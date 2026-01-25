Два ингушских бойца убиты в военной операции

Адам Медаров и Тимерлан Гантемиров убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 180 бойцов из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 16 января были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 178 бойцов из Ингушетии.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8500 Не менее 4194 бойцов из СКФО и 4310 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В гимназии №1 Карабулака открыты «Парты героя» памяти убитых в военной операции Адама Медарова и Тимерлана Гантемирова, сообщило 24 января в своем телеграм-канале правительство Ингушетии.

"На церемонии присутствовали учащиеся, родственники погибших, военнослужащие, представители фонда «Защитники Отечества», общественности", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 180 бойцов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.