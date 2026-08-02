Публикация в мессенджере привела нальчанина к штрафу

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Суд в Нальчике оштрафовал местного жителя Шахина Шихмурадова, признав, что опубликованное им в мессенджере видео дискредитировало армию.

Согласно материалам дела, житель Нальчика Шахин Шихмурадов снял видео, на котором призвал к публичным действиям, направленным на дискредитацию армии, а затем отправил ролик в группу в мессенджере WhatsApp*.

Нальчикский горсуд признал Шихмурадова виновным в дискредитации вооруженных сил РФ и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, указано в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд оштрафовал жителя Черекского района Казбека Казакова, признав, что опубликованное им видео в соцсети "ВКонтакте" дискредитировало армию.