Главная   /   Лента новостей
11:39, 10 октября 2025

Суд отказался освободить Шахина Шыхлински

Шахин Шыхлински. Фото: https://www.facebook.com/report.az.ru принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Свердловский областной суд оставил под стражей главу организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шыхлински, не удовлетворив апелляционную жалобу о смягчении меры пресечения.

Как писал "Кавказский узел", председатель Свердловской общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" и бывший главе азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински был задержан и доставлен в Екатеринбург. Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга продлил ему меру пресечения до 30 декабря. До задержания он обратился к Ильхаму Алиеву с просьбой о помощи и указал, что находится в гостевом доме в посольстве Азербайджана в Москве. 

Глава организации "Азербайджан-Урал" Шахин Шыхлински (также упоминался в СМИ как Шихлинский и Шыхлинский, - прим. "Кавказского узла")  вечером 1 июля был задержан силовиками в Екатеринбурге. По словам сына, его увезли на допрос в СК в статусе свидетеля. Ночью силовики отпустили задержанного, допросив его по делу Сафаровых. 16 июля суд арестовал сына Шахина Шыхлински по обвинению в насилии над силовиком: в день задержания Шыхлински-старшего его сын Мутвалы Шыхлински был за рулем "Геленвагена" и сбил одного из бойцов спецназа. Сам Мутвалы отвергает обвинения, апелляционный суд оставил его под стражей. 

Свердловский областной суд не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы адвоката, который просил о более мягкой мере пресечения председателю Свердловской общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" и бывшему главе азербайджанской диаспоры Шахину Шыхлински. Он обвиняется по статье о покушении на убийство (часть 3 статьи, часть 2 105 УК РФ). Суд признал законным решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга и оставил в силе арест Шыхлински до 30 декабря, сообщает "Коммерсант".

Как следует из карточки  дела на сайте суда, апелляционная жалоба Шыхлински поступила 9 октября, рассмотрение было назначено на сегодня, оно проходило в закрытом режиме.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

9 октября в Душанбе состоялась первая за долгое время встреча глав России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Выпущенные системой ПВО России две ракеты не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах, заявил Путин во время этой встречи.  

10 октября стало известно, что исполнительный директор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и один из арестованных в России азербайджанцев освобождены, решение об этом было согласовано до встречи Путина и Алиева в Душанбе.

Предусловиями разрешения дипломатического кризиса между Россией и Азербайджаном было признание Москвой ответственности за крушение самолета AZAL и выплата компенсаций. Заявление Путина в Душанбе по этому вопросу обеспечило возможность нормализации отношений в интересах обеих сторон, указали аналитики.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше