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19:52, 14 декабря 2024

Власти признали убитыми на Украине более 5450 бойцов с юга России

Российские военные. Кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/39323

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Как минимум 2621 боец из СКФО и 2830 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине. В СКФО наибольшее число убитых приходится на Дагестан, в ЮФО - на Волгоградскую область.

Как писал "Кавказский узел", к 4 декабря не менее 5400 бойцов с юга России (2593 из СКФО и 2807 из ЮФО) были официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

По данным "Кавказского узла", к 14 декабря представители властей и силовых ведомств признали убитыми в военной операции не менее 5451 бойца с юга России: 2621 – из СКФО и 2830 – из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан – 1149. Также подтверждена смерть 546 бойцов из Ставропольского края, 329 – из Северной Осетии, 216 – из Чечни , 201 – из Кабардино-Балкарии , 97 – из Ингушетии и 83 из Карачаево-Черкесии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1034) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 601 боец из Краснодарского края, 600 -из Ростовской области, 421 – из Астраханской области, 105 – из Калмыкии и 69 – из Адыгеи.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Автор: "Кавказский узел"

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