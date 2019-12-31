Грозненцы рассказали, как выжили во время штурма города 25 лет назад

31 декабря 2019, 13:37

Штурм Грозного, начатый российскими военными 31 декабря 1994 года, запомнился непрерывной стрельбой и осознанием начала настоящей войны, рассказали "Кавказскому узлу" очевидцы тех событий. Горожанам, оказавшимся в эпицентре боев, приходилось собирать ветки для обогрева жилищ и делиться друг с другом остатками еды, признались грозненцы.

Как писал "Кавказский узел", в этом году исполнилось 25 лет с начала первой чеченской кампании. 11 декабря 1994 года, когда российские войска вошли в Чечню, жители республики до последнего надеялись, что конфликт закончится мирным соглашением сторон, рассказали очевидцы тех событий.

Первая военная кампания в Чечне назревала с 1990 года и проводилась силовыми структурами без предварительных экспертных оценок, а ценой необузданного запуска военной машины стали десятки тысяч человеческих жизней, оценили события 25-летней давности опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Хроника событий, предварявших начало войны, и ход боевых действий вплоть до штурма Грозного 31 декабря 1994 года описаны в справке "Кавказского узла" "Как начиналась первая чеченская кампания (декабрь 1994)".

25 лет назад, 31 декабря 1994 года, федеральные войска предприняли попытку захвата Грозного. В этот день горожанам стало ясно, что идет полноценная война, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Грозного Асланбек.

"До этого штурма я не воспринимал войну всерьез. Да, были бомбежки, обстрелы, но я, как и многие, надеялся, что вот-вот это все прекратится, начнутся переговоры и наступит мир. Происходящее виделось как бы со стороны. Но когда случился штурм, после которого по всему Грозному лежали трупы солдат и стояла сожженная бронетехника, именно тогда ко мне пришло осознание большой беды, и война стала реальностью", - признался грозненец.

По словам Асланбека, он загодя эвакуировал близких, а сам остался в городе. "Семью отправил в село после начала бомбежек, в 20-х числах декабря, а сам остался дома. При обстрелах прятались у соседа в подвале, света не было. Снег приходилось собирать, потому что с водой были проблемы. Тяжелое было время", - поделился воспоминаниями мужчина.

Житель Грозного Кюри также лишь во время штурма города осознал, что война для грозненцев стала реальностью. "Даже после ввода войск в республику не верилось, что у нас развернется настоящая война. [Джохар] Дудаев даже распорядился установить новогоднюю елку в центре города, что и было сделано. Хотя уже и бомбежки города шли, и артиллерия стреляла, были и погибшие, и разрушения. Массовый исход населения из города начался именно после новогоднего штурма. Дорога на юг была открыта, и люди бежали в села к родным. Я тоже отправил свою семью к родне в начале января", - рассказал Кюри корреспонденту "Кавказского узла".

Осада Грозного продолжалась в течение трех месяцев, и после ожесточенных боев город был взят российскими войсками. Потери сторон за время штурма превысили 8000 человек, а число погибших мирных жителей составило, по разным оценкам, от 5000 до 25 тысяч человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Новогодний штурм Грозного (1994-1995)".

Во время штурма "казалось, что весь центр Грозного горит", рассказал очевидец тех событий Микаил. "Во все стороны летели снаряды, пули, стоял неимоверный грохот, и это продолжалось до утра. Потом уже выяснилось, что войска вошли в город с нескольких направлений, и пытались захватить дворец Дудаева, но им это не удалось. Они тогда заняли железнодорожный вокзал, республиканскую больницу и кварталы вокруг дворца, а сам дворец только через две-три недели был взят, и то после того, как все боевики оттуда ушли. По всему городу запах гари стоял, сожженные танки и машины, и трупы солдат валялись. Особенно в центре их было много, в районе Дома печати и улицы Маяковского. Страшные это были дни", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Микаил.

Житель Грозного Усам признался, что уже 25 лет не может забыть эти события. "Центр (Грозного) был весь в огне, зарево было видно за километры. Во все стороны летели трассирующие пули, стоял дикий грохот. И еще этот дым от горящих зданий и техники, и запах гари. Это мне запомнилось на всю жизнь", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец.

Стрельба выглядела беспорядочной, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" грозненка Лиза. "Новогодний штурм мне запомнился страшной стрельбой, пожарами по городу, дымом и копотью. Все тогда было какое-то серое и черное, и трупы на улицах, и сгоревшая техника. Мы в подвале многоэтажки прятались, и я запомнила, как мимо нас проезжала военная колонна, и башни все этих танков и броневиков крутились во все стороны и вели беспорядочный огонь. Мы 2 января [1995 года] уехали из города и, проезжая центр, везде видели разбитые дома, сгоревшую технику и неубранные тела солдат. Это было просто ужасно", - поделилась воспоминаниями женщина.

Бои шли по всему городу, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из бывших ополченцев Апти. "Со стороны Старопромысловского шоссе, со стороны Петропавловской, со стороны железнодорожного вокзала военные шли, чтобы окружить центр и взять дворец. Видимо, была задача захватить правительственный комплекс, железнодорожный вокзал, почтамт и мосты", - поделился воспоминаниями мужчина.

По его словам, после новогоднего штурма Грозного на улицах лежало множество тел солдат. "По всему городу лежали, и их поедали собаки и кошки", - посетовал Апти.

Президент России Борис Ельцин после штурма Грозного отказался от предложения объявить перемирие, чтобы убрать с улиц тела погибших, рассказал в 2014 году руководитель организации "Институт прав человека" Сергей Ковалев, который в 1994-95 годах был уполномоченным по правам человека. "Я рассказывал ему то, что я видел, то, что я слышал. Ну, в общем, что происходит в городе Грозном. [...] Мой монолог кончился словами: «Умоляю вас, объявите перемирие хотя бы в связи с рождеством, - 7 января, как вы знаете, - хотя бы для того, чтобы убрать трупы и, может быть, найти раненых». Борис Николаевич сказал: «Сейчас не время. Спасибо, я вас понял»", - привело 5 мая 2014 года слова Ковалева "Эхо Москвы".

Чтобы добыть воду, грозненцы растапливали снег

При этом горожане не знали, где находятся военные, а где – боевики, уточнил местный житель Ваха. "Подстрелить могли и с той и с другой стороны, потому как неразбериха была полная. На одной улице могли быть боевики, а на другой – федералы. И население оказалось между двух огней", - сказал Ваха корреспонденту "Кавказского узла".

Для грозненцев тогда острой проблемой, по его словам, были нехватка воды и отсутствие отопления. "Отопление и водоснабжение не работало. Спасались тем, что ставили в комнате «буржуйку», и вся семья там собиралась. Правда, с дровами было тоже тяжело. Все, что можно было использовать для топки, пускали в дело – ветки деревьев, старую мебель, ограды деревянные и заборы, что собирали в частном секторе поблизости. С водой тяжелее всего приходилось. Одно время даже серную воду из источника пили", - сказал Ваха.

"Холод, голод и жажда, да еще грязь и разруха - вот что мне запомнилось. У нас небольшой сад имелся, плюс в округе разные деревья и кустарники. Все повырубили на дрова. Воду отец вместе с соседом привозили на машине с территории разбитой водонасосной станции. Один раз военные их обстреляли, спаслись только чудом", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" грозненка Луиза.

Грозненцам приходилось питаться в основном запасенными продуктами, так как магазины и рынки не работали, рассказала местная жительница Хадишат. "Лепешки пекли на улице, в самодельной печи, соседи друг с другом делились, кто чем мог, так и выживали. Ни умыться нормально, ни постирать. Чтобы вещи постирать, собирали снег, а он везде был черный от копоти. Снимаешь верхний слой, снизу более-менее [чистый], его и топили в ведре. Сосед наш случайно нашел старую пожарную емкость с водой, вот это была радость. Не дай Бог снова что-то подобное пережить, даже вспоминать об этом страшно", - сказала Хадишат.

На "Кавказском узле" опубликованы справочные материалы "Первая чеченская война (1994-1996): кратко о главных событиях" и "Как закончилась Первая чеченская: память и хроника".