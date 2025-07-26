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11:56, 26 июля 2025

Власти Кубани отчитались о ходе демонтажа защитного вала в Анапе

Отдыхающие и спецтехника на пляже Анапы. Кадр видео оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/13810

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Анапе завершен демонтаж двух из трех участков песчаного вала, который защищал берег от выбросов мазута. Отдыхающие вопреки запрету посещают пляжи, где ведется очистка песка, сообщил руководитель работ.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля оперштаб Кубани сообщил, что на побережье в Анапе начат демонтаж вала, который предназначался для защиты пляжей от выбросов мазута. К 17 июля был демонтирован участок вала протяженностью 7,4 километра.

В феврале власти объявили, что от Центрального пляжа Анапы до Бугазской косы оборудованы защитные сооружения, которые включают в себя ров, вал и полипропиленовую сеть, укрывающую вал. Задача этих сооружений - защитить берег от волн во время шторма и впитать фракции мазута, если волны дойдут до вала. В песчаных валах и рвах скопилось много мазута, который при некачественном демонтаже вновь окажется на пляже и в море, предупредили экологи.

Завершен демонтаж большей части защитного вала вдоль берега в Анапе, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

Конструкцию полностью разобрали на двух из трех этих участков берега

"Работы проходили с двух сторон – от Лечебного пляжа в Анапе и со стороны с. Витязево. Созданный вал условно разделили на три участка. Как и планировалось, конструкцию полностью разобрали на двух из трех этих участков берега", - говорится в публикации.

Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

На этих участках несколько месяцев не было значительных выбросов нефтепродуктов, от которых должен защищать вал, подчеркнули власти. "Его разобрали, чтобы завершить очистку пляжей, так как сама насыпь сделана из песка, который содержит фрагменты мазута. И без его очистки невозможно завершить работу на берегу", - отмечается в сообщении.

Защитный вал оставили на участке от пляжа в районе технополиса «Эра» до устья реки Можепсин. "Так как там идут водолазные работы, неподалеку от берега собирают мазут, осевший на дно. При этом, в Анапе сохраняется запрет на посещение пляжей и купание в море", - заявил краевой оперштаб.

Днем ранее, 25 июля, оперштаб сообщил, что на 9,5 километра береговой линии Анапы завершена системная механизированная очистка пляжей. "Работы, которые стартовали от Лечебного пляжа Анапы, идут уже в с. Витязево. Ранее здесь уже убрали защитный вал, поэтому техника сразу просеивает и очищает основное тело пляжа максимально близко к воде", - говорится в публикации.

Прошу всех отдыхающих уходить с территории, где работает техника

Перед «Жемчужной России» от «Селены» ведется первичное просеивание пляжа уборочным машинами с сеткой от 8 до 4 миллиметров. В общей сложности с начала работ в Анапе просеяли уже 9,5 километров. В гектарах это порядка 55 гектаров из 102. [...] Прошу всех отдыхающих уходить с территории, где работает техника, быть особо внимательными к своим детям и следить за их передвижением", - приводятся в сообщении слова директора ООО «Курорты Анапы» Николая Заливина.

Публикация проиллюстрирована видеоверсией отчета Николая Заливина. За его спиной видна спецтехника, работающая на песчаном пляже, и группы отдыхающих, в том числе с детьми, на берегу и в воде.

Напомним, Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы.

Кроме того, представители властей патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. От туристов при заселении в гостиницы и санатории требуют подписаться под письменными уведомлениями о запрете купания и рисках для здоровья.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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