Сельчанин из Чечни покаялся перед Кадыровым за критику властей

02 мая 2023, 19:00

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Житель села Верхний Наур Мовлади Мутаев в аудиосообщении пожаловался Рамзану Кадырову на местные власти, которые не занимаются решением проблем села. Позже в сети появилось видео, на котором Мутаев извиняется за свои слова перед главой Чечни и "остальными мусульманами".

Житель села Верхний Наур принес извинения Рамзану Кадырову после того, как обратился к нему с жалобами на местные власти, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Аудиозапись сельчанина и видео, на котором он извиняется перед главой Чечни опубликованы сегодня в YouTube-канале Niyso.

В аудио мужчина, который представился как житель села Верхний Наур Надтеречного района Мовлади Мутаев, сообщил, что власти необоснованно берут плату за воду, свет и газ, хотя эти услуги поставляются некачественно. "В доме, в котором я живу, газ и свет были проведены бывшим хозяином дома. На моей проводке находится семь домов, поэтому свет слабый и неполноценный но это не мешает властям требовать с меня деньги. За газ мне выставили счет 650 тысяч", - отметил мужчина, сказав, что при этом регулярно оплачивал газ по счетчику.

Он обратился к Кадырову с жалобой на депутатов, которые обещали решить проблемы сельчан, однако лишь дали обещания и уехали, а работы по прокладке электросетей остановились. Также Мутаев отметил, что главы администрации не занимаются проблемами местного населения, занимаясь лишь свои обогащением и запугиванием простых жителей. "У нас нет полноценного газа, света и воды. В какой-нибудь российской деревенской глуши условия лучше, чем здесь", - сказал мужчина в аудиозаписи, слова которого с чеченского перевел Niyso.

При этом он обращаясь к Рамзану Кадырову отметил, что всегда поддерживал "путь Ахмата" и хотел построить в селе арку с надписью "Ахмат - сила", однако местные власти запретили ему это. После чего сельчанин добавил, что местные власти не следуют "пути Ахмата" и предложил свою кандидатуру на пост руководителя "Поставь меня здесь, я наведу здесь "сталинский режим", - пообещал он, напомнив Кадырову о личном знакомстве и добавив, что "расстреляет любого, кто против моих слов".

Однако затем он извинился за свои слова. "Рамзан Ахматович, прошу простить меня. Также прошу прощения у остальных мусульман. Я ошибся поэтому прошу прощения у жителей Надтеречного района. Ради Аллаха, простите меня. Я сказал лишнего, был не прав. Я не мужчина, чтобы отвечать за свои слова", - говорит сельчанин на видео на чеченском языке, перевод его слов выполнен Niyso.

Жалобы жителей Чечни неоднократно приводили не к тем последствиям, на которые рассчитывали их авторы. Так, в апреле 2020 года жительница села Гехи Зара Тепсуркаева обратилась к главе Чечни с жалобой на то, что у нее нет возможности закупать продукты. Глава Урус-Мартановского района Валид Абдурешидов, приехав к Тепсуркаевым, заявил, что они должны заниматься огородничеством и так решать проблемы с продуктами, а глава республики "не обязан" их кормить. Сама Зара Тепсуркаева в эфире ЧГТРК "Грозный" признала, что ей не стоило обращаться к главе Чечни. В 2016 году житель села Кенхи Рамазан Джалалдинов подвергся гонениям за то, что пожаловался Путину и Кадырову на тяжелую ситуацию в селе и чиновничий произвол. Он вынужден был покинуть республику после встречи с первым замглавы МВД Чечни Апти Алаудиновым.

Жители Чечни регулярно подвергаются публичному порицанию и приносят публичные извинения за различные проступки и за критику властей. В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года, отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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