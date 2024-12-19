Боец из Карачаево-Черкесии убит на Украине

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Марат Жужуев из Хабезского района убит в военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 84 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Как информировал "Кавказский узел", 29 октября стало известно, что на Украине убит Владислав Касьянов из Ногайского района. Он стал, по меньшей мере, 83-м бойцом из Карачаево-Черкесии, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

Ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют поддержку от государства семьям убитых в специальной военной операции бойцов, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

Уроженец аула Али-Бердуковский Марат Жужуев убит в военной операции на Украине, он посмертно награждён орденом Мужества, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Хабезского района.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 84 бойцов из Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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