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12:51, 11 декабря 2024

Первая чеченская кампания осталась невыученным уроком для политиков

Вертолёт, сбитый чеченскими боевиками. Декабрь 1994. Фото: Михаил Евстафьев. Mikhail Evstafiev https://ru.wikipedia.org/

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Попытки решить внутренние проблемы с помощью военных кампаний не принесли России хороших результатов, при этом причины и последствия таких операций остаются не самой желанной темой даже для изучения в вузах, указали аналитики в 30-ю годовщину начала боевых действий в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря 1994 года начался ввод российских войск в Чечню, что стало началом первой военной кампании в республике. Спустя 25 лет, в декабре 2019 года, очевидцы тех событий рассказали "Кавказскому узлу", что ввод федеральных войск не выглядел началом полномасштабной войны, и люди до последнего надеялись на мирное разрешение ситуации.

Первая военная кампания в Чечне назревала с 1990 года и проводилась силовыми структурами без учета экспертных оценок, констатировали в 25-ю годовщину тех событий аналитики. Первая чеченская кампания продолжалась до августа 1996 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Как начиналась первая чеченская кампания (декабрь 1994)".

Война в Чечне была необходима для укрепления пошатнувшихся политических позиций президента Бориса Ельцина, она предполагалась "быстрой и победоносной", рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сопредседатель Центра защиты прав человека «Мемориал»* Олег Орлов*.

В обоих случаях их подвели советники, которые предоставляли недостоверную информацию

Он отметил, что недостоверная информация окружения президента стала фактором, приведшим к вооруженным конфликтам как в Чечне в 1994 году, так и на Украине в 2022 году. "В обоих случаях инициаторы [боевых действий] - в одном случае Ельцин, в другом Путин - ожидали быстрой победоносной войны. В обоих случаях их подвели советники, которые предоставляли недостоверную информацию, боялись рассказать правду. В этом смысле у них есть схожие черты: надежда на быструю войну, которая в итоге обернулась ошибкой", - подчеркнул правозащитник.

Необходимости в войне для сохранения власти у Путина не было

Однако, по его словам, мотивация президентов существенно различалась. «У Ельцина накануне первой чеченской войны дела в политическом смысле шли плохо, популярность падала, и ему была нужна война, чтобы укрепить свои позиции. У Путина ситуация была иной. Да, его популярность падала, но не так катастрофически, как у Ельцина, и необходимости в войне для сохранения власти у Путина не было. Его «большая, но короткая победоносная война» выглядит еще более несуразной и бессмысленной», - добавил он.

Орлов также акцентировал внимание на международных правовых аспектах, которые отличают оба конфликта. «Если у Ельцина война была внутренним конфликтом, то Путин замахнулся на нечто небывалое в Европе со времен Второй мировой войны: он развязал широкомасштабную агрессивную [военную операцию] между двумя суверенными государствами. С точки зрения международного права Путин нарушил все возможные нормы», - отметил правозащитник.

По словам Орлова, позиция ЦЗПЧ «Мемориал» основывается на исследованиях, которые показывают связь между действиями российских властей в разных конфликтах. «Мы стараемся провести линию между этими конфликтами. У нас есть обширный доклад, где мы показываем, что все эти войны - первая и вторая чеченская, война в Сирии и полномасштабная агрессия против Украины - связаны. У всех этих конфликтов есть общие черты: образ действий российских силовых ведомств, преступления против гражданского населения, пренебрежение нормами международного права и полная безнаказанность. Никто не понес наказания. Внутри страны эти преступления не расследовались, а на международном уровне долгое время этому уделяли недостаточно внимания», - сказал он.

Мира можно было достичь только компромиссами, но ни Россия, ни Ичкерия не были готовы

Говоря о первой чеченской кампании, Орлов указал на отсутствие стремления обеих сторон к компромиссу. «Ни одна из сторон в первой чеченской войне не стремилась к миру. Мира можно было достичь только компромиссами, но ни Россия, ни Ичкерия не были готовы на них идти. Теперь обе стороны обвиняют друг друга. Российская сторона утверждает, что именно чеченцы не хотели идти на компромиссы, и в этой позиции есть своя правда. Чеченская республика Ичкерия действительно была недоговороспособной в лице [Джохара] Дудаева, хотя в его окружении были люди, готовые к компромиссам. Но не стоит забывать, что и российская сторона не собиралась идти на компромиссы. Протокольные встречи проводились только для видимости. Россия приняла решение раздавить сепаратистов силой, чтобы показать народу, насколько эффективны президент и армия в борьбе за единую и неделимую родину», - заключил он.

Непродуманные действия Бориса Ельцина и генерала Джохара Дудаева в наибольшей степени привели к началу первой чеченской кампании. Однако военные действия начались на фоне провалившейся попытки Москвы создать управляемую дестабилизацию в Чечне для политических бонусов, указали в ноябре опрошенные "Кавказским узлом" аналитики

Чеченский историк Хасан Бакаев акцентировал внимание на правовых аспектах чеченской независимости, непризнанных мировым сообществом, которые, по его мнению, дают все юридические основания проводить параллель между конфликтами в Чечне и на Украине.

«В апреле 1990 года Верховный Совет СССР принял закон, уравнивающий статусы и права союзных и автономных республик. Как известно, союзные республики по конституции СССР имели право свободного выхода из СССР. Такое же право получили в апреле 1990 года и автономные республики. Опираясь на этот закон, Верховный Совет Чечено-Ингушской республики осенью 1990 года принял закон о государственном суверенитете ЧИР. На это президент СССР Горбачев и председатель Верховного Совета РФ Ельцин отозвались официальными поздравительными телеграммами», - рассказал Хасан Бакаев корреспонденту «Кавказского узла».

На момент вторжения федеральных войск были все правовые основания называть Чеченскую Республику Ичкерия независимым и суверенным государством, отметил историк. «Таким образом, в соответствии с законодательством СССР и ЧИР, Чечня на момент вторжения российских войск в декабре 1994 года являлась таким же независимым государством, как и Украина. Но если в отношении Украины всеми странами признаётся ее государственный суверенитет, то относительно Чечни все страны и международные организации решили считать ее «частью России», хотя это противоречит юридическим реалиям», - заявил Бакаев.

Историк также отметил, что Московский мирный договор 1997 года подтверждал суверенитет Чечни, однако это проигнорировано международной практикой. «В послевоенном Московском мирном договоре между РФ и ЧРИ в мае 1997 года снова был подтвержден государственный суверенитет Чечни. Это тоже игнорируется. Поэтому прямого сопоставления вторжения России в Чечню с ее вторжением в Украину в международной практике нет», - отметил он.

Чеченские кампании остались пробелом в российской историографии

И первая и вторая чеченские кампании недостаточно отражены в образовательных программах вузов, считает завкафедрой истории ЧГПУ Мовсар Ибрагимов. «В программе обучения университетов и в учебниках в целом нет такого понятия, как чеченская кампания. Студенты изучают историю войны, у них возникает много вопросов, что вполне естественно. Мы им отвечаем, что в принципе два народа России - чеченский и русский, не были виновны в развязывании войны. Виновны были люди, которые сидели в Кремле в то время, в первую очередь Борис Ельцин. Ну и, конечно же, Джохар Дудаев - лидер движения за независимость, скажем так. Вот они и привели к развязыванию конфликта, мы их обвиняем в том, что случилось на территории Чечни», - рассказал Ибрагимов корреспонденту "Кавказского узла".

Темы чеченских войн остаются малодискуссионными и в академической среде, отметил чеченский историк Сулейман Демелханов. «Каких-то специальных научных симпозиумов, посвященных чеченским войнам, вырабатывающих единую концепцию, не проводилось, насколько мне известно. И об этой теме не очень принято говорить», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

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Автор: Алихан Мамсуров

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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