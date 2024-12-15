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15:27, 15 декабря 2024

Кадыров признал атаку беспилотников на Грозный

Момент взрыва беспилотника в Грозном. 15 декабря 2024 года. Кадр видео из телеграм-канала Mash https://t.me/mash/60047

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два из трех беспилотников, атаковавших сегодня Грозный, были сбиты, третий долетел до территории ОМОН управления Росгвардии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня источники сообщили, что Грозный атакован беспилотниками и военные сбили несколько дронов. Также в сети были опубликованы видео, на которых показан момент атаки беспилотника и взрыв.

Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале подтвердил информацию источников об атаке дронов на Грозный. По его данным, в атаке участвовали три беспилотника.

"Три беспилотника сегодня утром атаковали Грозный. Два из них сбиты силами ПВО. Третий упал на территории ОМОНа "Ахмат-Грозный" Управления Росгвардии по Чеченской Республике. Жертв и пострадавших нет", - говорится в публикации.

Об атаке дронов в Грозном сегодня сообщил со ссылкой на сведения местных жителей читатель "Кавказского узла" с ником alfredo_dare. "Один дрон в очередной раз ударил по месту дислокации полка спецназа МВД имени Кадырова, второй прилет наблюдался в сторону аэропорта Грозного, где располагается подразделение Росгвардии. По некоторым данным, второй беспилотник взорвался на территории базы республиканского ОМОН. В обоих случаях, по словам очевидцев, наблюдаются поднимающиеся клубы дыма. Отмечается также, что после взрывов началась ожесточенная стрельба из различных видов оружия. Данных о погибших и пострадавших сотрудниках пока что нет. С учетом сегодняшних прилетов, кадыровские подразделения атакованы БПЛА уже в четвертый раз", - написал он в своем комментарии.

Об атаке сообщил и читатель "Кавказского узла" с ником kendal. "На территории полка МВД имени Кадырова еще не успели отремонтировать крышу поврежденной 12 декабря в результате взрыва беспилотника казармы, как случился очередной прилет. Что там повреждено в этот раз, пока неизвестно. Также был налет на базу одного из подразделений Росгвардии в Грозном", - написал он.

Напомним, 12 декабря дрон был сбит над казармами МВД в Грозном, четверо бойцов караула получили ранения. Эта атака с помощью беспилотников стала третьей на территории Чечни с начала военной операции на Украине.

Отсутствие серьезных разрушений и жертв в результате третьей атаки дронов по Чечне позволяет предположить, что усилены системы ПВО. Атаки дронов не сказываются на имидже Кадырова, а обещания расставить украинских пленных на крышах военных объектов оказались блефом, указали аналитики.

Впервые с начала военной операции территория Чечни подверглась атаке дрона 29 октября. В результате загорелось здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Утром в день атаки Кадыров заявил, что "загорелась крыша пустующего здания", а жертв и пострадавших нет. Однако поздно вечером того же дня Кадыров озвучил новые данные, заявив, что есть жертвы среди украинских пленных, которые находятся "на каждом стратегическом объекте в республике".

Утром 4 декабря беспилотник атаковал один из объектов полка ППСН имени Ахмата Кадырова в Грозном. В результате атаки разрушена крыша здания, заявил Рамзан Кадыров. Он предложил расставить украинских пленных по крышам объектов, которые могут стать целью атак.

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Автор: "Кавказский узел"

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