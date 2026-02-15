Два бойца из Карачаево-Черкесии убиты в военной операции

Сергей Гаврищенко и Арсен Байчоров убиты в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 182 бойца из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", к 26 января в военной операции на Украине убиты как минимум 180 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Сергей Гаврищенко убит в боевых действиях в зоне специальной военной операции, сообщила сегодня администрация Теберды, не приведя подробностей его биографии и обстоятельств смерти.

Ранее власти города сообщали, что в зоне СВО убит Арсен Байчоров.

1 января стало известно, что в военной операции на Украине убит уроженец Теберды Аслан Фардзинов.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 182 военнослужащих из Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".