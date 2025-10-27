×

10:59, 27 октября 2025

Обвинение кубанского пенсионера в развратных действиях возмутило пользователей Telegram

Пенсионер и подростки. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи предъявили обвинение в развратных действиях пенсионеру из станицы Динской, против которого дали показания отдыхавшие на берегу подростки. Пользователи Telegram сочли 90-летнего мужчину жертвой оговора.

Как писал "Кавказский узел", 5 октября стало известно, что 90-летнего пенсионера из станицы Динской, обвиняемого в развратных действиях, отпустили из психиатрического диспансера в Краснодаре после 23 суток проведения комплексной судебной экспертизы.

Подростки из станицы Динской обвинили в развратных действиях 90-летнего пенсионера, который справлял нужду недалеко от своей дачи. Обвиняемый страдает от аденомы простаты и хронического недержания мочи, в связи с чем по дороге к дачному дому ему пришлось найти безлюдное место, чтобы справить нужду. Мужчина слеп на один глаз, а вторым видит только на 10%, он настаивает, что не видел подростков на пирсе в 20 метрах от него. По словам адвоката, пенсионер столкнулся с давлением и угрозами, следователи вынуждали его признать вину. Суд назначил стационарную психиатрическую экспертизу, несмотря на доводы о его тяжелом состоянии.

Пенсионеру предъявлено обвинение по части 3 статьи 135 УК РФ [развратные действия в отношении двух или более лиц; предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы], сообщил 23 октября в своем телеграм-канале адвокат обвиняемого Алексей Аванесян.

Экспертиза подтвердила, что обвиняемый вменяем и не страдает никакими сексуальными расстройствами

"Избрана мера – подписка [о невыезде]. Следствие окончено, короче. Доказательства защиты (протокол осмотра места происшествия и заключение специалиста) в дело не подшиты, даже несмотря на вступившее в силу решение суда о незаконности отказа в  приобщении одного из них. Кроме того, стационарная судебная экспертиза, с которой нас вчера ознакомили, подтвердила, что обвиняемый вменяем и не страдает никакими сексуальными расстройствами, в т.ч. педофилией", - написал он.

Он также опубликовал фрагмент выводов эксперта. "Сознание подэкспертного не нарушено. Внешне спокоен, в поведении упорядочен. Доброжелателен. Охотно вступает в беседу. На вопросы отвечает по существу, излишне подробно. Не смог назвать текущее число, правильно назвал год, время года и месяц. Правильно ориентируется в собственной личности, верно назвал дату рождения и возраст. Правильно ориентируется в месте и пространстве. Цель направления на экспертизу понимает. Виновным себя не считает", - говорится в результатах экспертизы.

26 октября Аванесян добавил, что после ознакомления со всеми материалами уголовного дела "заявил 24 лица для вызова в суд для допроса и подтверждения позиции защиты".

Позиция защиты заключается в том, что самого события (развратных действий) не было, подчеркнул он. "В моём списке свидетели, специалисты, психологи и педагоги, лечащие врачи и родители несовершеннолетних, ну конечно же следователи и их помощники, которых в очередной раз вопреки закону и внутренним приказам записали в понятые. P.S. обвинительное заключение пока в прокуратуру не направлено. "Причёсывается", как любят говорить в следствии", - говорится в публикации.

Протараторили заученные и идентичные друг другу формулировки и удалились

Место происшествия. На берегу виден пирс, на котором отдыхали подростки. Фото из телеграм-канала Алексея Аванесяна https://t.me/avanesian45/383Аванесян сообщил также, что 22 октября в ходе опознания подростки "указали на дедушку". "А он их, естественно, не опознал, ибо никогда не видел. Опера нашли в станице ещё пару стариков-статистов, но, естественно, моложе нашего 90-летнего", - написал адвокат.

По мнению адвоката, подростки ошибочно признаны потерпевшими. "Потерпевшие" скороговоркой и, смотря в пол, в присутствии матерей и психолога, протараторили заученные и идентичные друг другу формулировки и удалились. Очных ставок с ними не было.  А мы остались для участия в дальнейших следственных действиях. В общей сложности, с перерывами, они длились 6 часов. За это время дедушка раз 30 сбегал в туалет и раз 20 засыпал прямо на стуле", - говорится в публикации.

Придумали чушь в обостренном пубертатом состоянии

Авторы комментариев к публикациям адвоката подвергли резкой критике позицию как подростков и их представителей, так и следователей. "Боже, какой же позор… Позорище", - написал, в частности, Captain u_lyalya. "Придумали чушь в обостренном пубертатом состоянии, а теперь, конечно, куда ж заднюю давать, там "яжматери" подключились. Мамке не скажешь, что чушь придумал", - добавил он в другом комментарии.

"Да уж. Молодежь пошла. Мы ожидали эры милосердия, а эти эры лишь ожесточаются с каждым разом", - констатировал Insurgent. "Это не молодежь пошла. Это вполне себе взрослые люди так зарабатывают деньги, погоны", - возразил Eugene Kozarez.

"Самое большое, что усматривается в его действиях, это мелкое хулиганство, да и то с натяжкой. Каждого мужика, который помочился в кустах, нужно привлекать по ст. 135 УК РФ, исходя из такой позиции", - заметила Ирина Сербская.

Почему такое рвение в обвинении глубоко больного старика?

"А что им [следователям] за это, ордена повесят или премии выдадут? Почему такое рвение в обвинении глубоко больного старика? Простите, вопрос дилетанта", - написал MN.

"Машине надо работать. Очередного звания иначе можно ждать долго. А служебное рвение всегда поощрялось. А кто попадётся [в качестве подследственного] - дело случая... Если ты не будешь в строю, то система тебя выдавит. Так или иначе", - разъяснил Alexshverinez. "Ужасно", - ответил на это MN.

Автор: "Кавказский узел"

