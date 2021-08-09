Сергей Ковалев

09 августа 2021, 19:52

Сергей Адамович Ковалев - советский диссидент, участник правозащитного движения в СССР и постсоветской России, российский политический и общественный деятель. Получил мировую известность как критик политики властей России в отношении Чечни. Первый уполномоченный по правам человека в России, первый председатель Комиссии по правам человека при президенте России. Скончался 9 августа 2021 года в Москве на 92-м году жизни.

Первая чеченская

Во время первой чеченской войны (1994-1996) Ковалев приобрел всероссийскую и всемирную известность как жесткий критик политики президента в «чеченском вопросе» и решения о применении военной силы против сепаратистов. Выступал за прекращение боевых действий, вывод российских войск из Чечни и проведение переговоров между федеральными властями и лидерами сепаратистов. Возглавил объединенную наблюдательную миссию общественных организаций в зоне вооруженного конфликта в Чечне.

Новый 1995 года Ковалев встретил в подвале дворца Дудаева, где пытался убедить боевиков выпустить из города автобусы с русскими жителями. В это момент начался известный новогодний штурм Грозного, закончившийся для российской армии плачевно. 8 февраля 1995 года члены группы Ковалева обнародовали оценки числа погибших в Грозном мирных жителей – около 25 000 человек.

12 апреля Госдума приняла закон «О временных мерах по политическому урегулированию кризиса в Чеченской республике» (проект № 95800907-1), внесенный депутатами Валерием Борщевым, Сергеем Ковалевым, Владимиром Лысенко, Виктором Шейнисом, Львом Пономаревым, Эллой Памфиловой и другими . Закон запрещал использование вооруженных сил в нарушение Закона «Об обороне» и создание чрезвычайных органов власти без введения чрезвычайного положения. Тогда Дума поручила правительству начать прямые переговоры с правительством Дудаева о прекращении боевых действий без предварительных условий .

В марте 1995 смещен Думой с поста Уполномоченного по правам человека. В январе 1996 в знак протеста против продолжения войны сложил с себя полномочия председателя Комиссии по правам человека при президенте, после чего никогда больше не занимал никаких государственных должностей .

Переговоры в Буденновске

Во время захвата террористами Шамиля Басаева больницы в Буденновске (Ставропольский край) Ковалев находился в Германии, но прилетел на место событий уже 16 июня. Ковалев по просьбе премьера Виктора Черномырдина возглавил группу переговорщиков, которые после неудавшегося штурма вошли в больницу к боевикам .

Вместе с другими членами наблюдательной миссии вошел в группу добровольных заложников, отдавших себя в руки террористов в обмен на освобождение больницы и в качестве гарантии выполнения достигнутых договоренностей. Он же был добровольным заложником Шамиля Басаева на пути в Чечню .

Правозащитная деятельность

Импульсом к началу правозащитной деятельности Ковалева стало дело Синявского и Даниэля: не будучи в то время лично знаком с осужденными писателями, Ковалев организовал в Институте биофизики несколько писем в их защиту . В 1967-1968 он подписал ряд коллективных протестов в связи со следствием и судом по другому известному политическому процессу - «делу четырех».

В мае 1969 Ковалев был включен в состав Инициативной группы по защите прав человека в СССР; его подпись стоит под большинством документов группы. С этого времени постоянно подвергался допросам и обыскам. Вскоре был вынужден уйти из МГУ; устроился на работу в Московскую рыбоводно-мелиоративную опытную станцию в должности старшего научного сотрудника.

Поддерживал тесные связи с диссидентами Литвы и Грузии; с марта 1972, после начала выхода в свет «Хроники Литовской Католической Церкви», участвовал в передаче на Запад выпусков этого информационного бюллетеня .

С сентября 1974 – член советской секции «Международной Амнистии».

28 декабря 1974 был арестован по обвинению в «антисоветской пропаганде». Его дело слушалось в Верховном суде Литовской ССР с 9 по 12 декабря 1975. Ковалев не признал себя виновным, резко полемизировал с прокурором и судьей и на второй день процесса был удален из зала суда. Литовские диссиденты и приехавшие в Вильнюс московские правозащитники (в частности, Андрей Сахаров) в зал суда допущены не были. Приговор – 7 лет лагерей и 3 года ссылки .

Срок отбывал заключения в пермских политических лагерях; в 1980 за участие в акциях лагерного сопротивления и «нарушения режима» переведен в Чистопольскую тюрьму. В 1982-1984 отбывал ссылку в поселке Матросово Магаданской области, работал разнорабочим, затем лаборантом.

После освобождения поселился в Калинине (Тверь). В 1987 вернулся в Москву. Сразу же включился в общественную деятельность, активно участвовал в демократических инициативах, с середины 1989 стал, по приглашению академика Сахарова, одним из сопредседателей Проектной группы по правам человека Международного фонда за выживание и развитие, вошел в состав возрожденной в 1989 Московской Хельсинкской группы. В январе 1989 на первом съезде общества «Мемориал»* был избран в его правление .

Политическая деятельность

В начале декабря 1989, по просьбе Сахарова, принял решение о выдвижении своей кандидатуры на Съезд народных депутатов РСФСР. В марте 1990 выиграл выборы в одном из московских избирательных округов и стал народным депутатом. На I Съезде народных депутатов РСФСР был избран членом Верховного Совета РСФСР и председателем Комитета ВС РСФСР по правам человека. В качестве председателя Комитета по правам человека вошел в состав Президиума Верховного Совета. Стал одним из авторов Декларации прав и свобод человека и гражданина в России, Закона «О реабилитации жертв политических репрессий», главы 2 Конституции РФ «Права и свободы человека и гражданина». По инициативе Ковалева в пенитенциарное законодательство были внесены поправки, защищающие права заключенных и улучшающие их положение .

В 1993, 1995 и 1999 избирался депутатом Государственной Думы. Был членом российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. В сентябре 1993 года назначен председателем Комиссии по правам человека при Президенте РФ (впоследствии Совет по правам человека). В январе 1994 избран Госдумой на пост Уполномоченного по правам человека в РФ, введенный Конституцией 1993 года. Начал готовить закон «Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» (принят в 1997, после ухода Ковалева с государственных постов) .

С начала 2000-х Ковалев – один из самых резких и непримиримых критиков внутренней и внешней политики президента Путина. В связи с поддержкой Путина Союзом правых сил вышел из этой партии и перешел в партию «Яблоко», став членом ее политсовета. В 2003 вновь баллотировался в Государственную Думу по спискам «Яблока», однако депутатом не стал, так как партии не удалось преодолеть пятипроцентный барьер .

В августе 2008 года осудил действия России в Южной Осетии и Грузии, в 2014 году выступил против присоединения Крыма к России . Присоединение Крыма называл «авантюрой» и «угрозой всему миру» .

Биография

Родился 2 марта 1930 года в Середина-Буде Черниговской области УССР (ныне Сумской области Украины) в семье железнодорожника. В 1932 году его семья переехала под Москву. В 1954 году окончил биологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Биофизик, занимался изучением клеточных мембран, специалист в области нейронных сетей .

Жил и работал в Москве. Опубликовал более 60 научных работ; в 1964 году получил ученую степень кандидата биологических наук. В 1964—1969 годах работал в МГУ заведующим отделом математических методов в биологии межфакультетской лаборатории .

Начал заниматься общественной деятельностью с середины 1950-х годов — принимал участие в борьбе против признанного впоследствии антинаучным «учения Лысенко», выступая в защиту генетики .

Скончался дома ранним утром 9 августа 2021 года во сне на 92 году жизни .

Семья

Жена - Людмила Юрьевна Бойцова.

Трое детей: сын от первого брака Иван (инженер-программист, был правозащитником и советским политзаключенным), дочери Варвара и Мария.

Награды, премии, почетные звания

Был награжден орденом Томаша Гаррига Масарика II степени (Чехия, 2003), Крестом Марьямаа (Эстония, 2005), Большим Крестом ордена Заслуг перед Республикой Польша (2009), медалью "Памяти 13 января" (Литва, 1992). Являлся кавалером ордена Почетного легиона (Франция, 2006).

Лауреат ряда национальных и международных премий: Совета Европы в области прав человека (1995), Национального фонда поддержки демократии (США, 1996, совместно с Е. Боннэр), премии Кеннеди (2000), премии Улофа Пальме (2004), премии Европарламента "За свободу мысли" им. Андрея Сахарова (2009, в качестве одного из руководителей "Мемориала") и др. В 2012 году Ковалев стал первым обладателем Премии свободы, учрежденной Сеймом Литвы, за вклад в развитие демократии и защиту прав человека.

Почетный гражданин Кракова. Почетный доктор Каунасской академии медико-биологических наук, Эссекского университета (Великобритания), Варшавского университета (Польша, 2018) .

Примечания

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