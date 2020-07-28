Минтуризма Дагестана открестилось от таблички с призывом соблюдать дресс-код

28 июля 2020, 20:36

Табличка в Казбековском районе с призывом к туристам соблюдать дресс-код – это чья-то частная инициатива, других подобных в регионе нет, сообщили в Минтуризма Дагестана. Опрошенные "Кавказским узлом" туристы признались, что стараются быть сдержанными в одежде в Дагестане, хотя и не считают строгие ограничения уместными.

Как писал "Кавказский узел", пользователи Instagram сочли опасным для туриндустрии Дагестана требование о дресс-коде. Дискуссия развернулась после того, как в сети появилась информация о табличке, призывающей приезжих носить закрытую одежду и не ходить в шортах, коротких платьях и купальниках, установленной возле Сулакского каньона в Казбековском районе.

Информация о табличке на смотровой площадке Сулакского каньона с призывом к приезжим соблюдать дресс-код, появилась 21 июля на странице паблика "lifedagestan" в Instagram. Туристы готовы придерживаться дресс-кода, который введен для них в Казбековском районе Дагестана, следует из видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash. Комментаторы видео раскритиковали требования к туристам. Некоторые заявили, что дресс-код может отпугнуть туристов, и это скажется на доходах местных жителей.

Табличка с призывом соблюдать дресс-код названа частной инициативой

В пресс-службе Минтуризма Дагестана сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что знают о существовании предупредительной таблички, установленной возле Сулакского каньона, но кто ее установил, пока не владеют информацией.

"Происхождение нам неизвестно. Пока такая табличка появилась только там, в других местах таких нет", – рассказал сотрудник министерства.

Одним из популярных мест для туристов в Дагестане является расположенная на юге республики гора Шалбуздаг. Она считается священной, а паломничество к ней, по преданиям, исполняет желания. Аминат Абакарова, только вернувшаяся из поездки к этой горе, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что у подножия горы было много туристов, в том числе из других регионов страны.

"Никаких предупреждающих плакатов о форме одежды там нет. Но это считается святым местом, там и без того положено одеваться соответственно", – рассказала женщина.

Представитель пресс-службы Дербентского музея-заповедника, в состав которого входит главная туристическая достопримечательность Дагестана – крепость "Нарын-Кала", Роман Сафанов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что никаких ограничений на территории комплекса по дресс-коду нет.

Жительница поселка Дубки, расположенного возле Сулакского каньона, попросившая не называть ее имени, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что не одобряет инициативу установления таблички о дресс-коде.

"Многие местные жители связаны с туризмом. Только одних фруктов сколько покупают туристы! Продукты, напитки, некоторые семьи полностью перешли на приготовление национальной еды для пикников. Никогда сильно раздетые сюда не ездили, подумаешь, короткая юбка или шорты", – говорит женщина.

Туристы не считают строгие ограничения для гостей региона уместными

Опрошенные в Махачкале корреспондентом "Кавказского узла" туристы не считают строгие ограничения для гостей региона уместными, при этом они признались, что стараются быть сдержанными в одежде в Дагестане.

Махачкала вошла в топ-10 городов России, наиболее популярных для отдыха внутри страны, сообщили 23 июня со ссылкой на исследования сервисов "Туту" и "Сбербанк страхование" "Махачкалинские известия".

Роман и Сергей приехали в Дагестан из Волгограда. Это их первая поездка в Дагестан. "Что касается одежды, то для нас, в отличие от женщин, больших проблем нет. По городу ходим в футболках и шортах до колен, никого это не шокирует, некоторые местные ходят так же", – рассказал Роман.

Веру из Москвы не устраивают строгие ограничения. "Приморские туристические города во всем мире подразумевают некоторую свободу в одежде. Это не значит, то нужно в купальнике идти в кафе, но в жаркое время короткая юбка и майка вполне комфортная одежда. Здесь приходится одеваться более прикрыто, меня это не устраивает, хотя это, может, лучше в целях безопасности. Поездка на Каспий была вынужденной, так как зарубежные курорты закрыты", – отметила женщина.

Семейная пара Аркадий и Ирина из Ставропольского края заявила, что им не озвучивали претензий по поводу внешнего вида. "На пляже это никого не волнует, в городе одеваемся подобающе, хотя я хожу в длинных шортах. Если на каждом углу будут делать замечания, конечно, больше сюда не приедем", – сказал Аркадий.

"Те, кто делает подобные заявления, только вредят своему народу. У вас хорошо развит малый бизнес, я впервые увидел столько мелких магазинов, кафе, закусочных. Чем больше туристов, тем больше денег они оставят здесь. Думаю, кто-то просто решил пропиариться на такой теме", – считает турист из Москвы Игорь.

Проведенный опрос не носит репрезентативного характера и отражает только личные мнения опрошенных.

Напомним, в середине июля муфтият Дагестана, сославшись на жалобы местных жителей, призвал гостей республики чтить местные "традиции и устои" своим поведением и внешним видом. Духовенство не может диктовать гостям региона, как следует одеваться, указали жители Дагестана и пользователи соцсетей.

Жители других регионов, приезжающие в Дагестан, соблюдали общепринятые правила приличия и до того, как муфтият призвал гостей республики к соблюдению дресс-кода, указали работающие с туристами владельцы мест отдыха и заведений общепита. Муфтияту не стоило призывать туристов к соблюдению правил приличия в одежде, так как они и так с пониманием относятся к мусульманским традициям в республике, однако навязчивые рекомендации духовенства могут отпугнуть туристов, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" гости Махачкалы.