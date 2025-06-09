Мониторинг показал отсутствие новых выбросов мазута в Анапе

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Мониторинговые группы не выявили сегодня новых выбросов мазута на побережье Анапы. Представители пяти районов Кубани контролируют состояние пляжей, отчитался оперштаб.

Как писал "Кавказский узел", водолазы планируют до конца июня собрать мазут, обнаруженный на морском дне около берега в Анапе. Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания. Представители администрации и казаки патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места.



Муниципальные команды в ходе мониторинга прибрежной зоны в Анапе сегодня не выявили новых загрязнений береговой линии, сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.



С сегодняшнего дня к работе в Анапе приступили представители Крыловского, Крымского, Кущевского, Лабинского и Ленинградского районов. Их задача – контроль состояния пляжей и оперативный сбор мазута в случае новых выбросов.

Команды Лабинского и Кущевского районов убирают прибитую к берегу камку, которая быстро темнеет и требует своевременного сбора. Одна группа работает на пляже «Джамайка» в Джемете, а другая – в районе технополиса «Эра», говорится в сообщении оперштаба.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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