Памятка с дресс-кодом для туристов вызвала споры в Дагестане

29 июля 2021, 13:47

Туристкам при посещении Дагестана не стоит носить облегающие джинсы или короткие юбки, а мужчинам рекомендуется не надевать шорты, указали авторы памятки для гостей республики. Часть пользователей интернета сочли рекомендации разумными, их оппоненты указали, что сами жители Дагестана зачастую не соблюдают эти правила в одежде.

Как писал "Кавказский узел", около года назад, 21 июля 2020 года, на смотровой площадке Сулакского каньона в Казбековском районе Дагестана появилась табличка с призывом к приезжим соблюдать дресс-код. Некоторые пользователи соцсетей тогда заявили, что дресс-код может отпугнуть туристов, и это скажется на доходах местных жителей. Минтуризма Дагестана заверило, что табличка появилась по чьей-то частной инициативе, и других подобных в регионе нет. Опрошенные "Кавказским узлом" туристы признались, что стараются быть сдержанными в одежде при посещении республики, хотя и не считают строгие ограничения уместными.

Авторы памятки назвали туристам основные правила поведения в Дагестане

Специальная памятка для туристов была презентована 28 июля на общественных слушаниях по проблемам развития туризма в Дагестане, прошедших в одном из кафе Махачкалы.

В мероприятии участвовали Региональный отраслевой союз туриндустрии, Ассоциация гостеприимства Дагестана, "Территория туризма" и "Содружество гидов и экскурсоводов", а также представители Союза сельских благотворительных фондов Дагестана, движения "Опора России" и добровольческого движения "Сподвижники Добра", сообщил в тот же день "Черновик".

Сообщение о том, что в Дагестане появилась памятка с рекомендациями для туриста, поступило также сегодня на смс-сервис "Кавказского узла". "Гостям республики рекомендуют, как одеваться, где нельзя курить и употреблять спиртные напитки и т. д. Памятка была презентована 28 июля на общественных слушаниях по проблемам развития туризма в Дагестане", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Издание также разместило ссылку на электронную версию памятки. Десятистраничная брошюра содержит, в частности, разделы "Общение", "Как одеваться в Дагестане", "Правила посещения объектов религиозного и культового значения", "Курение и алкоголь", "Что попробовать из еды", "Транспорт в Дагестане" и другие.

Инициаторами создания памятки указаны Ассоциация благотворительных фондов Дагестана "Друзья милосердия", Федерация конного спорта Дагестана, добровольческое движение "Сподвижники Добра", доктор исторических наук Хаджимурад Доного, основатель турпроекта "Нескучный сад Салмановых" Камал Салманов и руководитель дизайн-студии Burak Buro Аида Дагирова.

Пункты "Общение", "Как одеваться в Дагестане", "Правила посещения объектов религиозного и культового значения", "Курение и алкоголь" согласованы с отделом фетв муфтията Дагестана, а рекомендации туристам разработаны в соответствии с федеральным законом "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", обязывающем туристов соблюдать социальное устройство, обычаи, традиции и религиозные верования места временного пребывания, отмечается в памятке.

Авторы памятки предупредили гостей республики, что не принято здороваться за руку с дагестанскими девушками или допускать "активные проявления чувств между мужчиной и женщиной на публике, такие, как поцелуи, обнимания и др.". В республике также "крайне не приветствуется курение в общественных местах, в особенности женщинами". "Лучше отойти в укромное место, где вас никто не увидит. Строже дела обстоят с алкоголем: употребление алкогольных напитков и появление в нетрезвом виде в общественных местах считается непотребным поведением, а также противоречит существующему законодательству", - отмечается в памятке.

Пункт "Как одеваться в Дагестане" содержит рекомендацию туристам – и женщинам, и мужчинам – заранее продумать свой гардероб. "Женщинам не рекомендуется носить юбки и платья выше колена, облегающие джинсы, просвечивающие вещи, глубокое декольте, короткие майки, обнажающие живот. Если вы все же решили надеть брюки или джинсы, то сверху лучше накинуть длинную тунику или рубашку ниже колен. Также женщинам стоит иметь с собой платок, поскольку в некоторых случаях и местах он может быть кстати. Для мужчин также существует несколько правил: не рекомендуется надевать короткие шорты и майки, в особенности в сельской местности. Вместо шорт можно надеть бриджи ниже колен", - говорится в памятке.

Рекомендации туристам спровоцировали местных жителей на дискуссии

Памятка для туристов размещена в ночь на 29 июля также в Telegram-каналах "Совесть Дагестана" и DagestanRD. "Неплохая памятка и вполне себе разумные советы. Есть разъяснения и по шортам, которые так часто обсуждают в сети. Никаких крайностей и жёстких ограничений, всё вполне себе в рамках разумного", - прокомментировал памятку автор публикации в Telegram-канале "Совесть Дагестана".

Авторы некоторых комментариев разделили эту точку зрения. "Давно надо было памятку создать. Не для того, чтобы установить ограничения, а вообще. Чтобы не возникало недопониманий", - написал, в частности, Z.P. "Мне крайне неприятно видеть в шортах туристов. В нашей семье такое не принято, нас отец воспитывал по-другому. И таких семей много, большинство. Раз приезжают на мою родину в Дагестан, я хочу, чтоб соблюдались правила", - поддержал его другой пользователь.

Однако большинство пользователей скептически отнеслись к идее памятки с дресс-кодом для туристов. "Ну, слишком жестко насчет гардероба. В джинсах (не в тунике) ходит каждая третья дагестанка", - указала, в частности, Милана Меджидова. "Гости должны одеваться лучше, чем сами дагестанки, чтобы дагестанкам было стыдно", - с иронией ответил на это Лолоч. "Уж слишком много требований мы предъявляем для гостей. Мы с детства каждое лето принимаем в своем доме друзей из разных регионов России. Мы в платках в селе, они в шортах. Но от этого нам ни холодно, ни жарко. Нас учили следить за собой, а не тыкать пальцем на других и осуждать их", - возразила Милана Меджидова.

"Как перестали за собой следить, так и переключились на других", - высказал мнение Garri Dunkan. "Памятку для самих дагестанцев когда составят?" – поинтересовалась Зая М. "Я вчера с утра, пока шёл до работы, на таком коротком пути насчитал 4-х наших дагов в шортах. Им почему замечания никто не делает?" – указал Rᴏɢᴇʀ Vᴀsϙᴜᴇᴢ. "А зачем? Вдруг им на нормальные брюки денег не хватает. А мы к ним с замечаниями", - пошутил в ответ Z.P.

"Кто-то хоть раз в жизни читал памятку о том, как себя вести, прежде чем в какое-то место поехать?" – поинтересовался Akhmed Aliev. "Нужны ещё памятки "Как вести себя в уборной комнате", "Правила поведения в кафе и ресторанах", "Что делать, если к вам пристал местный житель". Нужно больше памяток", - иронически предложил Gugo Groci.

Другие рекомендации, содержащиеся в памятке, не вызвали отклика у авторов комментариев.

Минтуризма ожидает притока туристов в Махачкалу в августе

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, Махачкала лидирует среди запросов у туристов на август 2021 года, сообщило 21 июля Минтуризма Дагестана. "В сервисе изучили бронирования клиентов с вылетом в период с 1 по 31 августа, оформленные до 15 июля, в сравнении с заказами на июль, сделанными до 15 июня. Вслед за дагестанской столицей расположились города Геленджик и Ставрополь", - говорится в сообщении, размещенном на странице министерства в Instagram.

Для Махачкалы "очень важно иметь статус динамично развивающейся туристической дестинации (направления. – Прим. "Кавказского узла")", подчеркнул глава Минтуризма Дагестана Эмин Мерданов. "Нам очень приятно, что все больше туристов выбирают для отдыха наш регион и Махачкалу, в частности. Дагестан за последние несколько лет занимает лидирующее место среди регионов, куда отправляются на отдых туристы. Мы, в свою очередь, стараемся сделать все возможное, чтобы создать комфортные условия для пребывания в нашем регионе туристов", - приводятся в публикации слова Мерданова.

В мае 2021 года "и вовсе был побит рекорд", указала пресс-служба министерства. "По оценкам туристического сообщества в этот период республику посетило более 100 тысяч туристов. Наибольшим спросом у гостей региона пользуются Сулакский каньон, крепость в Дербенте, а также ряд исторических памятников в Дахадаевском, Шамильском, Гунибском и других районах республики", - говорится в публикации.

Советы туристам соблюдать дресс-код на Северном Кавказе звучат не впервые

В июле 2020 года муфтият Дагестана, сославшись на жалобы местных жителей, также призвал гостей республики чтить местные "традиции и устои" своим поведением и внешним видом. Духовенство не может диктовать гостям региона, как следует одеваться, возразили тогда жители Дагестана и пользователи соцсетей.

Туристы, приезжающие в Дагестан, соблюдали общепринятые правила приличия и до того, как муфтият призвал гостей республики к соблюдению дресс-кода, рассказали работающие с туристами владельцы мест отдыха и заведений общепита. Муфтияту не стоило призывать туристов к соблюдению дресс-кода, поскольку они и так с пониманием относятся к мусульманским традициям в республике, но навязчивые рекомендации духовенства могут отпугнуть туристов, пояснили тогда опрошенные "Кавказским узлом" гости Махачкалы.

В 2019 году Минтуризма Чечни также выпустило памятку с описанием дресс-кода для туристов: женщинам было рекомендовано избегать вызывающей одежды и одеваться как можно более скромно, а мужчинам предписано отказаться от шорт и маек без рукавов. Памятка также регламентирует для приезжающих в Чечню общение с местными женщинами и курение. Туроператоры тогда скептически восприняли идею о дресс-коде для гостей Чечни.