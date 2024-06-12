Полицейские провели обыск в квартире волгоградского активиста

12 июня 2024, 13:02

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Силовики провели обыск в квартире волгоградского активиста Владимира Тельпука, объяснив это следствием по делу бывшего координатора штаба Навального.

Как писал "Кавказский узел", активист Владимир Тельпук неоднократно проводил одиночные пикеты в центре Волгограда. Так, 13 ноября 2021 года он потребовал прекратить пытки в российских тюрьмах, а 11 декабря того же года выступил в защиту уволенного директора природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». В августе 2023 года Тельпук провел одиночный пикет без плакатов, приуроченный к годовщине отравления Алексея Навального.

Силовики пришли в квартиру Владимира Тельпука в Волгограде сегодня в 7 мск. По словам Тельпука, он не стал открывать дверь, хотя полицейские стучались "настойчиво".

"В 7.40 мск я вышел за дверь, нужно было идти на работу. Они меня там ждали - участковый и двое оперативников. Сказали, что я прохожу свидетелем по уголовному делу в отношении [бывшего координатора штаба Навального в Волгограде Евгения] Кочегина*. Его обвиняют за дискредитацию армии. Ну и сказали, что как у свидетеля у меня будет проведен обыск", - рассказал Тельпук.

Волгоградский активист Евгений Кочегин, покинувший Россию, был внесен в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. Минюст объяснил свое решение тем, что активист вел деятельность, направленную на формирование негативного образа России и распространял материалы иноагентов.

По словам Тельпука, ему показали постановление суда об обыске и разрешили сфотографировать этот документ, но копию не предоставили. В качестве понятых были приглашены соседи Тельпука. Обыск длился два часа, силовики осмотрели ноутбук и телефон.

"Спросили, в каких отношениях я с Кочегиным*. Ответил, что ни в каких. Сообщали ему о наших жалобах в надзорные и следственные органы по делу доносов и разглашения персональных данных на телеканале "Волгоград-1". Больше общения не было. Они отсмотрели телефон и ноутбук. Ничего криминального не нашли, изымать ничего не стали. Составили протокол обыска, дали его сфотографировать, но сказали журналистам его не показывать. На руки мне никаких копий документов по обыску не дали", - рассказал Тельпук.

По словам Тельпука, теперь он решает, как поступить, и планирует нанять адвоката. "Неизвестно, чем продолжится такой обыск. Могут статус свидетеля на обвиняемого переменить", - предположил он.

Как минимум одно нарушение необходимо оспорить в суде, указал юрист Сергей Иващенко. "Согласно пункту 15 статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса РФ, оперативники должны были вручить Тельпуку там же, в его квартире, после обыска копию протокола. Этого сделано не было. Нарушение грубое и явное", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

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