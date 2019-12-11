Жители Чечни поделились воспоминаниями в 25-ю годовщину начала войны

11 декабря 2019, 12:39

Ввод федеральных войск в Чечню четверть века назад не выглядел началом полномасштабной войны, и люди ожидали, что конфликт закончится мирным соглашением сторон, рассказали жители республики, вспомнив о погибших близких и своих разрушенных домах.

11 декабря 1994 года начался ввод российских войск в Чечню, что стало началом первой военной кампании в республике. Очевидцы тех событий рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что до последнего надеялись на мирное разрешение ситуации. "Я хорошо помню тот день, был вместе со многими другими на митинге в центре Грозного. Какой-то парень привез маленький телевизор, выставил его на капот своей машины - так я и узнал, что вводятся войска. Но даже это не казалось тогда страшным. Была надежда, что до кровопролития не дойдет, что остановятся и договорятся. Какие же мы тогда были наивные", - рассказал житель республики Ваха.

"Какие-то тревожные ощущения были после того, как 26 ноября [1994 года] оппозиция с федералами попыталась безуспешно захватить Грозный. Но что будет открытая война с Россией - этого никто, как мне кажется, не ожидал", - поделился воспоминаниями житель Грозного Лема.

Неудачный штурм Грозного силами чеченской оппозиции в ноябре 1994 года был спланирован Москвой как элемент гибридной военной кампании, заявили через 25 лет после событий политолог Руслан Мартагов и правозащитник Олег Орлов. Более подробно об этих событиях и судьбе пленных рассказывается в справке "Кавказского узла" "Ноябрьский штурм Грозного (1994)".

Грозненец Лема отметил, что за несколько дней до ввода войск президент Ичкерии* Дудаев встретился с министром обороны Павлом Грачевым в Слепцовске, и они заявили, что войны не будет. "Даже когда 11 декабря объявили о вводе войск, и то казалось, что это больше для устрашения. Кто бы мог подумать, что это обернется такой большой кровью и растянется на годы. Отец нас, детей, где-то через полторы недели, когда уже пошли бои и бомбежки, отправил в село к родным. Там мы почти до весны находились - и бомбежки пережили, и обстрелы", - рассказал он.

По словам грозненца, по возвращении назад он не узнал свой город. "Мы уехали в декабре, тогда еще город был практически целый, а возвращались назад где-то в апреле [1995 года]. Картина была просто ужасная. Все разрушено, везде блокпосты, кругом развалины, ничего не работает. Рядом с нашим домом взорвалась бомба - половину кровли снесло и часть стены. Восстанавливали несколько месяцев, жили все это время в летней кухне. Очень тяжелое было время", - рассказал он.

Первая чеченская война продолжалась с 11 декабря 1994 года по август 1996 года. По официальным данным, в 1994-1995 годах в Чечне погибли около 26 тысяч человек, в том числе две тысячи российских военнослужащих, 10-15 тысяч боевиков. Остальные потери пришлись на мирных жителей. По оценкам генерала Александра Лебедя, количество погибших только среди мирных жителей составило 70-80 тысяч человек, а военнослужащих федеральных войск погибло 6-7 тысяч человек, говорится в справочном материале "Кавказского узла""Как закончилась Первая чеченская: память и хроника".

Житель Грозного Апти 11 декабря 1994 года поспорил с родственником, является ли ввод войск в Чечню началом войны. "Я даже в мыслях не мог предположить, что русские и чеченцы будут стрелять друг в друга. Что это действительно серьезно и что это настоящая война, я понял через пару дней, когда попал под обстрел. Родственник погиб во время новогоднего штурма Грозного войсками. Всего за эти две войны в нашей семье погибло восемь человек, а я потерял 20 своих друзей и знакомых. Мы лишились своего дома, сестра осталась без квартиры, потому что их многоэтажку в центре просто разнесли ракетами и снарядами. Но тогда, в первый день начала войны, я и представить себе такого не мог", - подчеркнул он.

В то, что началась настоящая война, 11 декабря 1994 года не верило большинство, утверждает грозненка Хеда. "Говорили, что идут переговоры, что вот-вот договорятся, но случилось худшее. Когда стало известно, что вводят войска, отец с дядей решили отправить наши семьи из Грозного в село. Они оба служили в Советской армии, и знали, наверное, как и что бывает. Мы в Ножай-Юрте у родных жили до апреля [1995 года]. Очень много беженцев тогда было в селах. Мне больше бомбежек и обстрелов запомнился непрекращающийся гул самолета - наши называли его «стукачом». Это, как я поняла, был разведчик, который делал фотосъемки с большой высоты. Вот это постоянное монотонное и непрерывное гудение в небе очень пугало и нервировало", - отметила местная жительница.

Семья грозненца Исраила на время первой военной кампании тоже перебиралась в село. "В первую войну у меня погибло три близких родственника, а во вторую уже восемь человек, и еще двое пропали без вести после «зачисток». Я уже не говорю о том, что и в первую, и во вторую войны мы лишились всего имущества и жилья", - указал житель Грозного.

Часть жителей покинула Грозный еще до 11 декабря. "Считается, что события начались 11 декабря, но на самом деле на месяц раньше, когда оппозиция на танках входила в город. С этого момента в Грозном стало небезопасно, школы не работали, ничего не работало. Поэтому мы уехали из Грозного в село еще до ввода [российских] войск. Мы вывезли небольшой скарб, не хотели в городе оставлять ценные вещи, потому что в дудаевское время был сильный расцвет преступности", - процитировала 26 декабря 2018 года "Новая газета" жителя Чечни, представившегося Магомедом.

По словам ингушки Хавы, семья которой жила в Грозном на начало первой военной кампании, в 1994 году в городе было неспокойно. "Жить стало тяжело, зарплаты не платили, мама ушла с работы. Закрывались организации, папе задерживали зарплату. В центре города постоянно собирались митинги, на которых люди, преимущественно чеченцы, требовали суверенитета республики", - рассказала она. Хава также указала, что люди не ждали большой войны. "Взрослые даже не допускали мысли, что придет настоящая война, и не верили, что на Чеченскую республику надвигаются российские танки", - привело слова женщины издание.

Москва не рассчитывала на затяжную войну

На 11 декабря 1994 года были назначены, но не состоялись переговоры между президентом Ичкерии* Джохаром Дудаевым и представителем России в Моздоке, заявил корреспонденту "Кавказского узла" один из бывших депутатов парламента Ичкерии*. "Джохар всеми силами пытался предотвратить надвигающуюся войну, кто бы что сегодня ни говорил. На 11 декабря были назначены переговоры в Моздоке - это была последняя возможность остановить бойню. Но именно в этот день начался ввод войск. Сегодня мне думается, что это был просто отвлекающий маневр, чтобы усыпить нашу бдительность и максимально использовать эффект внезапности", - заключил бывший депутат.

По словам бывшего депутата, в Ингушетии и Дагестане войска наткнулись на противодействие населения. "Наши братья не хотели, чтобы здесь была война. А первым погибшим в этой войне стал министр здравоохранения Ингушетии Тамерлан Горчханов, который вместе с другими жителями республики пытался остановить проход военной колонны, двигавшейся на Чечню", - отметил он.

Ингушский министр Тамерлан Горчханов своей легковой машиной преградил путь двигавшейся к Грозному колонне танков. Техника смяла автомобиль, а жестоко избитого министра бросили умирать на обочине дороги, говорится в материале, опубликованном изданием "Эхо Кавказа" 11 декабря 2018 года.

По словам бывшего командующего Владикавказским армейским корпусом, генерала Геннадия Трошева, начало военных действий в Чечне "планировалось вслепую". "Все были настроены на то, что придем к Грозному, блокируем его, пару раз выстрелим из пушек в воздух, все мятежники, мол, и разбегутся, а мы вернемся в пункты постоянной дислокации", - процитировал Трошева 6 декабря 2004 года "Коммерсант".

Генерал признал, что федеральные войска "не знали, как себя вести в случае встречи с толпой безоружных людей; что делать, если они перегородят дорогу; как вести себя с вооруженными боевиками". "Было ощущение, как будто шли на штабную тренировку какую-то, как будто и врага никакого нет впереди, и никто стрелять и подрывать не будет", - привело слова Трошева издание.

На "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Первая чеченская война (1994-1996): кратко о главных событиях".

* - Органы власти Чеченской Республики Ичкерия внесены в списки террористических организаций, участие в их деятельности является уголовно наказуемым деянием.