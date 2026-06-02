Пожар произошел на Ильском нефтезаводе после атаки беспилотника

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате атаки беспилотника произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в кубанском поселке Ильском, который регулярно подвергается воздушным атакам. Дрон также сбит в Славянске-на-Кубани.

Как писал "Кавказский узел", жители поселка Ильский в Северском районе, где расположен нефтеперерабатывающий завод, регулярно страдают от атак дронов. Так, 17 февраля в поселке Ильском при атаке беспилотника пострадали два человека, они были госпитализированы. Также повреждения получили четыре частных дома.

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар в результате атаки БПЛА, сообщает в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в публикации.

Кроме того, в Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали на территории многоквартирного дома, отметили власти. "Пострадавших нет", - сообщил оперштаб.

Ильский нефтезавод построен "буквально на окраине" поселка и расположен в нескольких метрах от границы жилой зоны, а любой пожар на НПЗ угрожает здоровью людей, заявляли ранее "Кавказскому узлу" кубанские экологи.

Напомним, 19 ноября 2025 года в поселке Ильском были повреждены 17 жилых домов и два магазина. По данным оперштаба, это произошло из-за падения обломков БПЛА.

На самом нефтезаводе также неоднократно происходили инциденты в связи с атаками беспилотников. Так, 7 сентября 2025 года оборудование Ильского нефтезавода загорелось в результате атаки. Власти отчитались об оперативной ликвидации пожара.

Близость нефтебаз и нефтезаводов создает проблемы жителям Кубани

Соседство с нефтебазами и НПЗ создаёт проблемы жителям и других муниципалитетов Кубани. Так, 13 мая атака дронов была зафиксирована в поселке Волна Темрюкского района. Там произошел пожар на предприятии, пострадал человек.

Воздушная атака по району авиазавода в Таганроге вызвала дискуссию в соцсети Территории авиазавода и парка оцеплены в Таганроге после воздушной атаки, в результате которой три человека сегодня получили ранения. Пользователи Telegram предложили властям эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.

Поселок Волна и ранее упоминался в связи с атаками беспилотников. В частности, 17 февраля там загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожар был потушен 18 февраля. 15 февраля в поселке Волна после воздушной атаки также возникли два пожара общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров. Один из них был потушен тем же вечером, другой - на следующий день.

В Туапсе с 16 апреля по 1 мая после атак БПЛА произошли четыре пожара на нефтезаводе и морском терминале. Кроме того, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Об экологических последствиях атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.