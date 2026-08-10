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09:57, 10 августа 2026

Суд в Кабардино-Балкарии отказался рассматривать дело о дискредитации армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нальчикский горсуд из-за нарушений вернул силовикам дело о дискредитации армии, которые те завели в отношении местного жителя Павла Улимбегова.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил. После этого жители России, в том числе Кабардино-Балкарии, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Согласно материалам дела, силовики в Нальчике составили протокол о дискредитации армии в отношении местного жителя Павла Улимбегова и направили материалы в суд. Однако судья отказался рассматривать дело и вернул его силовикам.

"Для устранения выявленных недостатков и нарушений <…> протокол и другие, приложенные к нему материалы дела, подлежат возврату, поскольку неправильное оформление материалов дела, и соответственно его неполнота, не может быть восполнена при рассмотрении", – сказано в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

В материалах дела не приведена информация о том, в связи с чем силовики составили протокол на Улимбегова.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Нальчике оштрафовал местного жителя Шахина Шихмурадова, признав, что опубликованное им в мессенджере видео дискредитировало армию.

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Автор: "Кавказский узел"

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