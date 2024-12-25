Хамзат Кадыров подтвердил атаку беспилотников по Чечне

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Секретарь Совбеза Чечни Хамзат Кадыров опубликовал в соцсети видео уничтожения беспилотника, добавив, что все дроны, выпущенные сегодня по республике, сбиты.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря три беспилотника атаковали Грозный. Два из них были сбиты, третий долетел до территории ОМОН управления Росгвардии. Сегодня источники сообщили о серии взрывов в Грозном в результате атаки дронов, официально эта информация не была подтверждена.

Территория Чечни впервые с начала военной операции на Украине подверглась атаке дрона 29 октября 2024 года и к 15 декабря была атакована четыре раза. Кадры атаки дронов, проведенной 15 декабря, приведены в видео "Кавказского узла" "Четвертая атака беспилотников на Чечню". Все удары беспилотников в Чечне пришлись на здания, связанные с подготовкой бойцов для отправки в зону военной операции, говорится в справке "Кавказского узла" "Атаки беспилотников на Чечню".

Секретарь Совбеза Чечни Хамзат Кадыров в Instagram* подтвердил сегодня, что сегодня утром Чечню атаковали беспилотники. Он опубликовал видео, на котором сбивают один из БПЛА, снятое из проезжающей мимо машины.

"Информация о том, что беспилотники попали в какой-то объект - неправда, все сбито!», - написал он в сторис в принадлежащем ему аккаунте bugor_jr, на который подписаны 4,6 миллиона человек.

Атака 25 декабря таким образом стала пятой по объектам в Чечне с начала военной операции на Украине.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который 15 декабря в своем Telegram-канале подтвердил четвертую атаку беспилотников, к 15.37 мск не комментировал очередную атаку дронов по республике, хотя за сегодняшний день уже опубликовал два сообщения.

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