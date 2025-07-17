×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:43, 17 июля 2025

Более семи километров защитных валов убраны на пляжах в Анапе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

7,4 километра защитных валов убраны в Анапе на пляжах территориях, где власти не фиксируют выбросов мазута.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля оперштаб Кубани сообщил, что на побережье в Анапе начат демонтаж вала, который предназначался для защиты пляжей от выбросов мазута. В песчаных валах и рвах, оборудованных для защиты пляжей, скопилось много мазута, который при некачественном демонтаже вновь окажется на пляже и в море, предупредили экологи.

В феврале власти объявили, что от Центрального пляжа Анапы до Бугазской косы оборудованы защитные сооружения, которые включают в себя ров, вал и полипропиленовую сеть, укрывающую вал. Задача этих сооружений - защитить берег от волн во время шторма и впитать фракции мазута, если волны дойдут до вала.

На участках береговой линии, где более двух месяцев не фиксировалось выбросов нефтепродуктов, защитные валы убирают. Это позволит завершить механизированную очистку этих пляжей, сообщил сегодня оперштаб.

"Уже убрали порядка 7,4 км вала, осталось демонтировать около 1,5 км", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

Работы выполняют в два этапа:  сначала конструкцию разравнивают фронтальными погрузчиками; затем песок тщательно просеют с помощью специальной техники.

Также в Анапе продолжается системная очистка пляжей с использованием спецтехники, в районе устья реки Можепсин идет подготовка территории к сдаче для проведения необходимых исследований, на других участках идут разные этапы работ - планировка территорий, просеивание песка.

"На разных участках идут различные этапы работ: где-то завершается подготовка к сдаче территории, где-то только начинается планировка.  В некоторых местах проводится последнее просеивание песка, в других – первичная обработка", сообщил директор ООО "Курорты Анапы" Николай Заливин. 

С начала работ уже обработано 8,5 километров береговой линии Анапы.

Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы. Представители властей патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. От туристов при заселении в гостиницы и санатории требуют подписаться под письменными уведомлениями о запрете купания и рисках для здоровья.

Напомним, эколог Валерий Бриних обратил внимание, что защитный вал демонтируют рабочие в полной защитной экипировке при том, что рядом находятся "полуголые отдыхающие". "Если рабочие на пляже вынуждены использовать спецодежду и респираторы, а рядом находятся отдыхающие в купальных костюмах - это свидетельствует о серьёзных нарушениях безопасности отдыхающих. Люди фактически находятся в опасной зоне, где остаются канцерогены вроде бензапирена. Здесь должны быть выставлены ограждения, запрещающие таблички и контроль. Всё, что сейчас происходит - формально и безответственно", - заявил он "Кавказскому узлу". Методы уборки защитных насыпей также вызвали нарекания экологов.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Южный окружной военный суд. Фото: donland.ru
12:44, 17 июля 2025
Житель Краснодара оштрафован за комментарий о поджоге военкомата
Собака со скотчем. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:54, 17 июля 2025
Жители Адлера потребовали найти живодера после жестокого убийства собаки
Пляж в Сочи. Скриншот фото из Telegram-канала Андрея Прошунина от 09.07.25, https://t.me/agproshunin/2136
23:29, 16 июля 2025
Спрос на отдых в Сочи замедлил рост из-за скачка цен на фоне разлива мазута
БПЛА в небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
07:54, 16 июля 2025
Три беспилотника сбиты над Азовским морем
Шлагбаум в поселке Дагомыс. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Романом Ильиным.
04:53, 16 июля 2025
Сочинцы пожаловались на проблемы с проездом к домам
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Портрет Натальи Эстемировой у Соловецкого камня на Троицкой площади, установленный во время траурного пикета. Санкт-Петербург, 15 июля 2009 г. Фото Ирины Флиге, НИЦ "Мемориал" http://www.hro.org/ Убийство Натальи Эстемировой

Кадры захвата заключенными заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Коллаж "Кавказского узла". Фото https://t.me/shot_shot/67693, https://www.youtube.com/watch?v=DEM9O_XMf-Y Захват заложников в ростовском СИЗО

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Сайд-Мухаммад Джумаев. 17 июля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/rusnews/72772
17 июля 2025, 13:44
Джумаев освободился из колонии

Джавид Рзаев. 16 июля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/readovkanews/98767
17 июля 2025, 07:52
Азербайджанский спортсмен Джавид Рзаев лишен российского гражданства

Тимур Хизриев. Фото: страница Тимура Хизриева https://www.instagram.com/p/DJBtW-bNDrP/?img_index=1 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
16 июля 2025, 17:35
Полиция назвала мотивы нападения на Тимура Хизриева

Беспорядки в аэропорту Махачкалы. 29 октября 2023 г. Скриншот видео https://www.rbc.ru/politics/31/10/2023/653eb5399a7947b515dc49e2
16 июля 2025, 14:40
Семь участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили длительные сроки

Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Показать больше