Жительница Чечни публично покаялась за просьбу о помощи Кадырова

15 апреля 2020, 13:16

Семья Тепсуркаевых в селе Гехи должна не просить помощи у Рамзана Кадырова, а кормиться с собственного огорода, заявил глава Урус-Мартановского района в эфире государственной телекомпании. Зара Тепсуркаева признала, что ей не стоило обращаться к главе Чечни.

В начале сюжета ЧГТРК "Грозный" журналисты представили аудиообращение жительницы села Гехи Урус-Мартановского района Зары Тепсуркаевой к Рамзану Кадырову, сделанное в мессенджере WhatsApp. "Нет возможности закупать продукты на неделю. Рамзан Ахматович, что мне делать с семьей?" - перевел корреспондент "Кавказского узла" аудиозапись, прозвучавшую 14 апреля в эфире телекомпании на чеченском языке. Пользователи соцсетей, прослушавшие это голосовое сообщение, могли подумать, что власти Чечни бросили малоимущих на произвол судьбы, подчеркнули авторы сюжета.

Муж Тепсуркаевой инвалид, у них девять детей, и Фонд имени Ахмата Кадырова неоднократно помогал этой семье - в частности, с возведением крыши, говорится в новостном сюжете.

Глава администрации Урус-Мартановского района Валид Абдурешидов, приехав к Тепсуркаевым, заявил, что они должны заниматься огородничеством и так решать проблемы с продуктами. "У вас около 10 соток земли. Падишах (Рамзан Кадыров. - Прим. "Кавказского узла") не обязан вас кормить. <...> Неужели нельзя в своем дворе посадить [овощи], жить прилично?" - обратился он к Заре Тепсуркаевой на чеченском языке.

В кадре, помимо Тепсуркаевой, Абдурешидова и сопровождающих его чиновников, видны двое сыновей Тепсуркаевой, которые стоят, заложив руки за спину и надвинув на лица козырьки бейсболок. Также продемонстрирован участок Тепсуркаевых, заросший высокой травой. "Шесть человек вас в этом дворе, кто может работать. Вам ничего не полагается, потому что вы не цените того, что у вас есть", – подчеркнул Валид Абдурешидов.

Кадий (исламский судья) Урус-Мартановского района Алу Амерханов укорил одного из сыновей Тепсуркаевых за то, что он поздно встал. "Он еще и недоволен нами, говорит, что только встал. Если нет работы, сразу после утреннего намаза надо было дать лопаты в руки и отправить обоих [сыновей] копать огород. Тогда бы и у главы села, и у любого [другого] было бы желание вам помочь. Не держите ни кур, ни корову. В чем виноват падишах?" - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Амерханова, сказанные в эфире ЧГТРК "Грозный".

Зара Тепсуркаева раскаялась за свою просьбу к Кадырову, попытавшись при этом оправдаться за не засаженный огород. "Падишах всем помогает. Решив, что, может, и мне поможет, не подумав, сделала [обращение]. Не надо было [этого] делать. Но огород… дожди ведь были", - перевел корреспондент "Кавказского узла" ее слова. Несмотря на сказанное чиновниками, они передали Тепсуркаевым продуктовую помощь, говорится в сюжете телекомпании.

В апреле житель Ачхой-Мартановского района обнародовал видеообращение с извинением за ролик, в котором насмешливо прокомментировал полученный от властей продуктовый набор.

"Кавказский узел" не располагает подтверждением, что Зара Тепсуркаева является автором озвученного в эфире ЧГТРК "Грозный" аудиосообщения, и не может проверить, не являются ли ее признания самооговором.

Жители Чечни осудили публичное унижение Тепсуркаевых

Тем, у кого нет денег, сложно держать огород, выращивать птицу и домашний скот, считает жительница Чечни Милана. "Пенять этой женщине и ее детям за то, что они не сажают огород, конечно, легко. Но почему-то никто не говорит о том, что на селе практически невозможно найти работу, что заниматься приусадебным участком или держать домашний скот и птицу могут позволить себе далеко не все - для многих это накладно, у многих просто нет никаких средств", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Даже если эта семья недостаточно усердно занимается домашним хозяйством, это не повод для публичного унижения, подчеркнул другой местный житель, Мурад. "Действительно, можно заняться огородом, приложить какие-то силы, навести порядок во дворе. Но зачем это показывать на всю республику?" - указал он корреспонденту "Кавказского узла".

История Тепсуркаевых продолжила серию сюжетов о тунеядцах в Чечне

Ранее "Кавказский узел" писал, что 22 ноября 2019 года ЧГТРК "Грозный" опубликовала сюжет с осуждением жителя села Новые Атаги Асланбека Юсупова. Отец 10 детей, двое из которых уже совершеннолетние, освобожден от оплаты коммунальных услуг, получает пенсию по инвалидности - более 37 тысяч рублей - и другие пособия, а также дополнительную поддержку от фонда имени Кадырова, но жалуется автоинспекторам в Дагестане на сложные жизненные условия, укорили Юсупова авторы телесюжета. Публичное осуждение многодетного отца за жалобы на бедственное положение противоречит чеченским обычаям, указали местные жители

В другом сюжете чеченской телекомпании, который также вышел в эфир в ноябре 2019 года, утверждалось, что чеченский народ "становится похож на общество бездельников, где даже высокая зарплата не всегда повод выйти на работу". Представитель "Чеченстроя" в эфире "Грозного" обвинил жителей республики в нежелании работать, указав, что в Чечне множество вакансий с высокими зарплатами, но на стройках работают в основном уроженцы других регионов. Местные жители рассказали "Кавказскому узлу", что на самом деле рабочих часто обманывают, не выплачивая или занижая им зарплату.

Жители Чечни регулярно подвергаются порицанию и просят прощения, в том числе в эфире республиканского телеканала. Люди приносят извинения вынужденно, после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в своем докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле".

В июле 2019 года инвалид-колясочник из Аргуна Шамхан Автаев принес в эфире телекомпании извинения за комментарий в интернете с жалобой на недостаточную помощь властей инвалидам.

Ранее, в 2016 году, житель села Кенхи в Шаройском районе Чечни Рамазан Джалалдинов подвергся гонениям за то, что пожаловался Путину и Кадырову на тяжелую ситуацию в селе и чиновничий произвол. Он вынужден был покинуть республику после встречи с первым замглавы МВД Чечни Апти Алаудиновым.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин", такие случаи отслеживаются в "Хронике публичных извинений на Кавказе". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".