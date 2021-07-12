Посетитель ресторана в Каспийске публично извинился за насмешки над туристками

12 июля 2021, 11:16

Публикация видео, которая дала пользователям соцсетей повод для насмешек над посетившими Каспийск туристками, была допущена по глупости, покаялся в видеообращении автор публикации. Пользователи Instagram призвали жителей Дагестана более уважительно относиться к гостям республики.

Видеообращение с извинениями мужчины опубликовано сегодня в Instagram-паблике "LIFE \Жизнь Дагестан", на который подписаны 822 тысячи пользователей. "Обращение человека, который снял на видео девушек-спортсменок в ресторане «Падишах» в Каспийске", – поясняется в аннотации к видеообращению.

На видео, снятом в режиме селфи, мужчина средних лет поясняет, что был в ресторане "Падишах" вместе со своей семьей. "Рядом с нами сели девушки спортивного телосложения. При этом мной было снято видео и фото этих девушек, и я по глупости отправил ее другу, и этот друг дальше ее переслал. Хотелось бы сказать, что это видео снимал только я, и фото... Хотелось бы принести извинения и ресторану, и этим девушкам, которые были в этом заведении", - говорит на видео мужчина, не пояснив, что побудило его записать видеообращение.

В другой публикации, размещенной в этом же паблике вечером 11 июля, утверждается, что администрация ресторана «Падишах» "пригласила девушек-спортсменок и принесла извинения за недостойное поведение «скрытых видеооператоров»". "Им вручили ценные подарки и цветы", - говорится в публикации, проиллюстрированной фотографией трех девушек, демонстрирующих бицепсы. В другой руке каждая из девушек на фото держит бумажный пакет с логотипом ресторана.

Фото этих же девушек, позирующих с бумажными пакетами и букетами цветов, размещено сегодня в Instagram-паблике "Голос Дагестана", на который подписан миллион подписчиков. В публикации приводятся пояснения от имени заведения. "Наш ресторан посетили девушки, известные спортсменки, чему мы безмерно благодарны... Невоспитанные посетители, не разобравшись, перепутали хорошо накаченные женские фигуры с мужскими, посчитали нужным для себя выложить их фото и видео на всеобщее обозрение с неприемлемым описанием! Более того, в утвердительной форме расписали, что это мужчины, переодетые в женщин, и тем самым навели смуту в дагестанском обществе. [...] Администрация ресторана «Падишах» от имени всех, кто писал гадости в адрес девушек, приносит извинения. Нам очень стыдно за некоторых дагестанцев и дагестанок! У нас таких очень мало, но, к сожалению, они есть, как и везде. С сегодняшнего дня и на всё время вашего пребывания в Дагестане за вами и вашими друзьями забронирован безлимитный подарочный стол", - говорится в публикации.

В этом же паблике размещено сегодня и видео с извинениями посетителя ресторана. К 11.15 мск оно набрало 13,3 тысячи просмотров, под ним размещено 104 комментария. В паблике "LIFE \Жизнь Дагестан" видеообращение набрало к этому времени 22,4 тысячи просмотров и 215 комментариев.

Авторы многих из них согласились, что мужчине следовало извиниться за неблаговидное, по их мнению, поведение. "Больше не делай такое", - посоветовал, в частности, murul_mg. "Теперь и оператора увидели, все честно", - написал barashka_shop. "Главное, что хватило мужества извиниться, для других же будет примером", - предположил gasanbegovartur. "Какой молодец, что извинился. Признать свою ошибку – все-таки это плюс", - высказал мнение chast_serdca20. "Сначала наломают дров, после извиняются. Хорошо, что человек осознал свою неправоту, но больше так не надо делать", - написала kurbanovalinaaa. "Еще бы и админы извинялись, которые выкладывают подобное!" – написал jam4906.

Пользователи соцсети указали на репутационные потери Дагестана от подобных инцидентов

Другие пользователи предположили, что такое поведение бросает тень на жителей Дагестана в глазах туристов. "Так неудобно перед этими девушками. Какое у них будет мнение о нас", - посетовала, в частности, miroslava_nlkl. "Туристки приехали отдыхать, называется. И видео сняли, фото их выложили. Приедут ли они ещё", - написал samirai.kids.

"Бедные туристы, зашли покушать в ресторан и попали в дагестанские группы, браво", - с упреком написала diana_elitstudio. "Как же стыдно, ребята... К нам приехали люди и не можем достойно себя вести, самим бы русским было всё равно, кто как одет и как выглядят, просто стыдно, честно", - поделилась gadzhieva_1977. "Такими темпами все туристы из Дагестана разбегутся", - согласился alsaaff. "Больше проблем как будто нет, как до туристов докапываться, а то наши местные все идеальные. Каждый пук надо на камеру снимать", - возмущенно написал plushki__igryshki.

"Вот сидишь себе тихонько где-то, а тут кто-нибудь и бац снимет тебя на камеру, а потом перешлет кому-нибудь и так далее... и все, ты звезда на весь белый свет", - посетовал eklavia. "Люди приезжают к нам в гости, примите их как следует и проводите, если не нравится - пройдите мимо, ну они же не голые, не ломают, не бьют, сидят себе отдыхают! Если бы в Дагестане научился каждый смотреть за собой и заниматься своей жизнью, а не сплетнями, то было бы все прекрасно!" – высказала мнение fati991820.

"Кавказский узел" писал также, что 7 июля пассажир самолета в махачкалинском аэропорту отказался надеть маску и ударил одного из полицейских, прибывших по вызову экипажа. Пользователи Instagram, посмотревшие снятое очевидицей видео, раскритиковали поведение мужчины, а многие из них иронически высказались о поведении очевидцев конфликта, снимавших происходящее на телефоны.

В мае слова актрисы Натальи Рудовой, которая посетовала на грязные общественные туалеты в Дагестане, вызвали критику части пользователей соцсети. Их оппоненты назвали претензии туристки обоснованными.

Возросший интерес к турпоездкам в Дагестан дает жителям республики заработок, но острые проблемы инфраструктуры не позволяют раскрыть туристический потенциал региона в полной мере, указали опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы после претензий Рудовой к состоянию общественных туалетов в республике.