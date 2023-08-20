Волгоградский активист провел пикет солидарности с Навальным*

20 августа 2023, 19:04

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Активист Владимир Тельпук провел в центре Волгограда одиночный пикет без плакатов, приуроченный к годовщине отравления Алексея Навального*.

Как писал "Кавказский узел", активист Владимир Тельпук неоднократно проводил одиночные пикеты в центре Волгограда. Так, 13 ноября 2021 года он потребовал прекратить пытки в российских тюрьмах, а 11 декабря того же года выступил в защиту уволенного директора природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». 26 февраля 2022 года Тельпук был задержан на пацифистском пикете, а затем арестован на трое суток за неподчинение сотруднику полиции. В суде не было представлено доказательств вины Тельпука, а имеющиеся видео свидетельствуют в его пользу, однако суд не учел доводы защиты, рассказал адвокат.

Сегодня с 15 до 17 мск активист Владимир Тельпук провел "пассивный" (без плакатов) одиночный пикет на пересечении Аллеи Героев и проспекта им. Ленина в центре Волгограда – на традиционном месте своих одиночных акций, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте пикета.

"Я раньше выходил всегда с плакатами на пикеты. Сейчас наше государство, в частности, городские власти запретили проводить одиночные пикеты в городе. Но никто не вправе нам запрещать в местах наших акций выходить без плакатов, показывая нашу гражданскую активность всему мировому сообществу. Не все так печально. И люди, которые готовы протестовать против нынешней власти, - они никуда не делись", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Владимир Тельпук, пояснив, что вышел на одиночный пикет в рамках всероссийской акции солидарности с Алексеем Навальным*.

Сегодня в городах России и за границей проходят акции, приуроченные к третьей годовщине отравления Алексея Навального, сообщает "Кавказ.Реалии"**.

Дважды мимо Владимира Тельпука проходил наряд полиции. Полицейские внимательно осматривали его, делали телефонные звонки, однако никаких действий в отношении активиста предпринимать не стали. Провокаций также не было. Прохожие не обращали на активиста внимания и в разговор с ним не вступали.

Владимир Тельпук рассказал, что 4 июня, в день рождения Навального, также принял участие во всероссийской акции в поддержку политика и провел на Аллее Героев пассивный пикет – вышел без плакатов. Тогда его сразу задержал наряд полиции и доставил для составления протокола в 4-е отделение полиции Волгограда.

"Оснований забирать меня у них не было. В отделении полиции выдумали, что, якобы, я у них в полиции проводил видеозапись. Отвезли меня в Центральный районный суд. Судья, по-моему, понимала, что то, что делают полицейские – чистая липа", - рассказал активист.

По словам Тельпука, полицейские в районном суде ссылались на «некое внутреннее секретное распоряжение начальника», которое запрещает проводить фото- и видеосъемки частным лицам в помещениях полиции. «Они провели это как неподчинение законному требованию полиции. Дали мне сутки ареста. Отсидел. В областной суд подал кассацию (18 июля). Но там не получилось защитить свои права», - рассказал пикетчик.

Владимир Тельпук отметил, что во время июньского задержания зафиксировал несколько нарушений, допущенных сотрудниками полиции. «Я написал жалобу по этим нарушениям на адрес руководства областного ГУВД. Получил от них невразумительные ответы, по которым планирую писать жалобу в прокуратуру», - сказал он.

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* Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, создатель ФБК, включенной в реестр иноагентов, признанной экстремистской и запрещенной в РФ. Осужден условно по делу о мошенничестве, в феврале 2021 года срок заменен на реальный. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. Также обвиняется в дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма. В апреле сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан «узником совести». В материале «Кавказского узла» "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

** включено в реестр иностранных агентов.

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