Житель Ингушетии добился компенсации за избиение силовиком

28 мая 2024, 20:31

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Компенсацию в 1,5 миллиона рублей назначил Магасский районный суд жителю Ингушетии, который был избит при задержании.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Ингушетии ужесточил приговор бывшему сотруднику силовой структуры Амирану Мержоеву, осужденному за избиение задержанного. Мержоев был приговорен к четырем годам условного лишения свободы, апелляционная инстанция ужесточила наказание до двух лет колонии-поселения.

По данным правозащитников, уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ было возбуждено после того, как в январе 2022 года силовики в Магасе задержали местного жителя Тимура Дербичева по подозрению в незаконном хранении наркотиков. В отделе силовой структуры Мержоев подошел к задержанному и потребовал встать на колени, а после отказа избил Дербичева, , сообщили ранее правозащитники

Сегодня Магасский районный суд Республики Ингушетия обязал МВД РФ выплатить 1,5 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда в пользу местного жителя, избитого силовиком Амираном Мержоевым, сообщил сегодня правозащитный проект "Травмпункт", адвокаты которого представляли в суде интересы потерпевшего.

Информация в разделе "Судебное производство" на сайте Магасского районного суда по данным на 20.21 мск временно недоступна.

В Ингушетии нередки случаи использования силовиками запрещенных методов дознания, однако к ответственности привлекаются единицы. При этом в целом по стране по статье о превышении должностных полномочий с применением пыток (часть 4 статьи 286 УК РФ) с момента ее внесения в Уголовный кодекс не вынесено ни одного приговора, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники в октябре 2023 года.

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