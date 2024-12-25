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09:22, 25 декабря 2024

Источники сообщили о взрывах в Грозном

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Серия взрывов в столице Чечни произошла сегодня, по данным источников, в результате атаки дронов.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря три беспилотника атаковали Грозный. Два из них были сбиты, третий долетел до территории ОМОН управления Росгвардии.

Территория Чечни впервые с начала военной операции на Украине подверглась атаке дрона 29 октября 2024 года и к 15 декабря была атакована четыре раза. Кадры атаки дронов, проведенной 15 декабря, приведены в видео "Кавказского узла" "Четвертая атака беспилотников на Чечню". Все удары беспилотников в Чечне пришлись на здания, связанные с подготовкой бойцов для отправки в зону военной операции, говорится в справке "Кавказского узла" "Атаки беспилотников на Чечню".

Жители Грозного сообщают о звуках взрывов, пишет сегодня анонимный телеграм-канал Baza. "Предварительно, на город идет атака беспилотников", - говорится в публикации.

Об этом же информируют сегодня авторы оппозиционного властям Чечни телеграм-канала "Нийсо". "Сообщается о 4-5 взрывах. По предварительной информации, несколько дронов упало в районе 2-го полка. Взрывы были слышны во всех окрестностях", - отмечается в сообщении.

Рамзан Кадыров, 15 декабря подтвердивший информацию источников об атаке дронов, сегодня к 09.20 мск не сообщил в своем телеграм-канале о новых инцидентах.

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Автор: "Кавказский узел"

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