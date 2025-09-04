×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
11:33, 4 сентября 2025

Пользователи соцсетей сочли увольнение чиновника неэффективным способом решения проблем ЖКХ

Жители Грозного во время встречи с мэром. 3 сентября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/grozmerr/4691

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Популистским шагом сочли увольнение ответственного за состояние лифтов чиновника в Грозном пользователи соцсетей, позиционирующие себя как жители столицы Чечни. Неработающие лифты - частое явление в Грозном, и это лишь часть масштабной проблемы с состоянием коммунального хозяйства.

"Кавказский узел" писал, что ранее мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров в ответ на жалобы жителей микрорайона по улице Льва Яшина на состояние лифтов в многоэтажках уволил ответственного чиновника.

Увольнение чиновника мэром Грозного назвал популистским ходом читатель «Кавказского узла» с ником iovanni.grady. «Главная  проблема заключается в том, что большинство многоквартирных домов в Грозном, построены еще во времена СССР, соответственно и лифтовое оборудование уже давно обветшало и требует не ремонта, а замены. Среди моих знакомых есть те, кто живут в таких домах. Так зачастую, идя к ним в гости, мы с друзьями предпочитаем подниматься пешком, нежели вызывать лифт. Потому как есть опасность в любой момент застрять внутри по причине поломки, или же внезапного отключения электричества, что в Грозном (особенно в последнее время), происходит практически ежедневно», - считает комментатор

«Менять же старые лифты, городским властям видимо и в голову не приходит. Это же какие расходы! Хотя, как считает одна моя знакомая, разрешить проблему руководству республики не составило бы особого труда – достаточно было бы продать несколько часов из коллекции сына Кадырова – Адама, или же его золотые пулеметы с пистолетами, а на худой конец, несколько внедорожников из кортежа сопровождения, и вопрос был бы закрыт», -  написал автор комментария на "Кавказском узле". 

В конце июня 17-летний Адам Кадыров надел на свою свадьбу часы, которые оцениваются как минимум в 2 миллиона долларов, и позировал за рулем машины стоимостью в 190 тысяч долларов. Пользователей соцсетей возмутила показная роскошь на свадьбе сына главы Чечни.

На актуальность проблем с лифтовым хозяйством Грозного указали пользователи Instagram*, прокомментировавшие публикации об увольнении чиновника после жалоб горожан.

«Жаль до нас никто не дошел! Живем в центре города, а дом как после бомбежки. (Улица) Хеди Кишиевой, 34, высотка и уже давно без лифта. Ребенку делали операцию на ноге, и каждый день на перевязку пешком туда и обратно. А когда работал гремел как в фильме ужасов», - сообщил читатель под ником novostroyki_grozniy, прокомментировавший публикацию в паблике «ЧП Чечня», собравшую к 11.30 мск 24 комментария и 454 лайка.  

«Мы также страдаем из-за лифта. Бывает, что недели две не работает», - сообщил пользователь mi_10295.

«В Ипподромном та же самая проблема с лифтами», - отметил комментатор __lui__37. 

«Увольте тех, кто отключает нам свет и воду до самой ночи. Никакой цивилизации, прямо как в деревне живем. Клянусь, уже накопилось», - эмоционально описал другие коммунальные проблемы hatyasultan.

Ранее жители Чечни сообщили, что "Чеченэнерго" продолжает отключать электроэнергию в Грозном и районных центрах республики, причем опубликованные графики не соответствуют действительности, пожаловались местные жители. Они сообщили, что из-за регулярных отключений света выходит из строя техника и невозможно пользоваться лифтами.

«Там вся служба хороша. Очень равнодушно мне отвечали по телефону: «ну когда сможет, тогда и приедет, вас с заявками много», когда я в жару в лифте сидела два часа. потом сосед спас в итоге», -поделилась своим опытом reggae.untouchable читательница паблика «Чечня сегодня», публикация которого набрала к 11.30 мск 26 комментариев 

«Точно такая же проблема в 12-этажном доме, точнее, в двух домах: лифты не работают, через день люди застревают. Горячей воды вообще нет, а коммуналку платим полностью», - написала пользовательница zara_2695. 

«Нет воды в Ахматовском районе. Куда и кому жаловаться, если все ссылаются на ООО «Мегастрой», и пока они не доделают дорогу, воды нам не ждать. Но 5 дней без воды сидеть невозможно уже», - указала на более широкий спектр проблем с ЖКХ в Грозном zara_samik. 

«Наконец-то хоть кто-то заговорил», - резюмировала озвученные грозненцами коммунальные проблемы aisha9.99. 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

