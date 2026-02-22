×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:10, 22 февраля 2026

Адвокаты оценили шанс обвинительного приговора ингушским имамам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дела по статье о несообщении о преступлении, по которой обвинены ингушские имамы Мухаммад Тамасханов и Магомед Султыгов, как правило строятся на показаниях свидетелей и  суд чаще всего поддерживает версию обвинения, считают адвокаты. Тамасханов отказался  давать показания, сообщил знакомый с делом источник.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля 2025 года следственным управлением Следкома России по Ингушетии против имамов Мухаммада Тамасханова и Магомеда Султыгова было возбуждено уголовное дело о несообщении о преступлении. Оба имама были отпущены под подписку о невыезде. Оба они популярны среди среди последователей ислама салафитского толка. 18 февраля в Магасский районный суд Ингушетии, где начался процесс по делу имама Мухаммада Тамасханова, обвиняемого в несообщении о преступлении,  пришло более ста человек. Судья, сославшись на технические проблемы, перенес заседание.

Коллаж “Кавказского узла”. Фото https://t.me/bazabazon/25583, http://nac.gov.ru/hronika-sobytiy-kontrterroristicheskie-operacii/v-respublike-ingushetiya.html Как проходила спецоперация в Карабулаке

10 апреля 2025 года в Ингушетии были задержаны имам мечети в Назрани Мухаммад Тамасханов и имам мечети в Карабулаке Магомед Султыгов. Причиной задержания было названо якобы сокрытие ими сведений о прошении помощи со стороны Хазира Ганиева - участника боевой группировки, связанной с Амирханом Гуражевым, нападавшей на посты ДПС в республике. Против обоих имамов было возбуждено уголовное дело о недоносительстве, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Главное о задержании ингушских имамов Тамасханова и Султыгова". Тамасханов обвинения отверг, Султыгов также заявил о своей невиновности.

Источник, знакомый с ситуацией на суде над имамами Мухаммадом Тамасхановым и Мухаммадом Султыговым, сообщил, что они на свободе, меры пресечения в отношении них нет.

«Есть обязанность явки в суд. На религиозную деятельность не было запретов. В том, что суд отложили до конца Рамадана, возможно сыграло свою роль общественное давление. Люди возмущались ситуацией», - отметил собеседник.

По его словам, обоим вменяется статья 205.6 УК РФ.

"Их дела рассматриваются отдельно потому что у Султыгова был особый порядок, он признал вину. Он захотел быстрее закрыть дело. Султыгову пришлось признать вину из-за тайного свидетеля, который наговорил на него. Есть сведения о пытках в отношении них. А Тамасханов по 51 статье пошел. Скорее всего, не признает вину, по крайней мере, отказывался отвечать на вопросы следствия», - пояснил источник корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Тимофей Широков, не связанный с этим делом, отметил, что статью 205.6 из-за её "лёгкости" применяют редко.

"Я слышал о каких-то отдельных случаях и все они региональные. Эта статья не очень рабочая, в том плане, что силовики чаще, мне кажется, просто «законопатят» подозреваемого по тяжелой 205, если есть хоть какие-то данные о контактах, например, с членами какого-нибудь террористического сообщества. Либо будут раскручивать на показания и проведут свидетелем по делу. А здесь я могу предположить, что, наверное, был персональный наезд на этих имамов. В Ингушетии и в Чечне, в отличие даже от Дагестана, очень внимательно следят за деятельностью имамов. Поэтому решили таким образом их контролировать», - сказал Широков корреспонденту "Кавказского узла".

Санкции статьи 205.6 УК РФ предусматривают штраф в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев; или принудительные работы на срок до одного года; или лишение свободы на тот же срок.

 По его мнению, обвинение по этой статье зиждется, как правило, на показаниях третьих лиц.

 «В большинстве случаев обвинение выдвигают, если кто-то на кого-то дал показания. Может быть, их даже «писали», вели оперативную съемку деятельности, могут быть какие-то видеозаписи, аудиозаписи бесед. Естественно может сделать вывод следствие, что они знали и сразу же не сообщили о чьих-то планах», - пояснил Широков.

Адвокат Калой Ахильгов, также не связанный с этим делом, в свою очередь отметил, что в последние годы и эту статью 205.6 стали чаще использовать.

 "Но в целом тенденция такая, что по всем вариантам 205-ой, увеличилось количество дел", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению адвоката, каких-то трудностей «доказывания» этой и других статей у следствия не возникает.  "В принципе, невиновность не доказывают вообще, поэтому если следствие возбудилось по этой статье, то точно будет приговор. Я об этом конкретном деле не знаю, но, предполагаю, что доказывать вину имамов следствию и суду было сложно ровно так же, как сложно доказать, что человек 200 рублей отправил на финансирование терроризма", - посетовал Ахильгов.

Напомним, задержание имамов Мухаммада Тамасханова и Магомеда Султыгова вызвало широкий резонанс. Силовики применили грубую силу при задержании имама Магомеда Тамасханова и использовали давление, чтобы получить у него признания в связях с террористической группировкой, заявили религиозные деятели, который требовали от властей Ингушетии вмешаться в ситуацию.

К Тамасханову "ворвались в дом, повалили на пол, скрутили и увезли в центр силовых структур в городе Магас. Используя незаконные способы допроса, требовали признаться, что он встречался с одним из экстремистских элементов, с которым Магомед абсолютно незнаком, никогда не встречался и не имел с ним никаких дел", - говорится в обращении. Отдельно подчеркивалось, что Тамасханов не был знаком с Ганиевым.

Уголовное дело против ингушских имамов связано с религиозной деятельностью, в том числе строительством мечетей и поддержкой движения "Антилирика", заявил Мухаммад Тамасханов.

Муфтияты существуют в правовой среде государства, и их сотрудничество с властями не может определяться средневековыми шариатскими решениями, а современных фетв по этому поводу нет, указали аналитики, комментируя преследование имамов Тамасханова и Султыгова, обвиняемых в недоносительстве.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российский военный. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/59569.
06:58, 21 февраля 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8700
Мужчина передает банковские карты. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:35, 20 февраля 2026
Житель Ингушетии осужден за содействие террористической деятельности
Обстановка у здания суда. Скриншот фото "Фортанги" от 18.02.26, https://t.me/fortangaorg/21474?single
22:16, 18 февраля 2026
Более сотни сторонников имама Тамасханова пришли поддержать его в суде
Военный около части. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
10:00, 18 февраля 2026
Военнослужащий в Нальчике получил срок за уклонение от службы
Задержание стрелка в Анапе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:32, 18 февраля 2026
За неделю с 9 по 15 февраля в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах погиб один человек
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Последние записи в блогах
Фото
21:03, 22 февраля 2026
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
День депортации ингушей и чеченцев!
Фото
21:16, 22 ноября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
ОБЪЯВЛЕНИЕ о начале Конкурса!!!
Фото
17:13, 24 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Параллельная реальность. Пожизненно осужденный жалуется на нарушение его прав
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Беспилотник над городом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20 февраля 2026, 22:37
Краснодарец получил ранения во время атаки БПЛА

Владимир Севриновский. Фото: Vladsevr. https://ru.wikipedia.org/
20 февраля 2026, 18:25
Российский Минюст объявил иноагентом журналиста Владимира Севриновского*

Пляж в Темрюкском районе. 20 февраля 2026 г. Фото: https://t.me/setisitolopata/2599
20 февраля 2026, 16:33
Волонтеры оспорили сообщения о берегах без выбросов мазута в Анапе

Рустам Ногмов. Фото: https://t.me/gazetayuga/9548
20 февраля 2026, 13:35
Сторона потерпевших назвала справедливым приговор за убийство нальчанки

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше