Комбатант из Урюпинска убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Балалаев убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1698 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 26 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1697 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит 48-летний гвардии сержант Сергей Балалаев - замкомандира стрелкового взвода, сообщила 25 февраля в своем телеграм-канале администрация Урюпинска.

Балалаев работал в проектно-архитектурном бюро инженером-техником, а "в первые дни мобилизации" отправился в зону спецоперации. "У него осталась жена, родители, дети", - говорится в публикации. Мэрия не уточнила, был ли Балалаев отправлен в зону СВО в рамках мобилизации.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1698 бойцов из Волгоградской области.

В предыдущий раз о смерти участника СВО из Урюпинска стало известно 22 февраля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит рядовой Сергей Симонян.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.