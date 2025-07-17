Более семи километров защитных валов убраны на пляжах в Анапе

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7,4 километра защитных валов убраны в Анапе на пляжах территориях, где власти не фиксируют выбросов мазута.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля оперштаб Кубани сообщил, что на побережье в Анапе начат демонтаж вала, который предназначался для защиты пляжей от выбросов мазута. В песчаных валах и рвах, оборудованных для защиты пляжей, скопилось много мазута, который при некачественном демонтаже вновь окажется на пляже и в море, предупредили экологи.

В феврале власти объявили, что от Центрального пляжа Анапы до Бугазской косы оборудованы защитные сооружения, которые включают в себя ров, вал и полипропиленовую сеть, укрывающую вал. Задача этих сооружений - защитить берег от волн во время шторма и впитать фракции мазута, если волны дойдут до вала.

На участках береговой линии, где более двух месяцев не фиксировалось выбросов нефтепродуктов, защитные валы убирают. Это позволит завершить механизированную очистку этих пляжей, сообщил сегодня оперштаб.

"Уже убрали порядка 7,4 км вала, осталось демонтировать около 1,5 км", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

Работы выполняют в два этапа: сначала конструкцию разравнивают фронтальными погрузчиками; затем песок тщательно просеют с помощью специальной техники.

Также в Анапе продолжается системная очистка пляжей с использованием спецтехники, в районе устья реки Можепсин идет подготовка территории к сдаче для проведения необходимых исследований, на других участках идут разные этапы работ - планировка территорий, просеивание песка.

"На разных участках идут различные этапы работ: где-то завершается подготовка к сдаче территории, где-то только начинается планировка. В некоторых местах проводится последнее просеивание песка, в других – первичная обработка", сообщил директор ООО "Курорты Анапы" Николай Заливин.

С начала работ уже обработано 8,5 километров береговой линии Анапы.

Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы. Представители властей патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. От туристов при заселении в гостиницы и санатории требуют подписаться под письменными уведомлениями о запрете купания и рисках для здоровья.

Напомним, эколог Валерий Бриних обратил внимание, что защитный вал демонтируют рабочие в полной защитной экипировке при том, что рядом находятся "полуголые отдыхающие". "Если рабочие на пляже вынуждены использовать спецодежду и респираторы, а рядом находятся отдыхающие в купальных костюмах - это свидетельствует о серьёзных нарушениях безопасности отдыхающих. Люди фактически находятся в опасной зоне, где остаются канцерогены вроде бензапирена. Здесь должны быть выставлены ограждения, запрещающие таблички и контроль. Всё, что сейчас происходит - формально и безответственно", - заявил он "Кавказскому узлу". Методы уборки защитных насыпей также вызвали нарекания экологов.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".