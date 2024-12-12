Кадыров сообщил о четырех раненых при атаке дрона в Грозном

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Украинский дрон был сбит над казармами МВД в Грозном, четверо бойцов караула получили ранения. Эта атака стала третьей на территории Чечни.

Как писал "Кавказский узел", рано утром 4 декабря в Грозном прозвучал звук взрыва. Источники предположили, что беспилотник атаковал один из объектов полка ППСН имени Ахмата Кадырова. Позже Рамзан Кадыров подтвердил информацию об атаке дрона и предложил расставить украинских пленных по крышам объектов, которые могут стать целью атак.

Территория Чечни впервые с начала военной операции подверглась атаке дрона 29 октября, в результате загорелось здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Утром в день атаки в Гудермесе Рамзан Кадыров заявил, что "загорелась крыша пустующего здания", а жертв и пострадавших нет. Однако поздно вечером того же дня Кадыров озвучил новые данные, заявив, что есть жертвы среди украинских пленных. По его словам, украинские пленные находятся "на каждом стратегическом объекте в республике".

Украинский беспилотник был сбит над казарменными зданиями специального полка полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном в 0.55 мск, сообщил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, четыре бойца караула “получили легкие ранения”, тогда как дежурные сотрудники ведомства находились в “защищенных помещениях”. “Сдетонировавший в воздухе БПЛА повредил кровлю и выбил стекла. Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили. Каких-либо серьёзных повреждений здание не получило”, - написал Кадыров.

Он сопроводил сообщение тремя короткими видеозаписями продолжительностью 2-3 секунды. На одной из них видно выбитые окна в здании, на другой - возгорание в проломе кровли. Оценить общую обстановку на месте инцидента короткие ролики не позволяют.

О том, что около 1.00 мск в Грозном был слышен звук взрыва, сообщил ряд телеграм-каналов со ссылками на местных жителей. Источники также утверждали, что обломки дрона были найдены на земле.

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