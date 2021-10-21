Девушка извиняется за оскорбление чувств верующих. Скриншот сообщения https://www.instagram.com/p/CVKS745ghKy/

21 октября 2021, 20:42

Вынужденные извинения перед мусульманами в Краснодаре вошли в противоречие с шариатом

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Исламские нормы не предусматривают никакого силового воздействия на немусульман, если те оскорбляют религиозные чувства, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты в связи с публичными извинениями девушки в Краснодаре. Извинений добиваются, исходя из кавказских адатов, отметил сотрудник Духовного управления мусульман Европейской части России Ахмад Макаров.

Давление на человека с целью добиться извинений противоречит исламской традиции, заявил профессор ВШЭ, доктор юридических наук, исламовед Леонид Сюкияйнен, комментируя очередное видео с извинениями — на этот раз за оскорбление религиозных чувств.

"Ведь речь идет о немусульманах. Мусульманская традиция говорит, что нужно действовать добром, увещеванием, призывом к покаянию. Только в такой форме. Если какие-то молодые (или не очень молодые) люди, ассоциирующие себя с исламом, пытаются действовать силой — это значит, что с исламом они знакомы очень поверхностно", — пояснил эксперт корреспонденту "Кавказского узла".

Подобная практика — "хулиганство, не имеющее отношения к религии", считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко. Он добавил, что оскорбление религиозных чувств — в принципе зыбкое обвинение, которое можно обратить и против оскорбившегося. "Можно легко набрать группу мусульманских богословов, говорящих слова, оскорбительные для христианства. И что — их теперь заставить извиняться?" — указал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

Около года назад гражданин России, уроженец Чечни Абдулак (Абдуллах) Анзоров, обезглавил во Франции учителя истории и географии Самуэля Пати, который на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Анзоров был убит при задержании. Его тело вывезли в Россию и похоронили в селе Шалажи Урус-Мартановского района, что показало положительное отношение к Анзорову со стороны чеченских властей. Состоявшийся вскоре после похорон конный поход к могиле Анзорова показал, что часть жителей Чечни признает его шахидом, отмечали востоковед Ахмет Ярлыкапов и активист Руслан Кутаев.

Законы шариата не предусматривают применение силы для того, чтобы заставить немусульман извиняться, если их слова оскорбительны для верующих, указал ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Дмитрий Микульский. "Пророк Мухаммед говорил своим последователям: «Спорьте, но не применяйте силу — этим вы принижаете веру»", — сказал ученый корреспонденту "Кавказского узла".

Извинений требуют, исходя из народных адатов, считает руководитель отдела по работе с общественными организациями и мигрантами Департамента внутренних дел Духовного управления мусульман Европейской части России Ахмад Макаров. "Это адатные нормы, а не шариатские. Адаты, действительно, предусматривают публичное извинение оскорбителя, причем оно может быть получено с принуждением", — пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Пользователи Instagram раскритиковали девушку за неискренние извинения

18 октября в Instagram-паблике "ЧП. Чечня" было опубликовано видео, обозначенное как "извинилась за оскорбление религии ислам". Автор видео крупным планом снимает девушку, которая стоит у легкового автомобиля. За ней, очень близко, проходит мужчина в камуфляже, разговаривающий по телефону.

У девушки спрашивают ее имя и фамилию. Она называет их, причем фамилию — даже дважды, но разобрать их невозможно. При этом все остальное, что говорит девушка и ее собеседник, слышно отчетливо.

"Вот эта девушка в Краснодаре <...> нам голосовые записи отправляла, про Аллаха. Она оскорбляла <...> Сейчас хочет извиниться. Да? Сожалеешь, да?" — говорит мужчина за кадром. "Да, сожалею о том, что я оскорбила ваши чувства, вашу веру. И я приношу за это искренние извинения", — отвечает девушка. "Претензии есть к нам?" — спрашивает мужчина. "Претензий к вам нет", — говорит девушка. После этого слышна фраза "у меня есть".

Читатели паблика выразили недоверие к словам девушки. "Такая довольная! Я бы такие извинения вовек не приняла! Наглая и радостная рожа", — написала dinastiya_han. Ее комментарий к 20.00 мск 21 октября собрал 146 "лайков". "По ее физиономии не скажешь, что она искренне извиняется", — указал aslan__grozny_95, собравший 221 "лайк".

В целом эта публикация, по состоянию на 20.30 мск 21 октября, собрала 52,7 тысячи просмотров, 2174 "лайка" и 568 комментариев. У паблика 340 тысяч подписчиков.

Автор видео и его национальная принадлежность в публикации не указаны, однако публичные извинения наиболее широко практикуются именно в Чечне. Как эта практика распространяется на другие регионы России, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

"Кавказский узел" также регулярно обновляет "Хронику публичных извинений на Кавказе". Новости о публичных извинениях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Примечание:

"Практика извинений перед Кадыровым стала поводом для пародии на ТНТ", "Житель Ставрополья публично извинился за стрельбу из охолощенного автомата", "Пользователи Instagram раскритиковали игроков "Ахмата" за драку на матче".

Автор: Александр Степанов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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