Осуждение многодетного отца вошло в противоречие с традициями Чечни

26 ноября 2019, 16:00

Публичное осуждение многодетного отца Асланбека Юсупова, пожаловавшегося на бедственное положение, противоречит чеченским обычаям, прокомментировали местные жители телесюжет ЧГТРК "Грозный", который продолжил тренд порицаний авторов жалоб. Власти Чечни обязаны трудоустраивать многодетных безработных родителей, сообщили в соцзащите.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября ЧГТРК "Грозный" опубликовала сюжет с осуждением жителя села Новые Атаги Асланбека Юсупова. Отец 10 детей, двое из которых уже совершеннолетние, освобожден от оплаты коммунальных услуг, получает пенсию по инвалидности - более 37 тысяч рублей - и другие пособия, а также дополнительную поддержку от фонда имени Кадырова, но жалуется автоинспекторам в Дагестане на сложные жизненные условия, укорили Юсупова авторы телесюжета.

Тревогу вызывает не материальное положение семьи Юсуповых, а то, что они "принимают благотворительную и социальную помощь как данность, а вместо того, чтобы оберегать и приумножать то, что для них делается, требуют еще", подчеркивается в телесюжете. Репортаж ЧГТРК вызвал у пользователей Instagram споры о причинах сложной ситуации в семье Юсуповых.

Сюжет телеканала "Грозный" о многодетной семье Асланбека Юсупова подверг резкой критике житель Чечни, президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев.

Чеченские адаты никогда не предусматривали, чтобы главу семьи публично позорили, заявил Кутаев. "Даже если он тунеядец, его дети не хотят, чтобы его позорили, его братья не хотят. Подобное публичное опозоривание - это настоящее [нарушение прав]", - заявил он.

Бедность в чеченских семьях - во многом следствие безработицы, подчеркнул глава ассамблеи. "Огромное количество мужчин хотели бы работать, но им некуда приложить свои руки, и они внутренне страдают, что они, здоровые мужчины, не могут что-то заработать для своих детей", - сказал Кутаев.

Чеченский народ "становится похож на общество бездельников, где даже высокая зарплата не всегда повод выйти на работу", заявила в другом недавнем телесюжете ЧГТРК "Грозный". Представитель "Чеченстроя" обвинил жителей республики в нежелании работать, указав, что в Чечне множество вакансий с высокими зарплатами, но на стройках работают в основном уроженцы других регионов. Жители Чечни рассказали "Кавказскому узлу", что на самом деле рабочих часто обманывают, не выплачивая или занижая им зарплату.

Согласно адатам, публичное обсуждение ситуации в той или иной чеченской семье не допускается, подтвердил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" чеченский историк и политолог Руслан Мартагов.

"Это должно решаться кулуарно, среди близких родственников. В этом случае осуждению подвергается только сам человек. А при публичном осуждении, тем более по телевидению, осуждению подвергаются его родственники, да и весь его тейп", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Аналогичное мнение высказала чеченская правозащитница Асет Мальсагова. Публичное обсуждение ситуации в семье в чеченской традиции, "мягко говоря, не приветствуется", сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Телесюжет ЧГТРК о Юсупове продолжил тенденцию порицания авторов жалоб

Публичное порицание и извинения и ранее следовали за жалобами жителей Чечни на бедственное положение. Так, в сентябре уроженки Чечни Асет Эльбазурова, Зарема Лорсанова и Яхмат Митишева, которые 20 лет назад переехали в Дагестан, обратились к Рамзану Кадырову с просьбой помочь, поскольку "проживают в плохих условиях, и им некому помочь".

По распоряжению Кадырова всех трех женщин доставили в Чечню, и 10 сентября они извинились за свое обращение в эфире телеканала "Грозный". В том же телесюжете чиновники пристыдили родственников женщин, после чего мужчины заверили, что больше не позволят своим родственницам "попрошайничать и вернут их на родину, и главное – в последующем будут контролировать их действия".

В июле жительница Чечни Лизан Исакова обратилась в Правозащитный центр "Мемориал" с жалобой на отсутствие помощи от властей республики. Женщина сообщила, что парализована и потеряла зрение, а власти отказываются переселять ее из аварийного дома, хотя обещали улучшить условия ее жизни еще в 2017 году. 3 июля Исакова и ее сын были арестованы по делу о мошенничестве со статусом инвалида. ЧГТРК "Грозный" показала серию обличительных спецрепортажей о Лизан Исаковой и ее сыне. Власти Чечни устроили из разоблачения Исаковой "политическое телешоу", констатировали жители республики.

В том же месяце телекомпания "Грозный" посвятила новостной сюжет разоблачению жителя Чечни, пожаловавшегося на недостаточную помощь властей инвалидам. Инвалида-колясочника заставили извиняться даже не за обращение, а за комментарий в интернете, обратили тогда внимание опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Жители Чечни регулярно подвергаются порицанию и просят прощения, в том числе в эфире республиканского телеканала, и за неподобающее поведение, и за сообщения в соцсетях, и за употребление алкоголя. Люди приносят извинения вынужденно, после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в своем докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле". О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Минсоцразвития Чечни предусматривает трудоустройство многодетных родителей



Льготы многодетным семьям в регионах перечислены в общефедеральном перечне льгот, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Управления соцзащиты Таганского района Москвы. "Свои льготы и пособия он получают вместе с остальным льготниками. При этом объем льгот не зависит от количества детей, за исключением, конечно, размера денежных пособий, размер которых варьируется в зависимости от региона", - сказал сотрудник управления.

По его словам, в этот перечень входят скидки за оплату услуг ЖКХ не ниже 30%, компенсация топлива для обогрева жилья, если многодетная семья проживает в доме без центрального отопления, бесплатные лекарства по рецепту врача для детей до 6 лет, бесплатный проезд в городском общественном транспорте, бесплатный проезд для школьников в пригородных автобусах, право на первоочередное оформление детей в детские сады, бесплатные завтраки и обеды для школьников, бесплатная школьная и спортивная форма, бесплатные билеты в музеи, парки культуры и отдыха, первоочередное выделение садово-огородных участков, выделение земельных участков желающим организовать фермерские хозяйства или малые предприятия, сниженный земельный налог, льготные кредиты и полное или частичное освобождение от уплаты регистрационного сбора с предпринимателей.

Помимо общефедерального списка льгот, каждый регион вправе вводить дополнительные льготы, уточнил сотрудник ведомства.

Согласно данным на сайте республиканского министерства труда, занятости и соцразвития, в Чечне в список мер поддержки многодетных семей входят также льготная ипотека для приобретения квартир на первичном рынке, полная компенсация коммунальных услуг, 70%-я компенсация платы за детский сад, единовременная материальная помощь первокурснику вуза, предоставление продуктов питания, детской одежды и обуви, и даже организация трудоустройства многодетных родителей, испытывающих трудности в поиске работы.

Других льгот для многодетных семей в республике нет, а объем и количество льгот не зависит от числа детей в многодетной семье, пояснил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник отдела труда и соцразвития администрации Ленинского района Грозного.

Сюжет о семье Асланбека Юсупова на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram набрал по состоянию на 16.00 мск 26 ноября 3566 отметок "нравится", под ним размещено 327 комментариев.

К 18.35 мск 24 ноября эта публикация набрала 3517 отметок "нравится" и 305 комментариев.

Авторы новых комментариев продолжили дискуссию о правомерности жалоб Юсупова. "Если не готов содержать, не плоди [детей]! Никто в этом мире никому ничего не обязан. Каждый человек сам строит свою жизнь", - написал, в частности, пользователь diana_8744. "Зачем плодить нищету... ужас просто", - согласился volk_korol_svobodi.

"Тут нет ничего стыдного, это жизнь, где мы учимся. Мужику наставник нужен с мечети, чтоб давали наставления на правильный путь", - возразил batyrai1.

Напомним, что, по данным Роструда, к началу июля уровень безработицы в Чечне составлял 8,1%. По уровню безработицы Чечня уступает только одному российскому региону - соседней Ингушетии.