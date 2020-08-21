Волгоградские активисты потребовали разрешить лечение Навального в зарубежной клинике

21 августа 2020, 21:50

Врачи должны разрешить транспортировать Алексея Навального в зарубежную клинику, заявили участники пикетов в Волгограде. Активисты связали отравление Навального с его политической деятельностью.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционер Алексей Навальный находится в коме после отравления, он госпитализирвоан в Омске. Сторонники Навального выдвинули версию о покушении. Представители штабов Навального на юге России заявили, что продолжат работу, как и прежде, а также анонсировали одиночные пикеты в Волгограде и Краснодаре.

Пикетчики обеспокоены качеством медпомощи Навальному

Восемь одиночных пикетов прошли сегодня вечером на аллее Героев Волгограда, они продолжались в общей сложности полтора часа. Два из этих пикетов провели несовершеннолетние. В числе участников были представители штаба Навального в Волгограде, члены незарегистрированной Либертарианской партии и простые горожане. Пикетчики стояли с плакатами: "Алексей! Живи назло врагам!", "Моя Россия отравлена!", "Алексей Навальный. Предположительно, отравление. Кто ответит?", "Старовойтова, Политковская, Немцов… Навальный? Мы знаем, кто виновен".

Серьезное отравление при похожих обстоятельствах в 2004 году перенесла обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская. 1 сентября 2004 года, в первый день захвата заложников в Беслане, Политковская, находясь в самолете по пути в Северную Осетию, почувствовала себя плохо после выпитой кружки чая, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографии журналистки. 7 октября 2006 года Анна Политковская погибла от руки наемного убийцы в Москве. Оппозиционного политика Бориса Немцова убили в Москве в феврале 2015 года, о расследовании этого дела говорится в материале "Кавказского узла" "Чеченский след в убийстве Немцова".

Активистка Елена Шеина выразила возмущение тем, что Навального до сих пор не дали вывезти на лечение зарубеж. "Мы пришли выразить свое отношение к происходящему с Алексеем Навальным, у меня все кипит внутри. Творится что-то страшное, человека лишают медпомощи. Уже самолет из Германии стоит, ждет, а врачи говорят то одно, то другое, не допускают жену. Это полное издевательство. Конечно, это связано с политической деятельностью Алексея. Я не знаю, куда мы можем обратиться по этому поводу, нам оставили мало возможностей. Можно звонить на горячую линию Минздрава, что еще можно сделать?" – сказала Шеина корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель штаба Навального Мария Худоярова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что их "главное требование – позволить забрать Навального в больницу в Германию, потому что сейчас его просто не выпускают".

Главврач омской больницы, где находится Навальный, заявил, что состояние политика нестабильное, он нетранспортабелен. Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что не согласна с этим мнением. "Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно", – написала она сегодня на своей странице в Twitter.

Если такие акции будут массовыми, то могут повлиять на ситуацию, считает пикетчик Дмитрий. "Это уже не первый человек, которого отравляют неизвестным веществом. Если люди сейчас поднимутся, можно поднять волну, и что-то изменится. Волгоград хоть и более-менее тихий город, но терпение и здесь у людей может лопнуть", – заявил активист корреспонденту "Кавказского узла".

Активисты связали отравление с политической деятельностью Навального

Волгоградка Алена Чепунова отметила, что впервые вышла на пикет. "Меня эта история очень тронула. Получается, сейчас Алексей просто умирает, и никто ничего не делает. Думаю, это связано с его политической деятельностью, он неудобен", – сказала активистка корреспонденту "Кавказского узла".

Активист Либертарианской партии Никита Демидович также связал происходящее с Навальным с его политической деятельностью. "Его отравили, потому что он занимается оппозиционной политикой. Чтобы заткнуть неугодного. Мы выходим, чтобы люди знали, что такое в России происходит", – заявил Демидович корреспонденту "Кавказского узла".

"Многие говорят, что все произошло из-за умного голосования, которое устроил Навальный и которое лишило мандатов многих единороссов", – предположил пикетчик Сергей Фургалов. "В последние 20 лет было достаточно случаев, когда странные смерти происходили ярких политиков или независимых журналистов", – указала пикетчица Тамара Гродникова.

Пикетчиков поддержали и другие активисты. "Весть о Навальном говорит мне о том, что он был единственным из оппозиционеров реальным претендентом на пост президента", – заявила корреспонденту "Кавказского узла" наблюдавшая за пикетами активистка Ольга Карпухнова.

Мнения прохожих о пикетах разделились

Пикеты проходили в людном месте, мимо проходило много людей. Двое молодых людей резко негативно высказались в адрес пикетчиков. Один из них посоветовал активистке "идти домой и варить борщи". Однако проходившая мимо пенсионерка Алла Федоровна высказалась в поддержку пикетирующих. "Судя по активности Навального, возникает подозрение, что его могли отравить. Хотя я не знаю его программы и не сторонница его. Но ведь нужно бороться за свободу людей, за их достоинство", – сказала жительница Волгограда.

Еще один прохожий, представившийся Александром, сказал, что приехал из Мурманска. "Я сказал пикетчикам, что поддерживаю их. Хотя бы потому, что быть безразличным – значит просто наблюдать, как страна разваливается", – сказал мурманчанин корреспонденту "Кавказского узла".

Прохожий Хайрула рассказал, что родом из Чечни, работает в Волгограде. Он признался, что не знает, кто такой Навальный. "Мне без разницы, кто такой Навальный, я всегда буду верить и бояться только Аллаха", – прокомментировал пикет товарищ Хайрулы Мансур.

За акцией наблюдали полицейские, задержаний не было.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального". В материале "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, непосредственно связанных с Кавказом.