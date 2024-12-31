Очевидцы поделились воспоминаниями в 30-ю годовщину штурма Грозного

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Новогодний штурм Грозного, начатый российскими военными 30 лет назад, вынудил жителей прятаться от обстрелов в подвалах и делиться друг с другом остатками еды.

Как писал "Кавказский узел", штурм Грозного, начатый российскими военными 31 декабря 1994 года, запомнился непрерывной стрельбой и осознанием начала настоящей войны, рассказали жители Чечни "Кавказскому узлу" в 25-ю годовщину штурма. Горожанам, оказавшимся в эпицентре боев, приходилось собирать ветки для обогрева жилищ, признались грозненцы.

Жертвами штурма Грозного в декабре 1994 года стали многие русские горожане, не имевшие возможности эвакуироваться из города к родственникам, рассказали очевидцы. Военные, организовав штурм, делали ставку на устрашение противника и добровольную сдачу позиций, но этого не произошло, и штурм закончился гибелью солдат двух российских бригад, указали военные эксперты.

Несколько воспоминаний очевидцев о новогоднем штурме Грозного опубликовал на своем сайте Центр защиты прав человека "Мемориал" (включен в реестр иностранных агентов), приурочив публикацию к 30-й годовщине штурма.

Большую часть времени мы проводили в подвале нашего дома. Иначе было невозможно

В частности, женщина, чье имя обозначено инициалом Э., рассказала, что 31 декабря 1994 года жила на улице Дагестанской с мужем, сестрой и тетей. "31 декабря ночью начался штурм. Только после этого отключили воду, газ и электричество, по крайней мере в центре. С тех пор большую часть времени мы проводили в подвале нашего дома. Иначе было невозможно. Обстрелы были слишком интенсивными. Нас собиралось более сорока человек, разных национальностей. До этого мы туда спускались редко. Не было такой необходимости. 1 января муж пришел к нам в последний раз. Принес сухой спирт, чтобы мы могли готовить себе чай. Воду нам в подвал приносили чеченские боевики, которые нас проведывали. Продукты собирали все, что у кого оставалось", - рассказала женщина.

По ее словам, в одну из ночей, когда обстрелы были особенно сильными, люди слышали, как "снаружи по двери бьются осколки снарядов", а в новостях по радио "передавали, что в Грозном пошли первые трамваи". "С тех пор я не могу слушать новости. От этой лжи было особенно тошно. Так мы провели несколько дней. Центр был окружен российскими военными. Боевики уговаривали нас покинуть город", - рассказала она.

Осада Грозного, начатая 31 декабря 1994 года, продолжалась в течение трех месяцев, и после ожесточенных боев город был взят российскими войсками. Потери сторон за время штурма превысили 8000 человек, а число погибших мирных жителей составило, по разным оценкам, от 5000 до 25 тысяч человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Новогодний штурм Грозного (1994-1995)".

Житель Грозного А. Д. рассказал, что в 1994 году вместе с двумя другими студентами проходил стажировку на чеченском телевидении. "Ночь 31 декабря года принесла для меня не только воспоминания о штурме, но и личную трагедию: пропал мой близкий друг Билал Ахмадов, один из тех двух студентов, которые пришли со мной на телевидение. Он был очень яркий, талантливый и совершенно бесстрашный. Формально Билал числится пропавшим без вести, но, скорее всего, погиб в районе железнодорожного вокзала в Грозном — месте ожесточенных боев", - рассказал мужчина, отметив, что разрушение города "лишь усиливало чувство безысходности".

Казалось еще, ну как же так, неужели в мире не знают, что с нами делают

Он отметил, что по радио "официальную пропаганду слушать было невозможно". "Она лгала, как и сейчас. Каждый день сообщалось о сотнях уничтоженных, как тогда они их называли дудаевцев, боевиков. Получалось, что такими темпами, они должны были практически за месяц уничтожить все население республики. Все понимали, что таких масштабов просто не могло быть. Эта ложь усиливала чувство беспомощности. Казалось еще, ну как же так, неужели в мире не знают, что с нами делают. Все время была надежда, что кто-то вмешается и остановит это безумие. Мы были тогда очень наивными, на мой взгляд. Но без надежды можно было сойти с ума", - рассказал мужчина.

11 декабря 2024 года исполнилось также 30 лет со дня ввода российских войск в Чечню, который стал началом первой военной кампании в республике. Попытки решить внутренние проблемы с помощью военных кампаний не принесли России хороших результатов, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Недостоверная информация кремлевских советников стала одним из факторов, приведших как к конфликту в Чечне в 1994 году, так и к боевым действиям на Украине в 2022 году, отметил, в частности, сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов (включен в реестр иностранных агентов).

Больше всего мне запомнился черный снег, который пошел той ночью

Еще один очевидец штурма рассказал, что в 1994 году ему было 15 лет, их семья жила в центре города. "Мама решила, что мы встретим Новый год дома, в своей квартире. Где-то около половины одиннадцатого вечера обстрелы почти стихли. Она накрыла стол из того, что у нас было. Так мы встретили 1995 год. Больше всего мне запомнился черный снег, который пошел той ночью, и сосед А., все искавший, с кем разделить шампанское. Но он так и не нашел никого. Через несколько дней он уехал из Грозного. Относительное затишье продлилось недолго. После полуночи обстрелы возобновились", - рассказал он.

По его словам, в подвале их пятиэтажки прятались около 50 человек. "В подвале дома напротив — примерно столько же, может, чуть меньше. Но с началом января, когда обстрелы и бои стали особенно жестокими, некоторые начали уезжать, если выпадала возможность. […] Многих, кто умирал, хоронили прямо за нашим домом, точнее закапывали. Везти тела на кладбище было слишком опасно. Сколько их было и всех ли перезахоронили потом, я не знаю", - сказал он.

В этот момент снайпер выстрелил в меня. Пуля попала в ногу

11 января подросток был ранен. "Мы бежали в подвал во время очередного обстрела. Со мной были две женщины и трое боевиков, которые только что пришли туда. Перед входом в подвал я остановился, чтобы пропустить вперед женщину, которая шла последней. В этот момент снайпер выстрелил в меня. Пуля попала в ногу. Я не держу на него зла. Мы ведь бежали вместе с вооруженными людьми, хотя в них он не стрелял", - рассказал он.

Непродуманные действия президента России Бориса Ельцина и генерала Джохара Дудаева в наибольшей степени привели к началу первой чеченской кампании. Однако военные действия начались на фоне провалившейся попытки Москвы создать управляемую дестабилизацию в Чечне для политических бонусов, рассказали в ноябре 2024 года правозащитники и историки, комментируя причины и предпосылки первой чеченской кампании.

Выходец из Чечни Ислам Белокиев поделился сегодня воспоминаниями о событиях 30-летней давности в своем телеграм-канале "Мысли Ислама". Он опубликовал фотографию разрушенного многоквартирного дома.

"Наш дом в Грозном. Он стоял напротив главпочтамта (главпочта). Его сожгли российские войска 13 января 1995 года. Они продвигались к президентскому дворцу, и на их пути лежал дом, в котором находилась наша квартира (на четвёртом этаже). Окна выходили во двор. [...] Этот дом был очень старым. Говорят его построили то ли в двадцатые годы, то ли до революции. [...] Дом сгорел как спичка. Сверху вниз. Во дворе нашего дома обосновались русские войска, выставив танки в арках. Мы жили какое-то время в подвале соседнего дома, а потом перебрались в пустой гараж", - говорится в публикации.

Напомним, 11 декабря 1994 года, когда российские войска вошли в Чечню, жители республики до последнего надеялись, что конфликт закончится мирным соглашением сторон.

Хроника событий перед началом войны и ход боевых действий вплоть до новогоднего штурма Грозного описаны в справке "Кавказского узла" "Как начиналась первая чеченская кампания (декабрь 1994)".

Военное превосходство российской армии рождало у многих в Москве уверенность, что организованное сопротивление чеченцев будет сломлено уже к концу 1994 года. Однако во время новогоднего штурма Грозного атакующие потеряли много танков, оказавшихся уязвимыми на городских улицах, говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченская Республика Ичкерия".

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