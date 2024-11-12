Аналитики поспорили об ответственности за развязывание первой чеченской войны

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Непродуманные действия президента России Бориса Ельцина и генерала Джохара Дудаева в наибольшей степени привели к началу первой чеченской кампании. Однако военные действия начались на фоне провалившейся попытки Москвы создать управляемую дестабилизацию в Чечне для политических бонусов.

Первая чеченская война началась в конце 1994 года, спустя три года после провозглашения независимости республики Ичкерия, и продолжалась в течение двух лет. 20-21 декабря 1994 года произошел бой на подступах к Грозному. В справке "Первая чеченская война (1994-1996): кратко о главных событиях «Кавказский узел» напоминает об основных вехах этого кровавого и разрушительного конфликта.

Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*, правозащитник Александр Черкасов, завкафедры истории Чеченского государственного педагогического университета Мовсар Ибрагимов и чеченский политолог прокомментировали "Кавказскому узлу" причины и предпосылки для начала первой чеченской войны.

Светлана Ганнушкина* считает, что одной из главных причин начала первой чеченской войны стало отсутствие политической ответственности.

"Ельцин как-то неосторожно сказал «берите столько суверенитета, сколько сможете» и к этому в Чечне отнеслись с доверием. А когда он понял, к чему это может привести, испугался и решил исправить свою ошибку. Другого способа остановить это он не нашел и решил развязать войну. С другой стороны тоже не хотели смириться с политикой Москвы и были готовы воевать до конца. Не было желания ни у тех, ни у других найти компромисс. Самое главное, они не понимали, какую колоссальную ответственность они несут перед своим народом. У Дудаева была своя доля ответственности. Он взял на себя задачу, с которой не справился, поскольку был не политиком, а военным. Он оказался всего лишь опытным воякой, который вообще не разбирается в политике", - сказала она «Кавказскому узлу».

По ее словам, все время возникают аналогии войны в Чечне с событиями на Украине.

«Например, жестокость, которая была в чеченской войне и за этой жестокостью мы наблюдаем и сейчас. Кроме этого мы наблюдаем за такой политической бессмысленностью, которая была тогда и существует сейчас. Так и не появилось поколение настоящих политиков, понимающих, какую ответственность они несут. Власть и тогда, и сейчас ведет себя неразумно, губит страну и самих себя, потому что они часть этой страны. Таким человеком и был Борис Ельцин. Две чеченские войны и Владимир Путин – это достаточная характеристика политических способностей Ельцина", - отметила она.

Александр Черкасов считает, что причины войны надо искать не в событиях 1994 года.

"На самом деле эти причины кроются не в событиях осени 1994 года. Это всего лишь переход от специальных операций силами федеральной службы контрразведки с привлечением военных к полномасштабной военной операции. Предыдущие попытки сменить власть в Грозном провалились летом и осенью 1994 года. Накачка чеченской оппозиции сначала деньгами, потом оружием велась с июня 1994 года. И тут не исходная точка. Исходная точка у нас – принятие решения. Все это делалось не спонтанно, а в рамках межведомственной большой операции, в которой участвовали федеральная служба контрразведки силами управления ФСБ по Москве и Московской области, Миннац и другие ведомства. Это делалось во исполнение плана <Сергея> Шахрая (в это время занимал пост заместителя председателя правительства России - прим. "Кавказского узла"), который был принят в начале ноября 1993 года и предполагал переговоры с Чечней на фоне силового давления. Но этот план был подписан и благополучно положен под сукно, а достали его оттуда в середине декабря 1993 года, потому что это было политтехнологическое решение после поражения партии власти на выборах 12 декабря 1993 года. Тогда они закончились провалом для Ельцина, и он хотел сделать что-то национально-патриотическое, чтобы вернуть себе популярность среди «традиционного» электората. А для этого нужно вернуть в лоно империи отложившуюся провинцию и сменить вектор пропаганды с светлого демократического будущего на славное прошлое. Эти решения были приняты в декабре 1993 года, а 16 декабря достали план Шахрая и начали действовать. Но полгода переговоров ничего не дали. Плюс тогда силовики, которые принимали решения без какого-либо контроля, не оценивали правильность своих действий, и все это привело к войне в конце 1994 года", - сказал он «Кавказскому узлу».

Говоря о всех причинах первой чеченской войны, мы можем сказать, что это длинная цепочка ошибочных решений и действий. Если выявлять что-то общее, то можно сказать, что это попытки Москвы манипулировать какими-то группами чеченцев из-за власти

По его словам, сепаратистское движение в Чечне формировалось при поддержке Москвы.

«В Чечне сформировалось само по себе единственное на Северном Кавказе сепаратистское движение при благосклонном внимании Москвы. В 1990 году было ясно, что Советский союз под угрозой. Есть республики, которые не только хотят выйти из состава, но и делают определенные шаги. И тогда сформировалась программа управляемой дестабилизации республик. Поддержка движений с тем, чтобы создать в республиках проблемы, которые бы не решались без помощи Москвы. И то, что генерал Дудаев стал лидером чеченского национального движения, было при содействии силовых органов при том, что, скажем так, Минобороны этому было не радо, потому что Дудаев был хорошим генералом. Другое дело, что это не сработало, он не стал марионеткой. Но не было представления в Москве, что все это выйдет из-под контроля. Это пример того, что дестабилизации не бывают управляемыми. Дальше каскад событий привели к объявлению независимости. При этом в Москве все еще продолжали воспринимать Дудаева как своего человека, ожидая, что он должен как-то с ними уважительно говорить. Но как чеченец он не имел никаких обязательств перед властями. Как советский генерал – может быть, но как чеченец – нет. Говоря о всех причинах первой чеченской войны, мы можем сказать, что это длинная цепочка ошибочных решений и действий. Если выявлять что-то общее, то можно сказать, что это попытки Москвы манипулировать какими-то группами чеченцев из-за власти", - отметил он.

Черкасов считает, что ответственность за войну несут две стороны конфликта.

"Выделять ответственность именно Дудаева я бы не стал. Здесь две стороны – российская и чеченская, лидеры России и Чечни, которые не оказались на должном уровне ответственности. Генерал Дудаев – человек воевавший, мог представить, что такое разрушенный бомбежками Грозный. Штатский Ельцин, который к тому моменту уже успел санкционировать применение силы в центре Москвы, тоже не понимал или не хотел понять возможную цену своих политических амбиций", - подчеркнул он.

Правозащитник отметил, что есть определенные аналогии между чеченской войной и нынешним конфликтом России и Украины.

"Здесь вопрос в том, насколько мы вообще соотносим настоящее с прошлым. Или мы живем все время с чистого листа. Что характерно, для российских военных вооруженное сопротивление в Грозном казалось неожиданностью, хотя с теми же чеченцами они общались в Абхазии и знали, как они воюют. В каких-то моментах <военная операция> на Украине повторяла войну в Чечне. Фразы «их там нет», когда в ДНР и ЛНР воевали российские военные, но якобы их там не было. Или Минский формат переговоров – это то, что Москва пыталась навязать Дудаеву в 90-е годы. Или попытка блиц-крига в Чечне и на Украине. Очень много параллелей. И эта годовщина – неплохой повод для такой исторической рефлексии", - указал он.

Ответственность за развязывание этой войны в больше степени отошла к Дудаеву, потому что он в принципе мог остановить этот процесс при желании

Причины Первой чеченской войны останутся неизменными даже спустя 50 лет, уверен чеченский политолог, пожелавший остаться неназванным.

"Одна сторона хотела независимости, другая сторона не хотела ее дать. Они не смогли прийти к компромиссу и допустили кровопролитную войну. Ответственность за развязывание этой войны в больше степени отошла к Дудаеву, потому что он в принципе мог остановить этот процесс при желании. Но он этого не сделал, не захотел и получилось то, что получилось. Ельцин также виноват в развязывании войны, у него были свои политические причины, хотел рейтинг себе поднять, изображал медведя русского, но ничего хорошего из этого не вышло. Может в начале был момент, когда он хотел остановить войну, но это уже было не в его силах. Были случаи, когда боевики в окружении, без шансов, войска могут их уничтожить и тут поступает приказ из Москвы начать переговоры. Таким образом завоеванные позиции оставляют, войска отходят, им дают время на переподготовку, отдых, получение боекомплектов и все идет по новой", - рассказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, любая война подталкивает общество к переосмыслению собственной истории. "Скажем так, для широкого круга людей причины все еще не до конца очевидны. Но события на Украине, в Палестине подталкивают людей к прозрению. Чеченцы все больше и больше начинают понимать, что именно с ними произошло, и как много стран было заинтересовано в войне в Чечне. Все это дает возможность переосмыслить свою историю", - отметил он.

Студенты задают много вопросов о причинах войны, отметил Мовсар Ибрагимов.

«В программе обучения университетов и учебниках в целом нет такого понятия как чеченская кампания. Студенты изучают историю войны, у них возникает много вопросов, что вполне естественно. Мы им отвечаем, что в принципе два народа России – чеченский и русский, не были виновны в развязывании войны. Виновны были люди, которые сидели в Кремле в то время, в первую очередь Борис Ельцин, ну и конечно же Джохар Дудаев – лидер движения за независимость, скажем так. Вот они и привели к развязыванию конфликта, мы их обвиняем в том, что случилось на территории Чечни", - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, война стала большим уроком для всех. "Конечно, мы сожалеем о том, что случилось. Это большой урок. Мы не хотим, чтобы в будущем были такие столкновения. Нам, чеченцам не выгодно противостояние на нашей же территории. Россия - великая страна с огромными продовольственными запасами. Разумный человек не может отказаться от всего этого, нам даже в экономическом плане выгодно жить в России. Сегодня может быть есть единицы, которые мыслят иначе, но абсолютное большинство думает, что мы территориально должны быть в составе России", - отметил он.

Сейчас, спустя 30 лет, всем понятно, что это все было зря. Надо было избежать конфликта и жить мирно

При этом, по его словам, в войне виноват не только Дудаев и Ельцин, но и Завгаев, который не смог правильно отреагировать на происходящее. "Виноват также председатель Верховного совета Чечено-Ингушской АССР Доку Завгаев. Если бы он как опытный политик и государственный деятель, понимал, что происходит на самом деле, зная возможности и России, и Чечни, он должен был проявить жесткость и удержать экстремистов от неправильных шагов. То, что их вовремя не остановили, привели к тому, что ситуация стала неуправляемой, а Завгаева экстремисты просто снесли. Дудаев же, будучи советским, а не чеченским генералом, будучи членом партии, будучи женатым на русской, в основном проживая в России, а не в Чечне, выбрал совершенно неправильный путь решения проблем. Есть такое ощущение, что его специально готовили и привели в Чечню, чтобы вот так расшатать ситуацию. Должен сказать, что его деятельность вместе с Ельциным привели к первой войне на территории Чечни. Чеченский народ не хотел войны, он уже пережил большие потери во время Второй мировой, было понимание, что война ни к чему хорошему не приведет. Это в большей степени вина тех, кто при советской власти не смогли себя проявить, окружили Дудаева и других товарищей, и развязали войну. И мы, и Россия потеряли многое в этой войне. Сейчас, спустя 30 лет, всем понятно, что это все было зря. Надо было избежать конфликта и жить мирно", - поделился он своими мыслями.

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