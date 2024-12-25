Беспилотник взорвался под Малгобеком

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Источники сообщили об атаке беспилотника на Малгобек и опубликовали сделанную очевидцем видеозапись полета дрона.

Как писал "Кавказский узел", сегодня источники сообщили о серии взрывов в Грозном. По их версии, взрывы произошли в результате атаки беспилотников.

С 29 октября по 15 декабря Чечня была атакована беспилотниками четыре раза. Все удары пришлись на здания, связанные с подготовкой бойцов для отправки в зону военной операции, говорится в справке "Кавказского узла" "Атаки беспилотников на Чечню".

Сегодня поступила информация о взрыве беспилотника в Малгобеке, сообщил анонимный телеграм-канал "Ингтерпол", на который подписаны 12,6 тысячи пользователей.

Позднее тот же телеграм-канал опубликовал "кадры беспилотника, пролетевшего рядом с частным сектором в Малгобеке".

На кадрах короткой видеозаписи, сделанной из двора частного дома, виден летящий на небольшой высоте беспилотник самолетного типа. Человек, снимающий видео, не поясняет, где и когда ведется запись.

О взрыве в Малгобеке сообщил и анонимный телеграм-канал Baza. "Очевидцы сообщают о взрыве в Ингушетии. Предварительно, недалеко от Малгобека упал беспилотник", - говорится в публикации.

Управление МЧС по Ингушетии и Минобороны, по состоянию на 10.00 мск, не сообщили в своих телеграм-каналах об атаке БПЛА и взрыве в Малгобеке.

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