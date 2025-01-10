Дошло до суда дело о пытках задержанного силовиками в Малгобеке

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Передано в суд дело четырех полицейских из Малгобека, обвиняемых в пытках задержанного и получении взятки в виде квартиры.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2023 года были задержаны и арестованы четверо полицейских, подозреваемых в превышении полномочий с применением насилия. 3 мая 2024 года они были освобождены, поскольку истек срок предварительного следствия, однако уже 6 мая были вновь задержаны. Магасский райсуд отправил их под арест.

По версии следствия, 5 октября 2023 года четыре сотрудника отдела МВД "Малгобекский" необоснованно задержали 31-летнего местного жителя и применили к нему насилие, требуя признания в незаконном обороте наркотиков. Также следователи считают, что полицейские вымогали у задержанного деньги и требовали передать им права на его квартиру в Карабулаке.

Передано в суд дело бывших сотрудников полиции, по части 3 и 4 статьи 286 и части 6 статьи 290 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением пыток и из корыстной заинтересованности, получение взятки в особо крупном размере), сообщило 9 января на своем сайте управление СКР по Ингушетии.

Версия следствия осталась прежней: следователи считают, что 5 октября 2023 года четверо полицейских, находясь при исполнении обязанностей на контрольно-заградительном посту полиции в селе Инарки, задержали 31-летнего местного жителя "по необоснованному подозрению в незаконном обороте наркотических веществ" и применили к нему "насилие в виде множественных ударов руками по различным частям тела", после чего отвезли в Малгобек.

"После доставления в служебный кабинет МО МВД России «Малгобекский» сотрудники полиции повторно нанесли потерпевшему побои, после чего применили к нему пытки, требуя признаться в причастности к незаконному обороту наркотических веществ. После получения отказа признать свою вину, обвиняемые, продолжая применять в отношении потерпевшего физическое насилие, вынудили его передать им на безвозмездной основе право собственности на его квартиру, расположенную в городе Карабулак", - говорится в публикации.

Следователи приняли меры по обеспечению возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением. "В частности, на незаконно отчужденную квартиру потерпевшего наложен арест", - отмечается в сообщении.

Часть 3 статьи 286 УК РФ предусматривает от трех до 10 лет лишения свободы, часть 4 этой статьи – от четырех до 12 лет, часть 6 статьи 290 УК РФ – от восьми до 15 лет.

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