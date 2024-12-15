Кадыров признал атаку беспилотников на Грозный

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Два из трех беспилотников, атаковавших сегодня Грозный, были сбиты, третий долетел до территории ОМОН управления Росгвардии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня источники сообщили, что Грозный атакован беспилотниками и военные сбили несколько дронов. Также в сети были опубликованы видео, на которых показан момент атаки беспилотника и взрыв.

Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале подтвердил информацию источников об атаке дронов на Грозный. По его данным, в атаке участвовали три беспилотника.

"Три беспилотника сегодня утром атаковали Грозный. Два из них сбиты силами ПВО. Третий упал на территории ОМОНа "Ахмат-Грозный" Управления Росгвардии по Чеченской Республике. Жертв и пострадавших нет", - говорится в публикации.

Об атаке дронов в Грозном сегодня сообщил со ссылкой на сведения местных жителей читатель "Кавказского узла" с ником alfredo_dare. "Один дрон в очередной раз ударил по месту дислокации полка спецназа МВД имени Кадырова, второй прилет наблюдался в сторону аэропорта Грозного, где располагается подразделение Росгвардии. По некоторым данным, второй беспилотник взорвался на территории базы республиканского ОМОН. В обоих случаях, по словам очевидцев, наблюдаются поднимающиеся клубы дыма. Отмечается также, что после взрывов началась ожесточенная стрельба из различных видов оружия. Данных о погибших и пострадавших сотрудниках пока что нет. С учетом сегодняшних прилетов, кадыровские подразделения атакованы БПЛА уже в четвертый раз", - написал он в своем комментарии.

Об атаке сообщил и читатель "Кавказского узла" с ником kendal. "На территории полка МВД имени Кадырова еще не успели отремонтировать крышу поврежденной 12 декабря в результате взрыва беспилотника казармы, как случился очередной прилет. Что там повреждено в этот раз, пока неизвестно. Также был налет на базу одного из подразделений Росгвардии в Грозном", - написал он.

Напомним, 12 декабря дрон был сбит над казармами МВД в Грозном, четверо бойцов караула получили ранения. Эта атака с помощью беспилотников стала третьей на территории Чечни с начала военной операции на Украине.

Отсутствие серьезных разрушений и жертв в результате третьей атаки дронов по Чечне позволяет предположить, что усилены системы ПВО. Атаки дронов не сказываются на имидже Кадырова, а обещания расставить украинских пленных на крышах военных объектов оказались блефом, указали аналитики.

Впервые с начала военной операции территория Чечни подверглась атаке дрона 29 октября. В результате загорелось здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Утром в день атаки Кадыров заявил, что "загорелась крыша пустующего здания", а жертв и пострадавших нет. Однако поздно вечером того же дня Кадыров озвучил новые данные, заявив, что есть жертвы среди украинских пленных, которые находятся "на каждом стратегическом объекте в республике".

Утром 4 декабря беспилотник атаковал один из объектов полка ППСН имени Ахмата Кадырова в Грозном. В результате атаки разрушена крыша здания, заявил Рамзан Кадыров. Он предложил расставить украинских пленных по крышам объектов, которые могут стать целью атак.

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