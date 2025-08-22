×

17:53, 22 августа 2025

Пропутинский политолог Марков* стал иноагентом после похвалы Алиеву

Сергей Марков. Фото: APA https://ru.apa.az/strani-snq/politolog-sergei-markov-obyavlen-v-rossii-inagentom-619144

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минюст России включил политолога Сергея Маркова* в реестр иностранных агентов, как призывали сделать Z-блогеры после его хвалебных высказываний о президенте Азербайджана. Марков* вновь напомнил о своей многолетней поддержке Путина и решил оспаривать статус. 

Как писал "Кавказский узел", в июле, на фоне осложнения российско-азербайджанских отношений, некоторые Z-блогеры призвали объявить иноагентом прокремлевского политолога Сергея Маркова, который похвалил Ильхама Алиева перед азербайджанскими журналистами в Шуше. Марков в ответ напомнил, что он "все 26 лет сторонник Путина". 

На встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о подготовке документов для подачи исков в международные суды по поводу крушения самолета AZAL, поскольку Россия не признала вину и не наказала виновных в гибели людей. На том же мероприятии Марков назвал Алиева "блестящим интеллектуалом". "Без сомнения, он один из наиболее опытных лидеров современного мира. Лидер, который представляет страну-победителя. Не так много стран, которые вчистую победили в войне и полностью установили контроль, освободили территорию Карабаха (...) очень мудрый, грамотный, корректный руководитель", - сказал Марков об Алиеве. 

Сергей Марков “участвовал в распространении” сообщений и материалов иностранных агентов, а также организаций, признанных в России нежелательными, говорится в официальном сообщении на сайте Минюста. 

“Кроме того, принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранным агентом. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике”, - говорится в сообщении ведомства. 

Сам Марков* назвал свое включение в реестр иноагентов “клеветой” и ошибкой”. “Мне кажется, что это клевета какая-то, потому что, ну, во-первых, я — не иноагент, во-вторых, у меня никаких не было контактов. Ну иногда как-то могут... ошибиться”, - цитирует его слова Осторожно Media.

Марков намерен оспаривать статус иностранного агента в суде, отмечает Telegram-канал “База”. 

Примерно за 20 минут до публикации сообщения Минюста Марков* в своем Telegram-канале призвал “атаковать Украину” и назвал украинцев “рабами”. Спустя час после этой публикации он написал три сообщения, комментируя свой новый статус. Ни один из новых постов не сопровождается пометкой, которой Минюст обязывает иноагентов сопровождать свои высказывания и публикации. 

“Я не иностранный агент. И все это хорошо знают. Я все 25 лет поддерживал и поддерживаю политику Владимира Путина. И нахожусь под санкциями Канады. Атакой на меня занимаются враги России и враги политики Владимира Путина. Они либо в будущем покажут себя как предатели или будут уволены как коррупционеры”, - говорится в сообщениях Telegram-канала “Логика Маркова”. Автор канала также добавил, что на него “обрушилась волна поддержки” со стороны “настоящих патриотов России”.

Сергей Марков* был доверенным лицом Владимира Путина. В 2007-2011 годах он был депутатом Госдумы от “Единой России”. По состоянию на 17.41 мск сегодня на сайте “Единой России” сохранилось упоминание Маркова* в качестве члена Общественной палаты РФ, также он остается в списках членов Совета по внешней и оборонной политике РФ на сайте этого объединения.

Это первый случай, когда Минюст признал иноагентом человека, входившего в руководство “Единой России”, при этом Марков* - “один из немногих” в своем роде пропагандистов, который “соглашался давать комментарии уехавшим журналистам”, отмечает Telegram-канал “Можем объяснить”. 

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

