Владикавказцы потребовали от властей решить проблему с вандализмом

02 января 2024, 07:55

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В новогоднюю ночь неизвестные разбили плафоны в одном из подземных переходов Владикавказа, сообщили коммунальщики. Местные жители, комментируя инцидент в соцсети, призвали власти установить камеры в переходах. При этом некоторые пользователи пожаловались на равнодушие полиции к проблеме, а другие комментаторы призвали найти и наказать вандалов.

По данным "СпецЭкоСервиса", во Владикавказе в новогоднюю ночь неизвестные разбили почти все плафоны в подземном пешеходном переходе на улице Кирова.

"На их восстановление понадобится несколько дней. А мы в очередной раз призываем не совершать глупых поступков и бережнее относиться к городскому имуществу", – привел 1 января "15-й Регион" сообщение обслуживающего предприятия.

Пост о том, что вандалы разбили плафоны в одном из подземных переходов Владикавказа был опубликован 1 января в соцсети Instagram* в паблике chp.ossetia, на который подписаны около 296 тысяч пользователей. На 07.55 мск 2 января эта публикация набрала 550 отметок с реакцией пользователей и 201 комментарий. Часть их авторов потребовала решить проблему с вандалами.

"Всего лишь один раз надо поставить камеры там, где надо, виновных показывать неделю по телевизору. Потом полностью оплатить ремонт и полгода заставить подметать улицы нашего красивейшего и любимейшего города", – заявил iron.men777__.

"Я не могу понять одного, в тех местах, где постоянно происходят такие акты вандализма неужели так трудно поставить пресловутые камеры? До трех тысяч всего лишь стоит одна такая с фиксацией и записью движения и отправкой фото, видео на телефон. И показательно наказать общественными работами тех, кто это все ломает", – высказал схожее мнение пользователь master_vld15.

"Найдите по камерам, пусть отвечают за это. Наказывать и штрафом, и судимостью. А то взяли моду портить не свое", – подчеркнул пользователь bedoeva.zayka_bo.

Некоторые комментаторы пожаловались на бездействие полиции. "Вчера часов в 9-10 в переходе разрывались петарды, сотрудники полиции стояли на проспекте на каждых 50 метрах и не пресекли", – отметил alex_mar.2808.

Еще одна часть пользователей заявила, что причиной вандализма является плохое воспитание родителями своих детей. "Дожились до того, что на каждый сантиметр надо ставить камеры. Во времена СССР люди понятия не имели о том, что есть такие приборы, а теперь и камеры никого не останавливают", – написал пользователь 241987xx.

"Когда мы с детства упускаем привитие понятий морали и нравственности, то потом вот так пожинаем плоды. Как минимум читали бы книжки детям. "Что такое хорошо и что такое плохо" С.Я. Маршак", – дал совет пользователь alma_sanakoti.

"Наказывать надо с детства. А то у нас слишком много прав у детей, а потом вырастают вот такие вандалы", – считает oksotaraeva.

На 07.55 мск 2 января на сайте администрации Владикавказа нет реакции на призыв горожан решить проблему с вандалами.

"Кавказский узел" также писал, что в июне 2021 года во Владикавказе уже развернулась дискуссия о стрит-арте в связи с тем, что вандалы испортили работу арт-художника Давида Цагараева, который, в свою очередь, нарисовал лотосы поверх граффити-надписей на стене в центре Владикавказа. Часть пользователей Instagram* призвала наказать хулиганов, другие же осудили самого Цагараева за неуважение к авторам первых рисунков на стене. Результатом дискуссии о стрит-арте может стать его развитие в городской среде и рост туристической привлекательности Владикавказа, отметили эксперты в области современного искусства.

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