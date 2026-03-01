Миграция стад сайгаков создала проблемы аграриям в Волгоградской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Стада антилоп-сайгаков, мигрирующие из Казахстана, уничтожают посевы в Волгоградской области, это приносит многомиллионные убытки, пожаловались фермеры. Численность краснокнижных сайгаков выросла с десятков тысяч до нескольких миллионов, пояснил ученый.

Как писал "Кавказский узел", власти Калмыкии в 2009 году на четыре года запретили промысловую и спортивную охоту на антилоп-сайгаков из-за снижения популяции животных.

На нашествие многотысячных стад сайгаков в Волгоградской области пожаловались фермеры, сообщает сегодня V1.ru. Так, Василий Фролов, учредитель компании-производителя зерновых культур, рассказал изданию, что стада сайгаков вытоптали его поля. "В 2025 году они у нас съели примерно 2 тысячи гектаров на корню: озимую пшеницу, яровую пшеницу, ячмень. Мы потеряли почти 18 миллионов [рублей]. В эти поля мы даже не загоняли ни одного комбайна, потому что они все уничтожили", - рассказал он.

Мы не знаем, что делать: стоит ли сеять или нет? Они нас просто съедают

По словам фермера, раньше наблюдались лишь небольшие стада. "Но на полях не было видно. А сейчас… За день я могу увидеть 3–5 тысяч свободно. Они приходят на животноводческие точки, выпивают воду и убегают. Ничего не боятся, даже человека. […] На сегодняшний день мы посадили озимые. Так уже сейчас они озимые уничтожают. Вот сейчас подходит весенний сев, у нас вспахана земля, семена, топливо закуплены, инвентарь отремонтирован. Но мы не знаем, что делать: стоит ли сеять или нет? Они нас просто съедают. Я просто опять вместе с семенами закопаю деньги", - пожаловался фермер.

По словам Фролова, он обращался к главе района и начальнику сельхозуправления, чтобы они приняли какие-то меры. «Даже отстрел, на мой взгляд, не спасет. Кто будет отстреливать, под чьим контролем, куда сдавать мясо? Они же краснокнижные. В первых числах мая они начинают рожать. Вот представьте: их сейчас тысячи, а будет в два раза больше. Что останется от полей? Пыль. Они уже и бахчи начали съедать. Все соседи наши стонут», - сказал он.

Убивать их нельзя, иначе уголовная ответственность

Источник в органах власти сообщил, что регулярные нашествия сайгаков на Ленинский район начались еще два года назад, а сейчас на территории района их около 2000. "В основном они в степной части, но уже стали появляться и в пойменной. В Казахстане на законном уровне разрешили отстрел сайгаков, чтобы регулировать их численность, потому что они уничтожали посевы. После этого они перешли на территорию России. На сегодняшний момент они в Палласовском, Старополтавском, Быковском, Ленинском, Николаевском районах. Все Заволжье оккупировали. Они же краснокнижные, убивать их нельзя, иначе уголовная ответственность. […] Посевы зерновых сокращаются во всех районах из-за нашествия сайгаков. Какой смысл сеять пшеницу или рожь, если ее съедят? Проблему уже нужно выносить не просто на областной, а на федеральный уровень", - цитирует Фролова издание.

Сожрали и вытоптали сельхозку, нанеся урон фермерам

Сообщения о том, что сайгаки уничтожают поля посевов, этой зимой поступают из Ленинского, Октябрьского и Среднеахтубинского районов, сообщило 26 февраля издание "Блокнот Волгоград". Житель Волгоградской области Вадим Чугунов рассказал, что животные свободно переходят замерзшие реки. "По дороге они уже сожрали и вытоптали сельхозку, нанеся урон фермерам. Какие еще проблемы несут нам эти гости? Деградация растительного покрова и пастбищ, угроза распространения инфекционных болезней и угроза редким видам других животных", - привело его слова издание.

Сезонные миграции сайгаков - это естественный процесс, указал главный научный сотрудник Саратовского филиала Института проблем экологии и эволюции РАН Михаил Опарин. "А громадные масштабы все это приобрело потому, что численность сайгаков в Приволжско-Уральском междуречье превысила 2 миллиона голов", - рассказал он в июне 2025 года "Российской газете".

По словам биолога, стада сайгаков идут с запада Казахстана, недалеко от границ Саратовской и Волгоградской областей. Он отметил, что численность сайгаков "очень быстро и сильно изменилась": еще в начале 2000-х годов количество сайгаков в междуречье Волги и Урала составляло 20-30 тысяч. В Казахстане, по его данным, насчитывается до 4 млн особей сайгаков.

Пока численность сайгаков будет высокой, эти заходы останутся регулярными

"Пока численность сайгаков будет высокой, эти заходы останутся регулярными. При таком массовом размножении, естественно, нужно регулирование численности. Все это должно происходить под контролем природоохранных органов, это прерогатива Министерства природных ресурсов и Росприроднадзора", - привело слова ученого издание.

Сайгаки находятся под защитой конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) и конвенции о мигрирующих видах животных (Боннская Конвенция, CMS). Также в 2002 году Международный союз охраны природы включил сайгака в Международную Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения, сообщило в июле 2025 года kaspyinfo.ru.