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Кавказский узел

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13:03, 27 июня 2026

Махачкалинцы раскритиковали отчет властей о выплатах после наводнения

Наводнение в Дагестане. Фото: управление МЧС по Дагестану https://t.me/mchsrd/4981

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мэрия Махачкалы рапортовала, что выплаты после весенних паводков получили более 23 тысяч махачкалинцев. Горожане, комментируя этот отчет властей в соцсети, пожаловались, что размера компенсаций не хватает на ремонт домов, а для получения денег приходится бегать по инстанциям.

Как информировал "Кавказский узел", 25 июня стало известно, что сумма выплат по заявкам жителей Дагестана, пострадавших от наводнения, достигла 1,9 млрд рублей. Помощь получили более 52 тысяч человек, что составляет менее 20% от общего числа заявителей.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

26 июня администрация Махачкалы отчиталась на своем сайте, что выплаты после весенних паводков получили 23 386 махачкалинцев. Эта цифра актуальна на сегодняшний день, и работа по обработке заявлений продолжается, сказано в сообщении.

Отчет властей Махачкалы о выплатах пострадавшим от паводков 26 июня опубликовал Instagram*-паблик hello_makhachkala, на который подписаны около 188 тысяч пользователей. На 13.00 мск 27 июня этот пост набрал 51 отметку "Нравится" и 18 комментариев.

"Не все. Мы ещё ни рубля не получили", – написал пользователь mehdievag. "Все, кого знаю, никто не получил, да и мы в том числе", – подчеркнул lor_timur_uzairov.

"Не получили до сих пор", – подчеркнул пользователь aksuganat. "Нет, не получили. Заявки подали 7 апреля, до сих пор нет выплат. Когда уже будут?" – спросила roz_a2528.

"Не получили ещё. Каждый раз говорят подождать и сколько придется ждать неизвестно никому", – написал alligator.6664585.

"Кроме успокоительных 15 тысяч больше ничего не видели, а ведь нам много что положено", – отметила gulya_07_10.

"15 тысяч единовременная выплата прийти должна. Толк от неё если весь дом снести пришлось?" – отметил пользователь ms_899_3.

"А те, кто ещё не получил – по всем инстанциям до сих пор бегают. И как футбольный мяч людей пинают. То МЧС, то соцзащита, то в администрации и так далее. Скажите, пожалуйста, что нам делать дальше? Кто будет нам восстанавливать дома после потопа?" – задалась вопросом ve_ra_19_.

"Кавказский узел" также писал, что пострадавшие в марте-апреле от наводнения жители Дагестана все еще ждут от властей выплат за утраченное имущество. Только в Мамедкале, где во время наводнения было повреждено более 500 домов, пострадавшие к 20 июня подали более 400 заявлений на получение выплат.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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