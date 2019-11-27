Ноябрьский штурм Грозного стал примером гибридной войны Кремля

27 ноября 2019, 01:37

Неудачный штурм Грозного силами чеченской оппозиции в ноябре 1994 года был спланирован Москвой как элемент гибридной военной кампании, заявили через 25 лет после событий политолог Руслан Мартагов и правозащитник Олег Орлов. На момент штурма ни одна из противоборствующих сторон в Чечне не ожидала начала полномасштабной войны, рассказали очевидцы событий.

Ноябрьский штурм Грозного состоялся 26 ноября 1994 года в ходе конфликта в самопровозглашённой Ичкерии (ЧРИ)*.Чеченская оппозиция (Временный совет) при негласной поддержке Москвы попыталась взять город и свергнуть президента республики Джохара Дудаева. Вооруженные формирования, противостоявшие Дудаеву, были вооружены ударными вертолетами Ми-24 и штурмовиками Су-24 без опознавательных знаков. Официальное командование российских вооруженных сил категорически отрицало их принадлежность к российской армии. После провала штурма 29 ноября Совет Безопасности России принял решение о проведении в Чечне военной операции. Более подробно об этих событиях и судьбе пленных рассказывается в справке "Кавказского узла" "Ноябрьский штурм Грозного (1994)".

Очевидцы и участники штурма удивились решению Кремля начать войну в Чечне

Очевидцы ноябрьского штурма Грозного в 1994 году, выступившие как на стороне Дудаева, так и на стороне чеченской оппозиции, сообщили корреспонденту «Кавказского узла», что не ожидали последующего ввода российских войск в республику и начала полномасштабной войны.

«Какие-то локальные стычки подразделений (верных Дудаеву сил) с оппозицией случались и летом, и ближе к осени (1994 года). Это и события в районе Толстой-Юрта, и в селе Братское, потом в Урус-Мартане. А вот 26 ноября был действительно серьезный штурм. И танки были задействованы, и вертолеты огневой поддержки. В город вошли колонны бронетехники, но уже к вечеру они были разбиты и бежали из города [...] Но даже после этого никто не думал о том, что предстоит большая война с Россией. Все ждали переговоров, и Дудаев тоже. Даже эта самая (антидудаевская) оппозиция, насколько я знаю, не хотела ввода российских войск, потому что это ставило их в положение предателей, а не борцов против «дудаевского режима». Но всего через две недели Кремль ввел войска, и случилось то, что случилось», - рассказал на условиях анонимности бывший депутат парламента Чечни.

Летом и осенью 1994 года в Грозном происходили столкновения между сторонниками и противниками Дудаева. Так, 17 сентября 1994 года отряды сторонников Дудаева окружили село Толстой-Юрт. Одновременно летом в неконтролируемых сторонниками Дудаева районах и населенных пунктах Чечни – Знаменском, Толстой-Юрте и Урус-Мартане – при поддержке структур Российской Федерации шла подготовка свержения Дудаева (организовывалась "оппозиция", формировались вооруженные отряды).

Первоначально противоборствующие силы избегали того, чтобы открывать огонь, утверждает бывший сотрудник одного из подразделений вооруженных формирований Чечни Зайнди.

«Напряженность определенная была, конечно, но вот что будет такой полномасштабный штурм, мы не ожидали. Вначале была полная неразбериха [...] Ощущения настоящей войны еще не было, хотя и танки стреляли, и подбитая техника уже была на улицах, и убитые. Это все потом пришло, после начала бомбежек и новогоднего штурма Грозного», - рассказал Зайнди.

31 декабря 1994 года начался штурм Грозного российскими федеральными силами. Осада столицы самопровозглашенной Ичкерии* продолжалась в течение трех месяцев. В итоге, после долгих ожесточенных боев город был взят российскими войсками. Потери сторон за время штурма составили более 8 тысяч человек, по разным оценкам число погибших в Грозном мирных жителей составило от 5 до 25 тысяч человек. Более подробно об этих событиях и судьбе пленных рассказывается в справке "Кавказского узла" "Новогодний штурм Грозного (1994-1995)".

«Я говорил с пленными российскими танкистами, что были захвачены 26 ноября во время штурма. Так они уверяли, что их наняли по контракту обучать (чеченскую) оппозицию. Об участии в штурме Грозного и военных действиях вообще речи не шло», - отметил житель Чечни Лечи.

Танкисты, участвующие в ноябрьском штурме Грозного, вербовались в Таманской и Кантемировской дивизиях, процитировал 26 ноября генерала-лейтенанта в отставке, в 1994 году — начальника Центра общественных связей Федеральной службы контрразведки Александра Михайлова Lenta.ru. «Я не могу сказать, кто принимал решение отправить русских солдат и офицеров в танках на Грозный, но при мне директор ФСК Сергей Степашин, разговаривая по телефону с кем-то, сказал: «Их же там не должно было быть». Я знаю, что ответ был такой: «Так получилось»», - заявил Михайлов. Об участии российский военных в штурме Грозного заявил и Анатолий Шабад, заместитель председателя правления Общественной комиссии по сохранению наследия академика Сахарова, в 1994 году — депутат Государственной Думы, член фракции «Выбор России». "Мысль была посадить в танки российских военнослужащих, а сверху на танки посадить солдат оппозиции, чтобы создавалась видимость, будто это акция оппозиции...когда этих военных завербовала Федеральная служба контрразведки (ныне Федеральная служба безопасности России. - Прим. "Кавказского узла"), их действительно из частей, где они служили, отозвали, и эти ребята подписали какие-то документы об увольнении из армии... В общем, формально они уже не были военнослужащими", - сообщил Шабад в том же интервью.

Ноябрьский штурм Грозного стал поводом для начала полномасштабной войны, зявил бывший участник формирований антидудаевской оппозиции. «Цель какая тогда озвучивалась - свергнуть Дудаева и наладить отношения с Россией [...] Никто ведь не думал, что это выльется в большую войну. Сегодня я понимаю, что федеральному центру не было выгодно, чтобы чеченцы сами (свергли) Дудаева. Им нужен был повод для начала войны, и он случился 26 ноября, когда нас дали разгромить», - считает житель республики Юсуп, участвовавший в штурме Грозного.

Штурм стал частью «гибридной кампании» Кремля

Военную операцию 25-летней давности российский писатель чеченского происхождения, политолог Руслан Мартагов оценил как «гибридную кампанию Кремля». Сам Мартагов участвовал в тех боевых действиях 1994-го года на стороне антидудаевской оппозиции.

«Почему-то все вспоминают 26 ноября, но никто не вспоминает 14 октября, когда отряды оппозиции вошли в город, фактически заняли его и прекратили действия глубокой ночью, когда уже нельзя было отличить боевика от мирного жителя. Они приняли решение, [объявив]: «Кто хочет с нами сражаться — пусть остается, а кто не хочет — пусть уйдет». И ночью отряды оппозиции из города вышли по приказу. То есть, если бы [антидудаевская оппозиция] 14 октября заняла город, то большой войны, которая была запланирована - ее бы не было, не было бы повода ее начинать», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Мартагов, добавив, что именно после событий 14 октября отряды Дудаева начали вооружаться, а за день до ноябрьского штурма получили танки.

По мнению политолога, разгром танковой бригады антидудаевской оппозиции был использован впоследствии Москвой для легитимизации военной операции в Чечне.

«Была договоренность, что войдя в город (войска антидудаевской оппозиции) захватывают столько, сколько могут, затем вводятся внутренние войска, и мы начинаем действовать совместно. Но опять же этот план не сработал. Когда на следующий день по всем телеканалам, как России, так и мира показали горящие танки, разбросанные обломки танков - Москва смогла заявить на весь мир, мол, видите, с какой силой мы столкнулись, так что, тут не обойдется без применения тяжелого вооружения», - рассказал Мартагов.

По его мнению, из-за категорических заявлений Дудаева альтернативных путей развития событий в 1994-м году не было. Мартагов также отметил, что сегодня нет официальной позиции со стороны руководства Чечни о замалчивании каких-то эпизодов тех событий.

«Я не встречал явно открытого факта принуждения к замалчиванию [событий связанных с первой чеченской кампанией]. Но есть характерная не только для Чечни, но в целом для России самоцензура, например, связанная с арестом Руслана Кутаева», - заключил Мартагов.

Руслан Кутаев - чеченский общественный деятель. В июле 2014 года был приговорен к четырем годам заключения. Международная правозащитная организация Human Rights Watch указала на связь преследования Кутаева с тем, что 18 февраля в ходе научной конференции он выступил с критикой позиции главы Чечни Рамзана Кадырова, запретившего проводить 23 февраля мемориальные мероприятия, приуроченные к дате начала депортации чечено-ингушского народа. Признан политзаключенным Правозащитным центром "Мемориал". Вышел на свободу в декабре 2017 года.

Москва воспользовалась внутриполитическим конфликтом в Чечне

Штурм Грозного 26 ноября 1994 года был вызван конфликтом между Дудаевым и чеченской оппозицией, чем воспользовалась Москва, рассказал член совета Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов. По его словам, к декабрю 1994 года внутри Чечни назрел «очень серьезный политический конфликт», возникший еще до того, как Москва смогла реально вмешиваться во внутричеченские дела Чечни.

«Речь идет о 1991-1993 годах. После укрепления власти Ельцина начались попытки вмешательства. И тут началась гибридная война. Москва сделала ставку на антидудаевские силы, а дальше – все известно. После провала штурма Грозного, стало понятно, что начало военной кампании было неизбежно […] К сожалению, готовности к компромиссам не было с обеих сторон: Москва ставила на полную победу в военном конфликте, а окружение Дудаева, да и сам он, не понимало, в какую страшную трагедию оно ввязывается […] (Чеченское руководство того времени) так и не смогло наладить жизнь в межвоенный период, чем воспользовалась Москва […] И началась вторая трагедия – вторая чеченская война», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Орлов.

В современной Чечне стараются замалчивать события, связанные с агрессией со стороны Москвы, однако кое-где всплывают факты из прошлой жизни республики, считает Орлов.

«В последние месяцы в отстроенном Грозном появились плакаты с фотографиями разрушенного города вместе с тем, что имеется сейчас. В глазах обывателя это должно показывать, как работает нынешняя власть. Но с другой стороны, это напоминание о страшной войне. Но это в первый раз. Ранее все замалчивалось. Кадырову не очень хочется вспоминать войну, потому что это упрек Путину», - заявил правозащитник.

Историк рассказал об «эхе» Чеченской войны

На события 25-летней давности нет единой точки зрения ни у исторической науки, ни у политиков, «но войны можно и нужно было избежать», поделился своим мнением завкафедрой истории Чеченского государственного педагогического университета Мовсар Ибрагимов.

«Мне кажется, надо было в начальный период конфликта действовать органам милиции и других спецслужб более активно и скорее всего таких проблем, которые мы пережили, не было бы. Такого рода противостояние было в Кабардино-Балкарии, было в Дагестане, но руководители этих республик сумели навести должный порядок. Наши руководители не сумели вовремя остановить эти процессы, потому это имело продолжение, которое привело к гибели людей», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Ибрагимов.

По его словам, встреча Дудаева с Ельциным могла бы изменить ход истории. «Я не был участником, но был наблюдателем всего этого процесса и находился на территории Чечни до конца первой военной кампании. Дудаев был российским генералом, прекрасно понимал возможности российский армии, знал географию и историю, и не думаю, что он был сумасшедшим человеком. …Если бы Дудаев встретился с Ельциным - мы пошли бы по пути Татарстана», - заявил историк.

В Чечне нет проблемы с оценкой событий того периода и «невозможно их замалчивание», так как «несколько поколений чеченцев являются живыми свидетелями этой войны», сообщил Ибрагимов.

«О (событиях 1994 года) народ, конечно, знает и помнит, забыть нельзя, потому что наши соотечественники потеряли много молодых людей с обеих сторон. Женщины 40-50 лет в Чечне на 80% без мужей, или тогда они вышли замуж: а мужья ушли на войну и погибли, или они не успели выйти замуж. Целое поколение женщин у нас без мужей и детей. Это так называемое «эхо войны». Пока эти поколения живы, вряд ли кто-то забудет о том, что было», - заключил Ибрагимов.

На "Кавказском узле" также опубликованы справочные материалы "Первая чеченская война (1994-1996): кратко о главных событиях" и "Как закончилась Первая чеченская: память и хроника".

* - Органы власти Чеченской Республики Ичкерия внесены в списки террористических организаций, участие в их деятельности является уголовно наказуемым деянием.