавказский узел", мониторинговые группы не выявили сегодня новых выбросов мазута на побережье Анапы. Водолазы планируют до конца июня собрать мазут, обнаруженный на морском дне около берега в Анапе.

Порядка 200 тысяч туристов отдыхают на Черноморском побережье, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на совещании в Сочи, где обсуждались вопросы готовности Краснодарского края к летнему курортному сезону, сообщил ТАСС. В регионе доступны 445 пляжей Черного и Азовского морей общей протяженностью более 115 км.

По данным Роспотребнадзора, 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам не могут быть использованы для отдыха. Представители администрации и казаки патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места.

Пробы воды  и песка от Новороссийска до границы с Абхазией соответствуют нормам

Пробы морской воды и песка, взятые на Черноморском побережье от Новороссийска и до границы с Абхазией, соответствуют нормам, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре по итогам встречи главы ведомства Анны Поповой с Вениамином Кондратьевым.

"В этом году ведётся очень плотный мониторинг ситуации на Черноморском побережье, который показывает, что на сегодняшний день пробы морской воды и песка от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам", - цитирует сообщение пресс-службы ведомства «Интерфакс».

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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