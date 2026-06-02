10:12, 2 июня 2026

91-летний пенсионер из Динской признан невиновным в развратных действиях

Пожилой мужчина. Фото: Mark Timberlake / Unsplash.com

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд вынес оправдательный приговор 91-летнему пенсионеру из кубанской станицы Динской, которого девушки-подростки обвинили в развратных действиях.

Как писал "Кавказский узел", дело 91-летнего пенсионера из станицы Динской поступило в суд в ноябре 2025 года. Однако к 17 февраля рассмотрение по существу так и не началось, заседание было перенесено четыре раза.

Пожилого мужчину, который справлял нужду недалеко от своей дачи, обвинили в развратных действиях девушки-подростки, отдыхавшие на берегу. Обвиняемый страдает от аденомы простаты и хронического недержания мочи, в связи с чем по дороге к дачному дому ему пришлось найти безлюдное место, чтобы справить нужду. Эти подростки на опознании "скороговоркой и, смотря в пол, в присутствии матерей и психолога, протараторили заученные и идентичные друг другу формулировки", сообщил адвокат. Защита настаивала, что развратных действий не было. Сам пенсионер также отверг обвинение. Он пояснил, что слеп на один глаз, а вторым видит только на 10% и не видел подростков на пирсе в 20 метрах от него.

Сегодня вступил в силу оправдательный приговор 91-летнему пенсионеру из станицы Динской, который обвинялся в развратных действиях, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник канцелярии по уголовным делам Динского райсуда.

«Оправдательный приговор был вынесен 22 мая. За 10 суток жалоб от гособвинителя в адрес суда не поступило. Приговор вступил в силу. Заседания проходили в закрытом режиме», - сказал он.

Согласно карточке дела на сайте суда, дело поступило в суд 1 ноября 2025 года, приговор был вынесен 22 мая 2026 года. За это время было назначено 20 заседаний, большая часть из них откладывалась по разным причинам. В графе "Результаты в отношении (обвиняемого) лица" указано: «Вынесен оправдательный приговор, в деянии подсудимого отсутствует состав преступления". Вмененная ему статья о развратных действиях (часть 3 статьи 135 УК РФ) предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы.

Доля оправдательных приговоров в России составляет менее 1%, прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Роман Клыков, не участвующий в этом деле.

"Их обычно выносят лишь в тех случаях, когда суд находит серьёзные недостатки в доказательствах обвинения, приходит к выводу о невиновности подсудимого или когда несостоятельность обвинения становится очевидной", - сказал он.

Родственники подсудимого ранее отказались комментировать "Кавказскому узлу" состояние здоровья мужчины и ход дела. По словам одного из них, семья не считает необходимым привлекать дополнительное внимание СМИ.

Защита заявляла о бездоказательности обвинения

Напомним, обвиняемый - бывший преподаватель физики, его супруга также педагог, всю жизнь работала учителем русского языка и литературы. Родственники характеризуют пенсионера как заботливого мужа и любящего отца. «Мы привыкли учить детей честности и ответственности, а теперь сами стали жертвами чудовищного недоразумения», - заявила его жена. 

Он не способен на таком расстоянии отличить человека от мешка с картошкой

По словам адвоката Алексея Аванесяна, пенсионер столкнулся с давлением и угрозами, следователи вынуждали его признать вину. 5 августа 2025 года родственники пенсионера заявили, что его состояние здоровья сильно ухудшилось на фоне преследования. Пенсионер не встает с кровати, следственные действия проводились дома. При этом защита настаивала, что мужчина даже не видел тех, кто его обвиняет. "Я сделал замеры: от дерева, где пожилой человек справлял нужду, до пирса, где стояли подростки, 19 метров. Он не только не мог видеть их, он не способен на таком расстоянии отличить человека от мешка с картошкой!" - заявил Аванесян.

Аванесян также отметил, что в деле "нет ничего, кроме слов четырех несовершеннолетних и медицинских документов о тяжелейшем состоянии здоровья" пожилого мужчины. "Мы представили доказательства, что он физически не мог совершить инкриминируемое деяние", - пояснил адвокат.

Суд по ходатайству следствия назначил стационарную психиатрическую экспертизу, несмотря на доводы о тяжелом состоянии обвиняемого. Когда родственники навестили пенсионера в психиатрическом диспансере, выяснилось, что он спит в коридоре, так как в палатах нет мест. После 23 дней в краснодарском психиатрическом диспансере состояние обвиняемого ухудшилось.

Стационарная психиатрическая экспертиза показала, что пожилой мужчина "не страдает никакими сексуальными расстройствами, в том числе педофилией", сообщил 23 октября 2025 года Алексей Аванесян. 8 ноября он сообщил о том, что обвиняемому исполнился 91 год. Аванесян умер в конце ноября в возрасте 48 лет, причиной смерти стала аневризма.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

