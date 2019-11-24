Телесюжет с осуждением многодетного отца из Чечни вызвал споры в соцсети

24 ноября 2019, 18:48

Пользователи социальной сети поспорили о причинах жалоб многодетного отца Асланбека Юсупова, который получает поддержку от властей Чечни, но рассказывал полицейским в Дагестане, что ему нечего есть.

Асланбек Юсупов из чеченского села Новые Атаги был задержан на границе Чечни и Дагестана за управление автомобилем, который ранее был отправлен на утилизацию. Кроме того, у мужчины не было водительских прав.

"Чтобы избежать наказания за нарушения Асламбек Юсупов решил надавить на жалость и рассказал правоохранителям о тяжелой жизненной ситуации. Автоинспекторы поверили и записали его обращение на видео, чтобы дать огласку проблеме", - говорится в сюжете, опубликованном 22 ноября на сайте ЧГТРК "Грозный".

В сюжете показан фрагмент видеозаписи, сделанной, как утверждается, дагестанскими инспекторами. На видео мужчина с бородой сидит на корточках и разговаривает с людьми, которые находятся за кадром. "Кушать есть дома?" - спрашивает голос за кадром. "Сегодня я выезжал - чай только пил", - отвечает мужчина. "Целый день только один чай пил?" - сочувственно уточняет человек за кадром. "Да", - кивает мужчина.

Журналисты ЧГТРК приехали в дом Юсупова и сняли сюжет о его жизни. В семье "действительно 10 детей", двое из которых уже совершеннолетние. На записи видно, что семья живет в очень бедной обстановке, при этом жена хозяина дома ждет еще одного ребенка.

Авторы сюжета рассказывают, что в 2010 году Юсуповы получили от Фонда Ахмата Кадырова новый дом площадью 126 квадратных метров, но сегодня он "больше похож на старую постройку, пропитанную сыростью". "Полная антисанитария", - говорит журналистка ЧГТРК. Она делает вывод, что у хозяев не было желания "поддерживать чистоту и порядок" в своем жилище.

По словам авторов сюжета, Юсуповы освобождены от оплаты коммунальных услуг и получают на двух детей пенсию по инвалидности - "более 37 тысяч рублей ежемесячно", помимо иных пособий. Четверо детей находятся на реабилитации в Шалинском центре для несовершеннолетних, где 5 дней в неделю занимаются с психологами и преподавателями. Журналистка добавляет, что семья получает и дополнительную поддержку от фонда имени Кадырова, в том числе продукты - по ее словам, "ни одна благотворительная акция не проходила мимо семьи Юсуповых". В конце сюжета она подчеркивает, что тревогу вызывает не материальное положение семьи, а то, что эти люди "принимают благотворительную и социальную помощь как данность, а вместо того, чтобы оберегать и приумножать то, что для них делается, требуют еще".

Сюжет о Юсуповых был опубликован на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram, по состоянию на 18.35 мск 24 ноября он получил 3517 отметок "нравится" и 305 комментариев. Мнения пользователей разделились: некоторые присоединились к осуждению многодетной семьи, другие же призвали не осуждать Юсуповых.

"Неблагодарный просто, нет слов. Руки, ноги, голова есть, работай, зарабатывай, корми семью, что жалуешся. Никто не обязан тебе, сам устраивай свою жизнь", - написал abamqqq2.

"Что за мода пошла, милость просить. Постыдитесь, люди, наши предки жили имели кучу детей, пенсий не было. Никто не должен, наплодили так и несите за них ответ. Стыд и срам. Головой думать нужно когда создаешь семью", - написала petimatgazi.

"Сколько добра вам не делай, всё равно не благодарны некоторые. Здесь никто никому не помогает, и то стараются работать прокормить семью. Как детей рожать умеют, так и кормить надо уметь их, а не просить кого-то", - заявила khadia_1978.

Социальная помощь семье Юсуповых не так велика, чтобы они могли считаться обеспеченными, отметили другие пользователи.

"Когда ГАИ останавливает и штрафует, 95% водителей почти так же ноют [...] таким как он бедолагам очень тяжело работу найти нормальную, тем более в его возрасте - молодые не могут норм работу найти, и на Сев.Кавказе такая проблема везде. Я зарабатываю в разы больше, чем он и все равно не хватает этих денег, хоть и семья не такая большая. Не дай Аллах оказаться на его месте в таком положении", - написал aslambek_95region.

"Попробуйте прожить на 37 тысяч. С таким тоном [журналистка] произнесла "37 тысяч", как будто 37 млн", - написал zelim.munaev. "Видно, что у человека действительно не хватает денег. 37 тысячи на 12 человек. Такой семье 50 тыс месяц не хватит", - отметил turpal787. "Тяжело жить стало, а если семья большая... мне его жалко", - написала dzhabrailovazaira69.

"Дом-то построили, но почему-то отопления не видно в доме, поэтому и сырость в доме. Да и мебели нет чтоб вещей разложить по полочкам", - написала roza_srediroz_region123.