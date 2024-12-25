RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:02, 25 декабря 2024

Беспилотник взорвался под Малгобеком

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Источники сообщили об атаке беспилотника на Малгобек и опубликовали сделанную очевидцем видеозапись полета дрона.

Как писал "Кавказский узел", сегодня источники сообщили о серии взрывов в Грозном. По их версии, взрывы произошли в результате атаки беспилотников.

С 29 октября по 15 декабря Чечня была атакована беспилотниками четыре раза. Все удары пришлись на здания, связанные с подготовкой бойцов для отправки в зону военной операции, говорится в справке "Кавказского узла" "Атаки беспилотников на Чечню".

Сегодня поступила информация о взрыве беспилотника в Малгобеке, сообщил анонимный телеграм-канал "Ингтерпол", на который подписаны 12,6 тысячи пользователей.

Позднее тот же телеграм-канал опубликовал "кадры беспилотника, пролетевшего рядом  с частным сектором в Малгобеке".

На кадрах короткой видеозаписи, сделанной из двора частного дома, виден летящий на небольшой высоте беспилотник самолетного типа. Человек, снимающий видео, не поясняет, где и когда ведется запись.

О взрыве в Малгобеке сообщил и анонимный телеграм-канал Baza. "Очевидцы сообщают о взрыве в Ингушетии. Предварительно, недалеко от Малгобека упал беспилотник", - говорится в публикации.

Управление МЧС по Ингушетии и Минобороны, по состоянию на 10.00 мск, не сообщили в своих телеграм-каналах об атаке БПЛА и взрыве в Малгобеке.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
09:18, 25 декабря 2024
Один человек погиб при взрыве в торговом центре во Владикавказе
09:08, 25 декабря 2024
Беспилотник сбит над акваторией Азовского моря
14:23, 24 декабря 2024
1
 Вынесен приговор по делу о поножовщине в краснодарской школе
07:52, 24 декабря 2024
Боец из Дагестана убит в военной операции
00:42, 24 декабря 2024
Девять беспилотников сбиты над Ростовской областью
18:48, 23 декабря 2024
3
 Копайгородский стал подозреваемым по новому уголовному делу
Все события дня
Новости
05:07, 25 декабря 2024
Житель Ингушетии осужден за хранение оружия
Женщины в исламской одежде, фото: shutterstock.com
00:12, 25 декабря 2024
Аналитики поспорили о целях фетвы о многоженстве
Майнинг. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/news/society/114559/
12:16, 24 декабря 2024
Кабмин одобрил запрет на майнинг в республиках СКФО
Карина Москаленко. Фото: New America https://ru.wikipedia.org/
11:21, 24 декабря 2024
Правозащитники напомнили о достижениях Центра содействия международной защите
Сотрудник силовых структур на улицах Грозного. Фото: REUTERS/Stringer
01:55, 24 декабря 2024
Неделя с 16 по 22 декабря прошла без жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
12:52, 23 сентября 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
07:37, 9 сентября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
22
Стало известно, о чем «Матери Беслана» говорили с Путиным
Фото
23:45, 2 сентября 2024
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Зеленые зоны и тюремные джамааты
Фото
21:42, 28 июля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
28
какие книги из северо-кавказских республик продавались на ярмарке
Все блоги
Справочник
Голосование на выборах при свечах в Сухуми. Фото: REUTERS Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?

На месте происшествия в первую минуту после взрыва. Бостон, 15 мая 2013 г. Фото Aaron "tango" Tang from cambridge, ma, usa, http://commons.wikimedia.org/ Теракт в Бостоне: кавказский след

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Блогеры
Фото
11:53, 21 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
Джейрах, Ингушетия - фото
Фото
22:44, 18 ноября 2024
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
ОБЪЯВЛЕНИЕ о начале Конкурса!!!
Фото
07:37, 9 сентября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
22
Стало известно, о чем «Матери Беслана» говорили с Путиным
Фото
23:45, 2 сентября 2024
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Зеленые зоны и тюремные джамааты
Фото
21:42, 28 июля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
28
какие книги из северо-кавказских республик продавались на ярмарке
Аналитика
09:55, 10 декабря 2024
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
11:35, 8 ноября 2024
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Промзона в Воскресенском, куда свозят мешки с песком и мазутом. 24 декабря 2024 г. Скриншот видео https://t.me/ostorozhno_novosti
24 декабря 2024, 19:30
Жители домов близ промзоны в Воскресенском пожаловались на запах мазута

Грачья Саркисян. Фото: https://www.aysor.am/ru
24 декабря 2024, 15:52
Суд в Ереване отказался оштрафовать оппозиционера за акции протеста

Бахтияр Гаджиев. Фото: https://www.occrp.org/ru/novosti/v-set-prosocilis-licnye-foto-i-soobshheniia-zakliucennogo-azerbaidzanskogo-aktivista
24 декабря 2024, 13:57
Адвокат заявил о нарушении прав Бахтияра Гаджиева на защиту

Полиция применяет водомет во время акции. 7 декабря 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
24 декабря 2024, 13:01
Правозащитники осудили власти Грузии за преследование протестующих

Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Показать больше